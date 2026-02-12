Príbeh Boba dojal verejnosť aj politikov natoľko, že v brazílskom štáte São Paulo prijali zákon, ktorý umožňuje pochovávať domáce zvieratá spolu s ich rodinami.
Psy sú považované za verných spoločníkov. Svedčí o tom nielen známy film o Hačikóvi, ale aj nedávny prípad z Brazílie. Príbeh jedného psa tam dokonca viedol k zmene zákona – len preto, že desať rokov chodil na hrob svojho majiteľa.
Pes Bob, prezývaný „Coveiro“ (v preklade hrobár), žil na cintoríne v São Paule, kde bol pochovaný jeho majiteľ. Postupne sa podľa BBC stal symbolom oddanosti a prinášal útechu aj ľuďom, ktorí tam prišli smútiť za svojimi blízkymi.
Keď Bob v roku 2021 zomrel, pochovali ho na tom istom mieste ako jeho majiteľa. Jeho príbeh však tým neskončil.
Tento týždeň v utorok totiž inšpiroval prijatie takzvaného „zákona o Bobovi“, ktorý v štáte São Paulo povoľuje pochovávanie domácich zvierat do rodinných hrobov, ak sú splnené hygienické podmienky. Zákon tak oficiálne uznáva to, čo mnohí dávno cítia – že domáce zvieratá sú plnohodnotnými členmi rodiny.