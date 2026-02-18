Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov

Ak ťa vždy lákalo skúmanie technológií do hĺbky, tento program je pre teba.
Končíš tento rok strednú školu a rozmýšľaš, kam by tvoje cesty mohli viesť ďalej? Ak ťa vždy zaujímala strojarina, technológie a automobilový priemysel, odpoveď môže byť napríklad Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka – moderná univerzita, ktorá spája kvalitné vzdelávanie s nárokmi súčasného trhu.
Tvoria ju štyri fakulty: Fakulta priemyselných technológií, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta zdravotníctva a Fakulta špeciálnej techniky – na ktorej pribudol nový bakalársky študijný program Automobilová technika (študijný odbor strojárstvo).
Čo ťa program naučí?
Študijný program automobilová technika je navrhnutý pre všetkých, ktorí chcú spojiť štúdium s praxou, rozumieť technike do hĺbky a uplatniť sa v odvetví, ktoré sa neustále vyvíja a potrebuje ľudí.
Počas štúdia získaš technické vedomosti a praktické skúsenosti potrebné pre riešenie konštrukčných a technologických úloh, úloh z oblasti diagnostiky automobilov, kvality, automatizácie, logistiky, renovácií a celkových technických zmien a riešení automobilov.
„Pre univerzitu je prioritou zvyšovanie konkurencieschopnosti našich absolventov a zvyšovanie kvality výučby, prenášaním požiadaviek praxe do vyučovacieho procesu,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.
Dodáva: „Absolventi profesijného študijného programu automobilová technika sa uplatnia v manažmente starostlivosti o automobilovú techniku a vo všetkých dopravných podnikoch. Môžu pracovať v oblasti služieb a obchodu s automobilmi a náhradnými dielmi, ale môžu pôsobiť aj ako samostatní podnikatelia v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov.“
Čiže inak povedané, nebude to len o vysedávaní na prednáškach, ale naberieš reálne skúsenosti, ktoré ti pomôžu naštartovať kariéru.
Štúdium je postavené na štyroch logických pilieroch:
- Vedomosti: Aby si sa naučil/-a, ako veci fungujú, neminie ťa matematika, fyzika a základy mechaniky či elektrotechniky. Zistíš, ako sa stroje konštruujú a z akých materiálov sa vyrábajú.
- Odbornosť: Riešiš bezpečnosť a spoľahlivosť áut, učíš sa modernú autodiagnostiku a ako zabezpečiť hladkú technickú prevádzku vozidiel.
- Kompetencie: Zručnosti získané v odbornej praxi preklopíš do bakalárskej práce.
- Schopnosti: Škola ťa pripraví aj na život vo firme. Zlepšíš sa v cudzom jazyku, práci s PC softvérmi, naučíš sa prezentovať svoje nápady, pracovať v tíme a pochopíš, ako funguje firemná kultúra.
Ako absolvent máš možnosť uplatniť sa ako odborný pracovník v oblastiach aplikovanej mechatroniky, automatizácie riadiacich systémov, v oblasti kvality, logistiky, údržby a komplexnej starostlivosti automobilovej výroby.
Takto prebiehajú prijímačky
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Žiadne prijímacie skúšky ťa nečakajú.
K prihláške pošleš poštou kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka strednej školy. Ak končíš strednú tento rok, kópiu vysvedčenia z posledného ročníka a kópiu maturitného vysvedčenia zašli ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
Výberové konanie sa začína doručením tvojej prihlášky. To, či je úspešne zaevidovaná, si skontroluješ v e-prihláške.
Pozor: Na FŠT TnUAD si môžeš podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť len jeden študijný program. V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov nebude tvoja prihláška zaradená do výberového konania.