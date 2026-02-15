Hlavní témata
dnes 15. února 2026 v 10:20
Čas čtení 1:18
Katarína Jánošíková

Ako sa stravujú olympionici? Týmito pravidlami sa riadia šampióni, pomôžu aj tebe

Ako sa stravujú olympionici? Týmito pravidlami sa riadia šampióni, pomôžu aj tebe
Zdroj: Canva
Odborníci na výživu odhaľujú, ako na správne načasovanie stravy a jednoduché triky.

Hoci športovci na zimných olympijských hrách v Taliansku neodolali miestnym cestovinám či pizzi, stále prísne dodržiavajú svoje jedálničky a výživové plány. Pre olympionikov hrá kľúčovú rolu najmä správne načasovanie a zloženie stravy, informuje CNN. Ako teda vyzerá stravovanie počas najväčšieho športového sviatku?

Kuchyňa v číslach

Hlavná jedáleň pripraví denne približne 3 400 jedál. Kuchári v nej každý deň spracujú 3 000 vajec a 450 kilogramov cestovín. Strava pre športovcov však neznamená len počítanie kalórií – výživa priamo podporuje fyzický tréning a pomáha dosahovať vrcholové výkony.

Prinášame tipy, ktorými sa riadia vrcholoví športovci. Nie sú extrémne a inšpiráciu v nich nájdu aj bežní ľudia:

  • Odborníci považujú tréning bez jedla za častú chybu. „Jedným z najdôležitejších pravidiel je niečo zjesť ešte pred ranným tréningom,“ vysvetľujú. Malé sústo stabilizuje hladinu cukru v krvi a hydratuje telo.
  • Pred tréningom: Zvoľte ovocie s nízkym obsahom vlákniny alebo krekry – napríklad banán s kúskom arašidového masla.
  • Po tréningu: Na regeneráciu využite kombináciu bielkovín a sacharidov. Čím vytrvalejší tréning absolvujete, tým väčšiu dávku sacharidov vaše telo potrebuje. Ideálnu voľbu predstavuje proteínové smoothie s ovocím.
  • Bojujte proti zápalom: Odborníci odporúčajú šťavu z červenej repy ako výborný protizápalový prostriedok. Podobne účinkuje aj šťava z čerešní či čučoriedok. Obsahuje antioxidanty, ktoré potláčajú zápaly a znižujú svalovú horúčku.

Železo a vitamín C

Keďže športovci v Taliansku súťažia vo vysokohorskom prostredí s redším vzduchom, potrebujú viac kyslíka. To si vyžaduje vyšší príjem železa, vitamínu B12 a kyseliny listovej na tvorbu červených krviniek.

  • Kľúčový tip: Ak chcete lepšie vstrebať železo z rastlín (napríklad zo špenátu), pokvapkajte ho citrónovou šťavou. Vitamín C premieňa železo na formu, ktorú telo využije oveľa efektívnejšie.

Obmieňajte jedlo: Pomôžte si striedaním farieb. Ak si mal včera zelené ovocie, dnes si daj oranžové. Každá farba dodáva telu iné fytonutrienty. Namiesto troch veľkých jedál si doprajte päť až šesť menších porcií počas dňa. Udržíte si stabilnú hladinu cukru v krvi a vyhnete sa únave. Konzumujte 20 až 40 gramov bielkovín každé tri až štyri hodiny. Nadmerná dávka proteínov naraz môže zvýšiť riziko dehydratácie.

těstoviny
těstoviny Zdroj: Flickr/Patent and the Pantry
GASTRO
Domů
Sdílet
Diskuse