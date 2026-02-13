Chystáte sa na jarné prázdniny? Toto spravte pre svoje dieťa, kým vyrazíte na cestu

Blížiaci sa víkend a jarné prázdniny plánujú mnohé rodiny prežiť v horách, na lyžiarskych svahoch a pobytoch na chatách.
Deti majú viac voľnosti, trávia čas vonku a skúšajú svoje hranice. Práve počas týchto dní však poisťovne každoročne zaznamenávajú zvýšený počet úrazov a hospitalizácií detí, ktoré dokážu rodinný oddych veľmi rýchlo premeniť na stresovú situáciu.
Kým pre deti sú pády a drobné zranenia súčasťou zimných zážitkov, pre rodičov znamenajú nečakané presuny do ambulancií, nemocníc a často aj predčasný návrat domov. „Z našich skúseností vieme, že jarné prázdniny patria medzi obdobia, keď sa počet detských úrazov zvyšuje. Najčastejšie ide o zranenia na lyžiarskych svahoch, pri sánkovaní, pádoch na ľade alebo aj pri hrách v interiéri chát,“ hovorí hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Práve v týchto situáciách sa ukazuje význam detského poistenia, ktoré rodine pomáha zvládnuť nielen zdravotnú, ale aj finančnú stránku celej udalosti. „Detské poistenie by malo pokrývať úrazy, vážnejšie zranenia aj hospitalizácie a malo by byť platné nielen doma, ale aj v zahraničí,“ vysvetľuje Ondrej Reichbauer, manažér vývoja produktov poistenia osôb v Unione. Ako ďalej dodáva, Detské poistenie pre nezbedníkov myslí aj na situácie, ktoré môžu rodinu zasiahnuť najviac. „V prípade závažného poškodenia zdravia dieťaťa je poistenie oslobodené od platenia poistného a poisťovňa ho za dieťa platí až do konca poistnej doby. Rodičia tak nemusia riešiť ďalšie finančné zaťaženie v období, keď sa sústreďujú najmä na zdravie dieťaťa,“ hovorí O. Reichbauer.
Navyše, súčasťou poistenia je aj automatické zvyšovanie poistných súm v pripoisteniach o 20 percent od tretieho poistného roka, a to bez zmeny ceny. Okrem toho má poistenie aj sporiacu zložku, ktorú poisťovňa počas trvania zhodnocuje a na konci poistnej doby vypláca. Ak dieťa počas celej doby poistenia nemá žiadnu poistnú udalosť, dostane spolu so sumou na dožitie aj časť poistného späť ako odmenu za bezškodový priebeh.
„Rodičia oceňujú jednoduchosť tohto poistenia. Stačí jedna vstupná otázka k zdravotnému stavu dieťaťa a poistenie nemá žiadne prirážky za športové aktivity, ktoré sú počas prázdnin prirodzenou súčasťou programu,“ dopĺňa Dupaľová Ksenzsighová. Poistenie je možné uzavrieť pre deti od narodenia až do nedovŕšených 18 rokov, s poistnou dobou od šiestich do pätnástich rokov, maximálne do 28 rokov veku dieťaťa. Súčasťou sú aj asistenčné služby, ktoré rodičia využijú najmä počas dovoleniek – napríklad lekára na telefóne, nadštandardné ubytovanie dieťaťa v nemocnici či úhradu poplatku za objednanie k lekárovi na konkrétny termín.
Union zdravotná poisťovňa odporúča myslieť na zabezpečenie detí ešte pred odchodom na jarné prázdniny. Aby spomienky na svahy, hory a chaty zostali pre rodiny najmä o zážitkoch – nie o návštevách pohotovostí a nečakaných výdavkoch.