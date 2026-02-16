Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je PR správa spoločnosti Slovenská sporiteľňa.
včera 16. února 2026 v 15:00
Čas čtení 2:32
Sponzorovaný obsah

Bezhotovostné platby sú nová norma. Od mája 2026 Slováci platia aj QR kódom, takto to bude fungovať

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Obľubu bezhotovostných platieb vidieť aj v dátach.

Ak si myslíš, že Slováci stále fičia na hotovosti, tak si asi uviazol niekde v roku 2005. Realita? Priemerný človek u nás pípne kartou každý druhý deň. Až polovica ľudí sa otočí vo dverách a ide preč, ak môžu platiť len hotovosťou.

Dnes už 7 z 10 Slovákov platí mobilom, hodinkami, kartou alebo rovno prsteňom. A podnikatelia, ktorí sa tomu nebránia, vidia na účtoch veľmi príjemné veci – tržby im narástli v priemere o 18 %.

Obľubu Slovákov v bezhotovostných platbách vidieť aj na dátach. Kým v roku 2016 sme platili kartou cca 65-krát ročne, dnes je to už 191-krát ročne.

SLSP
Zdroj: SLSP

A hotovosť prestávame nosiť aj na hory. Nielen skipass, ale aj buchty, horúci čaj či káva – to všetko chcú Slováci platiť kartou. Len počas decembra 2025 a januára 2026 minuli návštevníci v lyžiarskych strediskách takmer 15 miliónov eur bezhotovostne. To je medziročný skok o viac ako 10 %. Dopyt bol až taký, že Global Payments nainštaloval terminál aj na Téryho chate (2015 m n. m.) – a funguje bez problémov.

Od mája 2026 končí výhovorka „nemáme terminál“

Od 1. mája 2026 nebude môcť mať už nikto výhovorku, že to nebude fungovať, nemáme signál a podobne. Každý podnikateľ musí umožniť bezhotovostnú platbu pri nákupe nad 1 €. A to či už kartou alebo QR kódom. Hotovosť zostáva, ale už nemôže byť jediná možnosť.

Týka sa to:

  • trhovníkov,
  • kaderníčok,
  • remeselníkov,
  • opravárov,
  • doktorov a veterinárov... skrátka každého, kto berie od ľudí peniaze.

Výnimky sú len tam, kde nie je internet alebo padnú systémy Finančnej správy. A dobrá správa? Ak už teraz berieš karty, si safe. Jediné, čo musíš zmeniť, je prestať s obmedzeniami typu „platba kartou od 5 €“.

SLSP
Zdroj: SLSP

Prečo QR + karta = najlepšia kombinácia?

Odborníci sa zhodujú: ak chceš zákazníka potešiť, daj mu obe možnosti. Pochopilo to už 23 percent obchodníkov. Podľa prieskumu Global Payments takmer štvrtina podnikateľov ponúka kombináciu karty a QR kódu. Ten istý prieskum hovorí, že až 92 % obchodníkov už prijíma nejakú formu bezhotovostného platenia.

Slováci teda nechcú len hotovosť – a podnikatelia to dobre vedia. Pri QR kóde však musí zákazník viac klikať – otvoriť appku, naskenovať, potvrdiť. Karta v mobile je stále najviac „just tap and go“.

Ako fungujú QR kódy na Slovensku?

Slovenská sporiteľňa, najväčšia digitálna banka na Slovensku, má pre teba až dve riešenia.

Garantované QR platby od Global Payments, ktoré využívajú zákazníci už od novembra. Global Payments ich priniesol ako prvý a už sú odskúšané aj v Česku. Aktuálne ich majú k dispozícii obchodníci s terminálom v mobile, teda aplikáciou GP tom. Na klasických POS termináloch budú k dispozícii od mája.

Najviac ich ocenia malé prevádzky, ktoré doteraz riešili len hotovosť – kaderníčky, holiči, trhovníci alebo opravári. Strašiak v podobe vysokých poplatkov pritom už nie je téma. Existujú riešenia, kde ti stačí mobil.

Slsp
Zdroj: Slsp

Čo dostaneš v balíku služieb od Global Payments?

  • terminál alebo aplikáciu v mobile GP tom (tvoj mobil sa premení na terminál),
  • až 12 mesiacov bez mesačných poplatkov za terminál (pre tých, čo doteraz neprijímali karty),
  • znížené transakčné poplatky o 30 %,
  • nonstop technickú podporu,
  • prehľad transakcií, analytiku a účtovníctvo v jednej platforme,
  • podporu Google Pay a Apple Pay,
  • a kopu doplnkových služieb (napr. možnosť dať prepitné, financovanie percentom z tržieb, nabíjačky pre elektromobily či analýzu kartových dát),
  • všetko dôležité sa dozvieš na globalpayments.sk,
  • záujemcovia môžu volať aj na číslo: +421 950 103 818.

Ak ti stačí len splniť zákon, Slovenská sporiteľňa pripravila aj „štátne riešenie“.

Čo to znamená?

  • cez Georgea alebo Business24 si zapneš notifikácie,
  • keď zákazník zaplatí cez QR, príde ti potvrdenie,
  • zákazník môže odísť, ty máš istotu, že peniaze sú na účte.

Terminál nepotrebuješ – musíš mať iba pokladňu, ktorá vie generovať QR kód. A poplatky? Rovnaké ako pri bežných prijatých platbách na účet.

Nevýhody štátneho riešenia

  • reklamácie musíš riešiť manuálne,
  • každá platba ti pristane na účte samostatne,
  • platby sa nedajú stornovať (na rozdiel od GP riešenia),
  • pri vrátení platby platíš transakčnú daň.
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Doporučeno
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí 12. února 2026 v 11:46
Doporučeno
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ 16. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Storky
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Lifestyle news
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
před hodinou
Netflix ovládl seriál podle skutečné události. Příběh o otrávených dětech má nezvykle vysoké hodnocení
před 3 hodinami
Toxická romance s Margot Robbie táhne. Bouřlivé výšiny si připsaly nejlepší otvírák letošního roku
včera v 13:04
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Obama se vyjádřil k rasistickému AI videu, které zveřejnil Trump. Apeluje na slušnost
včera v 07:37
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
před 2 dny
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
před 2 dny
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
před 3 dny
Zpravodajství
Politika Petr Macinka Extrémny počasí Motoristé sobě
Více
Střelba na hokejovém zápase. Tři mrtví a tři další zranění
před hodinou
Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit
před 2 hodinami
Nový čínský rok Ohnivého koně začíná a bude mít ohromnou sílu. V životě můžeš cítit víc energie i potřebu změny
dnes v 07:21

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
před hodinou
Spousta malých dětí si při sledování televize přeje dostat se na Olympijské hry. Těchto osm to tam ale doopravdy dokázalo a spousta z nich se i vybojovala na pozice vítězů.
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
dnes v 07:00
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
před 2 dny
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Domů
Sdílet
Diskuse