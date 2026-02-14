20-ročná baletka porozprávala nielen o účasti na otváracom ceremoniáli olympiády v Miláne, ale aj o drine a náročnom štúdiu na najprestížnejších baletných školách sveta.
Sofia Rutová pochádza zo Šoporne a aktuálne pôsobí v profesionálnom programe uznávanej milánskej školy Accademia Teatro alla Scala. S baletom začala až v dvanástich rokoch, čo je v tomto druhu tanca už neskoro. Vďaka obrovskému úsiliu a drine sa však dostala na konzervatórium v Bratislave a neskôr na prestížne školy v USA a ruskom Petrohrade. „Od momentu, keď som vedela chodiť a rozprávať, som rodičom tvrdila, že budem baletkou. Naťahovala som sa sama doma podľa videí na YouTube,“ hovorí pre Refresher.
Minulý týždeň sa zúčastnila otváracieho ceremoniálu na olympijských hrách v Miláne, ktoré absolvovala aj so zranením. „Noc predtým, ako som mala vyraziť na dôležitý konkurz, som zle stúpila na schodoch. Členok som mala trikrát taký veľký, no nechcela som si nechať ujsť životnú príležitosť. V deň ceremoniálu som to mala zafixované tejpami a odtancovala som to,“ prezradila.
Aj keď dnes tancuje na svetových pódiách, nezabúda na drsnú školu, ktorou prešla v Rusku na legendárnej Vaganovovej akadémii. „V Rusku si servítku pred ústa nedávali. Bolo to tvrdšie, bežne sme tancovali namiesto obeda, kým nás nevyhodili zo štúdia. Ale som za tú skúsenosť neskutočne vďačná,“ spomína na obdobie v Petrohrade, kde ju učila 85-ročná učiteľka baletu.
Mladá baletka sa v rozhovore nevyhýba ani téme vysokých nákladov na život tanečníka či prísnym pravidlám mlčanlivosti, ktoré sprevádzali prípravu olympiády. „Podmienky boli prísne – ak by sa niekto dozvedel, že tam účinkujeme, hrozilo nám vylúčenie zo školy. Musela som to tajiť aj pred vlastnou rodinou,“ uzatvára.
V rozhovore priznáva, že aj napriek životnému úspechu na olympijských hrách sú začiatky v profesionálnom balete finančne aj fyzicky extrémne náročné. „Je to beh na dlhú trať, kým sa tá investícia vráti. Väčšina tanečníkov začne zarábať až v momente, keď majú stabilnú prácu v súbore,“ vysvetľuje.
Aký bol nábor do skupiny tanečníkov na otvárací ceremoniál?
Oslovili našu tanečnú školu – Academiu Teatro La Scala a vybrali študentov z môjho profesionálneho programu. Hoci na škole priamo neštudujem, som súčasťou ich profesionálneho tréningu. Prvý deň sa na nás prišli pozrieť choreografi. Skúšali sme rôzne prvky a oni sledovali, kto by bol vhodný. Pôvodne nás vybrali takmer všetkých, no postupne ten počet skresali na finálnych 65 až 68 tanečníkov.
Koľko vás bolo na úplnom začiatku? Bol finálny výber prísny?
Presné číslo by som si vymyslela, ale neskresávali nás až tak veľa. Už na začiatku prišiel o niečo menší počet ľudí, takže mali jasnejšiu predstavu.
Spomínala si, že si v profesionálnom programe, no nie si bežnou študentkou školy. Ako to presne funguje?
Ide o profesionálny tréningový program, čo je niečo medzi školou a divadlom. Aktuálne sa zameriavam na konkurzy, aby som získala prácu na ďalšiu sezónu. Je to dôležitý medzikrok, pretože dostať sa do divadla je náročné – väčšinou vyžadujú skúsenosti alebo absolvovanie práve takéhoto programu. Mnohé divadlá, v ktorých by som chcela pôsobiť, to priamo vyžadujú. Momentálne tam priamo v inscenáciách nevystupujeme, sústredíme sa na tréning.
Vráťme sa teda k tvojmu vystúpeniu na olympiáde. Museli ste podpísať nejakú zmluvu o mlčanlivosti po tom, čo vás vybrali?
Áno, hneď na začiatku. Pamätám si, že hneď po tom, ako sme sa o našej účasti dozvedeli, som volala mame. Bola som nadšená. No na druhý deň som musela podpísať mlčanlivosť a hneď som jej volala znova, že o tom nesmie nikomu hovoriť. Podmienky boli prísne – ak by sa to niekto dozvedel, hrozilo nám dokonca vylúčenie zo školy. Bolo to kvôli ochrane celého procesu, najmä keď sme začali nacvičovať priamo na štadióne. Taktiež sme podpisovali dokumenty ohľadom bezpečnosti a úrazov.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aký úraz sa stal Sofii tesne pred vystúpením na olympiáde a ako sa jej s ním podarilo šou odtancovať.
- Ako sa pripravovala na otvárací ceremoniál olympiády.
- Ako sa podarilo Sofii v balete presadiť, hoci s ním začala až v 12-nástich rokoch.
- Ako spomína na prísny režim počas štúdia v Rusku.
- Odkedy sa dá baletom živiť a koľko tento šport stojí.
Musela si to tajiť až do momentu samotného vystúpenia?
Týždeň pred ceremoniálom to už bolo o niečo voľnejšie, vtedy sme to už mohli prezradiť, ale dovtedy to bolo prísne tajné.
Ako ste trénovali? Boli tréningy intenzívnejšie než tie bežné v akadémii?
Keď sme boli v štúdiu v La Scale, nácviky trvali tri hodiny. Spočiatku sme trénovali trikrát do týždňa, neskôr takmer každý deň od pondelka do soboty. Občas sme išli na štadión San Siro, ale najskôr sme nacvičovali v takých veľkých stanoch mimo plochy. Posledný týždeň sme už boli na štadióne dlhšie, aj 6 až 7 hodín denne. Netancovali sme však intenzívne celú dobu – veľa času zabrala príprava, skúšanie kostýmov a celkové „fitovanie“.
Práve počas tohto obdobia si si vraj vytkla členok. Ako sa ti to stalo?
Bola to nešťastná náhoda. Chvalabohu sa mi predtým nikdy nič nestalo, nemala som žiadny úraz. Týždeň pred olympiádou som prišla domov, pretože som sa dostala na konkurz do Budapešti. Funguje to tak, že pošlete materiály a oni si vás musia vybrať, aby vás vôbec pozvali. Veľmi som sa tešila, je to skvelé divadlo. Noc predtým, ako sme mali s rodičmi vyraziť, som však zle stúpila na schodoch a počula som puknutie. Na druhý deň bol členok trikrát taký veľký, nemohla som nič robiť. Napriek tomu som v pondelok odletela späť do Milána a hneď v utorok som išla na nácvik. Nechcela som si to nechať ujsť.
Premýšľala si vôbec nad tým, že by si pre zranenie nenastúpila?
Najskôr som sa bála, či to nie je niečo vážnejšie než len vyvrtnutie. Nechcela som si pripustiť, že by som nešla, ale uvedomovala som si, že ak to neodpuchne, nebudem môcť tancovať. Prvé dva dni boli veľmi nepríjemné. Učitelia mi hovorili, aby som sa radšej šetrila na konkurzy do práce a že olympiádu nemusím absolvovať, ale nakoniec som to zvládla a som veľmi rada.
Mala si v deň ceremoniálu nohu už v poriadku?
Bolo to oveľa lepšie. Členok som mala zafixovaný tejpami. Nebolo to nič strašné, len občas trochu nepríjemné.
Vystúpenie na štadióne je pre baletku netradičné. Aké tam boli podmienky v porovnaní s divadlom?
Určite to nebolo štandardné. V divadle sú diváci pred vami, tu boli všade okolo. Atmosféra bola úplne iná – v divadle sú ľudia pokojní, tu kričali a povzbudzovali nás, čo nás poriadne vyhecovalo. Úžasné bolo aj to, že sme boli pod holým nebom. Dva dni predtým síce strašne pršalo a podlaha sa šmýkala, ale v deň otváracieho ceremoniálu bolo našťastie pekné počasie.
Mali ste výrazné líčenie a biele kostýmy. Koľko si strávila v maskérni?
Snažili sa to robiť rýchlo. Make-up trval približne pol hodinu a vlasy aj s farbením ďalšiu polhodinu. Bolo to celkom v pohode.
Aké boli tvoje pocity priamo počas vystúpenia? Mala si väčší stres než obvykle?
Veľký stres som nemala, pretože sme netancovali na špičkách, ale bolo to contemporary (scénický tanec). Tam sa drobná chyba skôr stratí. Mám už veľa odtancované na súťažiach aj v divadle, ale stres sa dostavil až v momente, keď sa na tabuli začalo odpočítavať posledných 10 sekúnd. Keď sme sa však už rozbehli na pódiu, atmosféra a svetlá ma úplne pohltili. Bol to úžasný zážitok.
Kedy si s baletom začala? Chodila si do tanečnej školy už od útleho detstva?
Chvíľu som chodila v Trnave k jednej veľmi zlatej pani, ale potom som dlhšie nemala možnosť. Intenzívne som začala až na tanečnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré som aj doštudovala. Posledné tri roky som študovala dištančne, pretože som už bola v zahraničí – dva roky v Amerike a rok v Rusku.
Takže si nezačínala v útlom veku? Hovorí sa, že ak chce byť niekto profesionálnou baletkou, musí s rozťahovaním šliach začať v ranom detstve.
Hoci som ako malá netrénovala v škole, od momentu, keď som vedela chodiť a rozprávať, som rodičom tvrdila, že budem baletkou. Naťahovala som sa sama doma podľa videí na YouTube. Nikdy som nemala problém s flexibilitou, takže mi to išlo prirodzene.
Takže kedy začal intenzívny tréning?
V dvanástich rokoch, keď som nastúpila na osemročné konzervatórium. V šestnástich som odišla študovať do Ameriky.
Kde presne v Amerike si pôsobila?
V Arizone, v meste Scottsdale. Školu tam viedla jedna poľská rodina, skvelí tanečníci. Potom som sa dostala na Vaganovovu akadémiu do Petrohradu, čo je v balete absolútna svetová špička. Chcela som však tancovať v Európe. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Rusku a ich striktné pravidlá ohľadom dochádzky by bolo takmer nemožné chodiť na konkurzy mimo Ruska. Preto som sa rozhodla prísť sem do Milána. Dostala som sa aj do iných miest, napríklad do Ríma či Barcelony, ale La Scala ma lákala najviac. Program je tu flexibilnejší a umožňuje nám cestovať za prácou.
V čom bol najväčší rozdiel medzi Ruskom a ostatnými krajinami? Je ich prístup naozaj taký tvrdý?
V Rusku sú ľudia celkovo chladnejší. Moja učiteľka, Ludmila Valentinovna, mala 84 alebo 85 rokov a stále učila balet. Bola neskutočná – v tom veku dala nohu úplne hore, niekedy sme mali pocit, že na svoj vek úplne zabúda. Tréningy boli určite tvrdšie. V Amerike sme boli ako jedna veľká rodina, všetci boli milší. V Rusku si servítku pred ústa nedávali, ale som za tú skúsenosť vďačná. V Miláne sú teraz učitelia veľmi milí.
Spomínala si, že v Rusku si učitelia servítku pred ústa nedávali. Padali aj nadávky?
Áno, ale osobne som mala šťastie. Mne učiteľka vynadala možno raz, keď som sa pomýlila v prednej rade. Väčšinou to bolo adresované skôr celku alebo iným jednotlivcom.
Mala si niekedy moment, keď si to chcela vzdať? Či už fyzicky alebo psychicky?
Pár takých momentov bolo, ale nikdy nie takých intenzívnych, aby som naozaj skončila. Najhoršie to bolo počas karantény. Dva roky sme trénovali len pred kamerou a ja som v tom prestávala vidieť zmysel. Povedala som si, že ak sa to neskončí a neodídem do zahraničia, s baletom skončím, lebo v takých podmienkach bol progres nereálny. Našťastie mám veľmi podporujúcich rodičov, ktorí ma vždy podržali.
Ako je to so stravou a tlakom na štíhlosť? Mení sa tento trend smerom k „body positivity“?
Určite sa to posúva. Tanečník potrebuje silu a svaly, vychudnutý človek by takú záťaž dlho nevydržal. V Rusku je to však stále veľmi prísne a tradičné. V Amerike a tu v Taliansku dbajú hlavne na to, aby sme boli zdraví a mali silu tancovať.
Ako vyzerá prísny režim v Rusku?
Tam to bolo extrémne. Mali sme mať hodinu a pol klasického baletu a potom pauzu na obed, ale my sme namiesto obeda tancovali ďalšie dve hodiny. Často sme v štúdiu ostávali, až kým nás odtiaľ nevyhodili. Moja učiteľka však bola v tomto ešte jedna z tých normálnejších.
A ako to vyzerá teraz v Miláne? Cítiš sa tam lepšie?
Aktuálne sa pripravujeme na konkurzy. S tréningom začínam až o 15.30. Ráno sa snažím učiť taliančinu, hoci mi to zatiaľ veľmi nejde, a dám si vlastný tréning. Potom máme hodinu a pol baletu, po nej nasledujú variácie (úryvky z divadelných predstavení, ktoré potrebujeme na konkurzy) a nakoniec hodinu a pol contemporary.
Balet je finančne náročný. Máš nejakých sponzorov, alebo ti pomáha rodina?
Všetko financuje moja rodina. Je to veľmi náročné, najmä v zahraničí. Len špičky (baletné topánky) stoja okolo 70 až 80 eur za pár. Vydržia mi niekedy týždeň a niekedy aj mesiac, ale väčšinou to je, že týždeň až dva. Takto krátko mi vydržia vtedy, keď máme intenzívne tréningy a robíme všetko na špičkách.
Aké sú tvoje ďalšie výdavky okrem špičiek? Platíš si kostýmy sama, alebo ti ich poskytuje akadémia?
Závisí to od miesta. V Amerike som si na súťaže kostýmy prenajímala a platila za ne. Vo Vaganovovej nám kostýmy na predstavenia ako Luskáčik požičiavali, pretože sme boli súčasťou ich produkcie. Tu v Miláne toľko nevystupujeme, no na olympiádu nám všetko zabezpečil ich tím, takže sme neplatili nič. Čo sa týka tréningového oblečenia alebo kostýmov na konkurzy, tie si už musíme hradiť sami, ale zostávajú nám.
Dostávaš za takéto vystúpenia aj zaplatené, alebo peniaze prichádzajú až so stabilnou prácou v súbore?
Väčšinou je to až v tom súbore. Je to beh na dlhú trať, kým sa tá investícia vráti. Keď som bola v Amerike, niečo som si zarobila vďaka finančným odmenám zo súťaží, ktoré som vyhrala, ale tie odmeny určite nepokryjú celú prípravu. Za sólovú rolu v Luskáčikovi som tiež dostala odmenu od štúdia. Olympiáda však bola skôr o zviditeľnení sa a príležitosti, podpisovali sme papiere, že za to nebudeme platení.
Keď sa obzrieš späť, pripravilo ťa konzervatórium v Bratislave dostatočne na svetovú úroveň?
Škola mi dala dôležité základy, ale viem, že keby som neodišla do zahraničia a nešla vlastnou cestou cez súťaže, nebola by som tam, kde som dnes. Na Slovensku tie školy až tak nepodporujú účasť na súťažiach, pritom je to úžasná príležitosť na kontakty. Na súťaži YGP (Youth America Grand Prix), čo je druhá najlepšia súťaž na svete, som vyhrala prvé miesto za klasiku a druhé za contemporary. Skončila som medzi 30 najlepšími na svete a práve vďaka tomu som dostala ponuky do práce a tréningových programov.
Ako je to s vekovým obmedzením v balete? Dokedy sa dá tancovať na profesionálnej úrovni?
Dnes už to nie je také striktné. Kedysi sa hovorilo, že do tridsiatky, ale teraz sa tá hranica posúva. Závisí to od toho, ako to človek zvláda a ako sa o seba stará. Mojou víziou je tancovať tak dlho, ako to pôjde. Neskôr by som sa chcela venovať trénerstvu, otvoriť si vlastné štúdio alebo niečo v tom duchu. Ešte to nemám úplne premyslené, ale určite chcem zostať pri tanci.
Aké máš plány po ukončení programu v Miláne?
Program končí v máji. Na vysokú školu neplánujem ísť, mojou prioritou je získať prácu v divadle a tancovať v profesionálnom súbore.