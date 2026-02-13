Hlavní témata
Tento článok je PR správa spoločnosti Aures Holdings.
dnes 13. února 2026 v 11:08
Čas čtení 2:36
Sponzorovaný obsah

Rastie počet podvodných predajov áut: Kostlivcov pod kapotou auta z inzerátu laik neodhalí

Najväčší tuzemský predajca jazdených automobilov AAA AUTO odmietne vykúpiť až 65 % ponúkaných vozidiel pre ich technický stav, právne vady či iné pochybnosti.

Tieto autá potom končia na inzertných portáloch, kde sa za súkromných predajcov radi vydávajú aj priekupníci. Vozidlo z inzerátu možno stojí o 500 eur menej než v autobazári, môže však skrývať vady za niekoľko tisíc.

Dobre zachovalý Mercedes s pomerne nízkym nájazdom kilometrov, predchádzajúci majiteľ dôchodca ním jazdil prakticky len do potravín na okraji Viedne. Ale čo ak bol v skutočnosti majiteľom mladý taxikár, ktorý roky s vozidlom brázdil po hlavnom meste – o tých haváriách ani nehovoriac? Najmä jazdené vozidlá z dovozu často ponúkajú priekupníci či podnikaví automechanici, ktorí sa však tvária ako ich dlhodobí majitelia. Riziko stočeného tachometra a skrytých vád sa v takýchto prípadoch blíži k istote.

Ako si môžeme overiť údaje uvedené v inzercii?

Prostredníctvom identifikačného čísla VIN si síce možno zistiť základné údaje o pôvode vozidla, vrátane vývoja stavu tachometra či záznamov o nehodách a poistných udalostiach, údaje však nemusia byť kompletné. Online kontrola VIN tak spoľahlivo preukáže vlastne len to, že auto nie je kradnuté. Ak si predsa len trúfnete kupovať jazdené vozidlo na vlastnú päsť, je dobré sa riadiť nasledujúcimi tipmi:

  • Dajte si pozor na kúpu vozidla prostredníctvom komisionálneho predaja, keď je inzerent len sprostredkovateľom. Zamerajte sa na dôkladne napísané inzeráty, z ktorých možno vyčítať starostlivosť majiteľa o vozidlo. Napríklad podľa toho, že vypočítava opravy a k servisným úkonom sľubuje predložiť dokumentáciu.
  • Obhliadku absolvujte za denného svetla a zamerajte sa na detaily, napríklad či časti karosérie neboli vymenené a všetko správne dolieha. Zdrsnený povrch laku, zmeny farby či pľuzgieriky signalizujú koróziu, rovnako ako zvýšená hlučnosť dverí či iných prvkov karosérie. O jej skutočnom stave veľa napovie aj priehlbina pre rezervu, pozrite sa preto aj do kufra. Tmelenie odhalíte priložením magnetu.
  • Pri kontrole podvozka sa zohnite pod auto a tam, kam poriadne nevidíte, si to s natiahnutou rukou natočte na mobil. Skúste nahliadnuť aj pod plastové kryty na spodku karosérie, pomôžte si aj svetlom v mobile.
  • V interiéri vyskúšajte všetko, čo sa dá, a dávajte pozor na pachy, ktoré môžu prezradiť pleseň. Jazdné vlastnosti vyskúšajte pri nižších rýchlostiach na nekvalitnom povrchu, rovnako ako pri vyšších rýchlostiach na diaľnici. Sledujte správanie riadenia, prevodovky a motora, počúvajte podvozok.
  • Aby počas skúšobnej jazdy nestála reč, rozprávajte sa s majiteľom o tom, ako sa mu s autom jazdilo, kam s ním jazdil alebo aké má drobné nedostatky. Medzi riadkami sa môžu skrývať cenné informácie.

Aj keď si však auto prezriete čo najdôkladnejšie, mnohé dôležité veci nemožno overiť bez špeciálneho vybavenia a znalostí automechanika. Napríklad zvýšená spotreba oleja či chladiacej kvapaliny môže znamenať vážny problém, ktorý sa však prejaví až po mesiacoch prevádzky. Podobne, nesprávne nastavenie emisných systémov nemožno odhaliť inak než pomocou na to určenej diagnostiky. Pritom neprimerane vysoké opotrebenie určitých súčiastok spravidla znamená, že vám ponúkaná „mačka vo vreci“ má stočený tachometer.

Aures Holding
Zdroj: Aures Holding

„Medzi indikátory podvodu s najazdenými kilometrami môžu patriť problémy s rozvodovými reťazami. Tie sa prejavujú pri studenom štarte, lenže predávajúci príde na stretnutie so zahriatym autom. Najmä určité modely, pri ktorých sa tieto ťažkosti vyskytujú častejšie, v AAA AUTO preto nechávame pri výkupe do rána, aby sme ich mohli naštartovať za studena. Skúsené uši našich expertov stav týchto komponentov dokonale rozpoznajú, šikovného mechanika totiž v niektorých ohľadoch nenahradí ani tá najsofistikovanejšia diagnostika,“ opisuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO. Zároveň odporúča vziať si pri kúpe jazdeného vozidla vždy vlastného mechanika, ktorý pomôže s odhalením prípadných vád.

 

Technici autocentier AAA AUTO len na Slovensku ročne skontrolujú zhruba 60-tsíc vozidiel, z ktorých až 65 percent odmietnu. „U renomovaného veľkého predajcu, ktorý ponúkané automobily vlastní, sa môžete spoľahnúť na pravdivosť údajov a zodpovedajúci technický stav. A aj keby sa nejaké skryté vady predsa len objavili, dajú sa jednoducho reklamovať alebo vozidlo vymeniť. Všetky autá vlastníme, takže nemusíte riešiť ani právne vady, ako sú vozidlá v spoluvlastníctve rozvádzajúcich sa manželov či autá podliehajúce exekúciám,“ vymenúva Karolína Topolová. Ďalšou výhodou kúpy u overeného predajcu je aj časový komfort na dôkladné vyskúšanie si auta, vrátane riadnej testovacej jazdy.

