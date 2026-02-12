Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 12. února 2026 v 18:00
Čas čtení 3:01

Aj olympionici sú len ľudia: Biatlonista predviedol, ako neriešiť rozbité vzťahy v priamom prenose

Aj olympionici sú len ľudia: Biatlonista predviedol, ako neriešiť rozbité vzťahy v priamom prenose
Zdroj: TASR, Getty Images, instagram
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Od možno posledného albumu od J. Colea, cez Bad Bunnyho half time show až po jedinečné momenty z olympiády. Tu nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.

Čau, kamoš! Je tu ďalší týždeň a s ním aj ďalšia Scrolláda. Kika sa o obsah postarala opäť vo video formáte a ja, Michaela, ti to tu spíšem, keby si chcel zistiť všetko, čo ti mohlo za posledný týždeň na nete ujsť.

Chceš prescrollovať zaujímavé lifestyle informácie? Odoberaj týždennú Scrolládu a nič cool ani podstatné ti neujde.

Novinky z hudby

J. Cole vydal možno jeho posledný album v kariére, na ktorý sa tešili státisíce ľudí. The Fall Off J. Cole teasoval už na albume KOD, no dočkali sme sa ho až o osem rokov neskôr. Tento album má všetko, čo od práce J. Colea očakávaš – silné bars, retrospektívu a beaty, ktoré odkazujú na ikonické tracky z minulosti.

EsDeeKid taktiež dropol nový banger s názvom „Omens“. Je to jeho prvý release roku 2026 a zdá sa, že svoju formu si drží, ak nie dokonca zlepšuje.

Ale poďme k našim šikovným raperom, či tým od susedov Čechov. Jsemciganskrskr dropol nový klip na starší track „GRIND ON ME“ a taktiež dropol nové EPčko so štyrmi trackmi. Undergroundové Vianoce prišli tento rok oveľa skôr. Kolega z ECHO, Triple8, taktiež dropol dub remix jeho songu „kra“, o ktorý sa postaral Madlow z kolektívu FMLTHRPY.

Chalani z Crystal Garden taktiež nespia. Danisen dropne na Valentína krátke EP, ktoré už teasuje na svojom Instagrame. A nemožno zabudnúť ani na nový drop od Marka Damiana, na ktorý sa môžeš tešiť už dnes v noci.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Danisen (@danisencg)

FREAK má 10 rokov!

Už teraz legendárna slovenská značka FREAK oslavuje svoje desiate narodeniny mega cool videjkom s trackom od Dušana Vlka. Vo videu taktiež teasujú novú kolekciu, ktorá poslednýkrát oživí dizajny od zakladateľa brandu Olivera.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa FREAK (@freaktheworld)

Bad Bunny roztancoval celý futbalový štadión

Bad Bunny aj napriek narážkam na jeho vystúpenie od americkej administratívy predviedol nevídanú show. Okrem „real svadby“, Lady Gagy, Rickyho Martina či Cardi B na stagei nezabudol ani okomentovať otroctvo na plantážach či vyzdvihnúť kultúru, ktorá jeho ľudí obklopuje – či už sú to barber shopy, ktoré sú pre nich jedným zo symbolov kultúry, alebo všetky rodinné street shopy.

Samozrejme, nemožno opomenúť ani mega tanečníkov. Veď len kukni.

Marko Kramár dokázal, že alkohol za volant nepatrí

Marko, syn Maroša Kramára, mal nehodu pod vplyvom alkoholu, no vyjadril sa k nej a postavil sa tomu čelom. Dúfam, že aj toto bude slúžiť ako odstrašujúci príklad pre ostatných mladých ľudí – a presne v to dúfa aj on, ako povedal vo svojom videu, ktoré hodnotím pozitívne.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa marcė (@925marce)

Poďme na sekciu: Olympijský špeciál.

Hokejíík

Vyhrali sme prvý hokejový zápas na Olympiáde! 4:1 proti Fínsku.

V hokeji sa vôbec nevyznám a, ako povedala Kika, vyznám sa v tom na základe Heated Rivalry. Nič viac, nič menej. Takže by sa dalo povedať, že som expertka na vzťahy, nie na vhadzovania.

hokej slovensko
Zdroj: TASR

A priznám sa, vôbec mi hokejové obdobie nechýbalo. Moja mamina vždy tak kričí, že sa mykám každé tri minúty, keď som doma a hráme hokej. Ale inak ju milujem nadovšetko, len by sme si toto mohli odpustiť.

Cheater biatlonista v priamom prenose

Nórsky biatlonista sa po zisku olympijskej medaily rozhodol, že sa v priamom prenose ospravedlní svojej priateľke, že je cheater, a dúfal, že ju tým získa späť, keďže sa takto ponížil pred celým svetom.

Delulu who? A slečna… utekaj.

Nový olympijský rekord!

Medaila sa ušla aj Jutte, holandskej rýchlokorčuliarke, ktorá je po novom rekordérkou! Also, je to snúbenica Jakea Paula, ale to nie je až tak podstatné. Je to frajerka aj bez jej problematického muža.

Pokorila olympijský rekord na 1000 m – dala ich za 1:12,31.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Petra Vlhová do toho dala všetko

Naša hviezdna lyžiarka po zranení z roku 2024 opäť nastúpila na svah, no nešťastne spravila chybu na jednej z bránok v slalomovej tímovej jazde a jej jazda sa tak skončila predčasne.

 

Petra sa k tomu aj vyjadrila a povedala, že na tento moment čakala viac ako dva roky a už to, že dokázala nastúpiť, je pre ňu víťazstvo. A my sme na ňu za to mega hrdí!

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Petra Vlhova (@petravlhova13)

Doporučeno
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026 Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026 9. února 2026 v 13:30
Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00
Doporučeno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky 7. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SCROLLÁDA
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
před 2 dny
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Storky
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Lifestyle news
Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop
před hodinou
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
dnes v 07:42
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
včera v 17:26 1
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
včera v 16:22
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
včera v 14:45
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
včera v 13:31
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
včera v 12:29
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
včera v 11:46
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
včera v 10:15
Zpravodajství
Česko Ukrajina Zahraničí Ekonomika
Více
Češi se chystají na Valentýna utrácet. Kupují květiny, čokoládu i letenky
před 32 minutami
Příslušník ICE byl zadržen při razii proti prostituci. Měl přitom kontrolovat ostatní
před 2 hodinami
V Rusku zablokovali komunikační aplikaci Whatsapp. Úřady zveřejnily důvody
dnes v 07:13
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat
před 4 dny
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
6. 2. 2026 14:30
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
6. 2. 2026 13:48

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
VIDEO: Vyzkoušeli jsme ty nejtěžší disciplíny ZOH 2026! Která nás bavila nejvíc?
VIDEO: Vyzkoušeli jsme ty nejtěžší disciplíny ZOH 2026! Která nás bavila nejvíc?
před minutou
Jak si Kašpi vedl ve skoku na lyžích a ostatních zimních sportech?
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
před 2 hodinami
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
před 2 hodinami
WEEKEND RADAR: Valentýnská benefice, norský synth-pop a filmová klasika. Co podniknout tento víkend?
WEEKEND RADAR: Valentýnská benefice, norský synth-pop a filmová klasika. Co podniknout tento víkend?
dnes v 07:00
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
včera v 11:46
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
včera v 12:29
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
včera v 14:45
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
včera v 17:26
1
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 dny
3
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 dny
3
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
včera v 11:46
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
před 4 dny
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 4 dny
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 3 dny
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse