Diváci sa môžu tešiť na najlepšie výkony a nedeľné večery plné tanca.
Televízia Markíza konečne zverejnila mená súťažných dvojíc tohtoročnej sezóny Let's Dance. Tento ročník sľubuje výnimočný zážitok, pretože na parket opäť povoláva známe tváre, ktoré v show zažiarili už v minulosti.
Diváci uvidia svoje obľúbené osobnosti v úplne inom svetle. Hviezdy tentoraz vytvoria páry s novými tanečnými partnermi, čo pre nich predstavuje čerstvú výzvu. Tvorcovia veria, že práve tieto nečakané prepojenia vnesú do tanca novú dynamiku a energiu.
Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti súťažiacich očakávame najvyššiu tanečnú kvalitu v histórii projektu. Fanúšikovia sa už nevedia dočkať najbližších týždňov, počas ktorých ich bude táto tanečná show sprevádzať nedeľnými večermi.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame