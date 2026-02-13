Konzumácia orechov je dlhodobo spájaná s komplexnými zdravotnými benefitmi, vrátane zníženého rizika kardiovaskulárnych ochorení či predčasného úmrtia. Nie všetky orechy však pôsobia na organizmus rovnako.
Orechy predstavujú zdroj nenasýtených mastných kyselín, rastlinných bielkovín a antioxidantov. Ich pravidelný príjem súvisí aj so znížením hladiny „zlého“ cholesterolu, ktorý je jedným z kľúčových faktorov pri prevencii chorôb srdca. Zatiaľ čo konzumácia orechov je pre telo prospešná, špecifické druhy ponúkajú cielené výhody pre rôzne telesné funkcie, píše portál EuroNews.
V kontexte zdravia nášho srdca a kognitívnych funkcií dominujú vlašské a pekanové orechy.
Vlašské orechy sú jediné, ktoré dokázateľne redukujú srdcové choroby, a to najmä vďaka vysokému obsahu kyseliny alfa-linolénovej (rastlinná omega-3). Štúdie potvrdzujú, že denná dávka nad 30 gramov nielen znižuje cholesterol, ale zlepšuje aj pamäť a rýchlosť spracovania informácií.
Pekanové orechy zasa bránia tomu, aby sa tuky v krvi znehodnocovali a stávali sa pre telo škodlivými.
Pre metabolické zdravie, trávenie a ochranu buniek sú ideálnou voľbou mandle. Vynikajú jedným z najvyšších obsahov vlákniny spomedzi stromových orechov, čím podporujú črevný mikrobióm a kontrolu hladiny cukru v krvi. Zároveň sú významným zdrojom vitamínu E, ktorý chráni bunky pred oxidačným stresom. Výskumy naznačujú, že optimálna denná dávka pre dosiahnutie najpriaznivejších účinkov sa pohybuje v rozmedzí 42 až 50 gramov.
Špecifickú kategóriu tvoria pistácie a para orechy, ktoré cielia na regeneráciu a imunitu.
Pistácie ponúkajú vysoký pomer bielkovín ku kalóriám a obsahujú esenciálnu aminokyselinu valín, kľúčovú pre svalový rast, spolu s vitamínmi skupiny B dôležitými pre tvorbu červených krviniek.
Naopak, para orechy sú bezkonkurenčným prírodným zdrojom selénu. Pri nich je však nutná obozretnosť. Vzhľadom na vysokú koncentráciu tohto minerálu odborníci odporúčajú limitovať konzumáciu na maximálne jeden až dva kusy denne, aby sa predišlo toxicite.