včera 12. února 2026 v 12:16
Čas čtení 0:54
Zdenka Hvolková

Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery

Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
Zdroj: Getty Images / Alexander Hassenstein
Olympijský bronz mal byť vrcholom športového momentu, namiesto toho sa stal osobnou spoveďou. Nórsky biatlonista Sturla Holm Lægreid po pretekoch verejne priznal neveru a ospravedlňoval sa bývalej partnerke. Tá teraz reagovala.

Nórsky biatlonista Sturla Holm Lægreid vyvolal silnú odozvu po tom, čo sa krátko po zisku bronzovej medaily na ZOH Miláno-Cortina 2026 v živom vysielaní priznal k nevere. V rozhovore pre nórsku verejnoprávnu televíziu NRK uviedol, že pred tromi mesiacmi „urobil najväčšiu chybu v živote“ a podviedol svoju partnerku, pričom dúfal, že verejná spoveď by mohla pomôcť zachrániť ich vzťah.

Jeho emočné vystúpenie zatienilo aj samotné športové výsledky. Zlato získal jeho krajan Johan-Olav Botn, ktorý medailu venoval zosnulému priateľovi, no jeho gesto ostalo v tieni tímového kolegu. Lægreid si neskôr uvedomil, že načasovanie osobného priznania nebolo vhodné a pripustil to pre NRK.

Sturla Holm Laegreid, olympiada
Zdroj: Getty Images / Alexander Hassenstein

K situácii sa po mediálnej vlne vyjadrila aj jeho bývalá partnerka, ktorá poskytla stanovisko nórskemu denníku VG pod podmienkou anonymity. „Je veľmi ťažké mu odpustiť, a to aj po tom, čo vyznal lásku pred celým svetom. Nevybrala som si byť v tejto pozícii. Bolí ma prechádzať si tým všetkým,“ uviedla.

 

Lægreid v rozhovoroch priznal, že o nevere partnerke povedal len krátko pred olympiádou a uplynulé dni označil za najťažšie vo svojom živote. Jeho slová citovali aj zahraničné médiá vrátane Variety, ktoré moment označilo za jeden z najnezvyčajnejších osobných výstupov v olympijskom vysielaní.

Prípad otvoril aj širšiu diskusiu o hraniciach medzi súkromím športovcov a verejným priestorom počas vrcholných podujatí. Kým časť publika ocenila úprimnosť, iní poukazujú na to, že osobné drámy by nemali prekrývať športové úspechy a ďalších aktérov podujatia.

Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí 12. února 2026 v 11:46
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice 12. února 2026 v 12:29
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu 12. února 2026 v 14:45
