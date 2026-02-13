Príchod očakávanej hry GTA 6 inšpiroval v Nórsku netradičnú marketingovú kampaň.
Reťazec s elektronikou Komplett oznámil, že bezplatnú kópiu hry daruje každému rodičovi, ktorému sa dieťa narodí presne v deň jej vydania (t. j. 19. novembra). Načasovanie nie je náhodné. Do plánovaného novembrového launchu totiž zostáva deväť mesiacov, ak sa opäť dátum neposunie, píše web IGN.com.
You can get GTA 6 for free if you give birth to a baby on the game's release date in Norway. pic.twitter.com/d4fANWhAnr— YabaLeftOnline (@yabaleftonline) February 12, 2026
V uliciach Osla sa objavili plagáty s nápisom „GTA 6 vychádza o 9 mesiacov“, doplnené fotografiou rozhádzanej postele a ružových lupienkov. Odkaz je teda viac než jasný.
Hoci ide o odvážny marketingový ťah, podľa predajcu nejde o žiadny vtip. Ak sa dieťa naozaj narodí v deň vydania, rodičia si môžu prísť po hru zadarmo.
Kampaň prichádza krátko po tom, čo vydavateľ Take-Two naznačil, že dátum 19. novembra 2026 by mal byť finálny. GTA 6 patrí medzi najočakávanejšie tituly posledných rokov a po viacerých odkladoch sa fanúšikovia konečne dočkali pevnejšieho termínu.