Po neúspešnom pokuse z roku 2019 preberá žezlo scenárista hitu Šialene bohatí Aziati.
Kultová franšíza Charlieho anjeli sa dočká ďalšieho filmového spracovania. Scenár k novému dobrodružstvu napíše Pete Chiarelli, ktorý už má na konte úspešné tituly ako Šialene bohatí Aziati, Návrh či Podfukári 2. Na produkcii bude spolupracovať spoločnosť Flower Films, ktorú vlastní Drew Barrymore – jedna z hlavných hviezd a producentiek úspešnej filmovej verzie z počiatku milénia.
Pôvodný seriál o trojici súkromných detektívok, ktoré pracovali pre záhadného Charlieho Townsenda, si okamžite získal divákov po celom svete. Farrah Fawcett, Jaclyn Smith a Kate Jackson vytvorili z postáv ikony, vďaka čomu seriál vydržal na obrazovkách päť sezón.
V 21. storočí preniesol túto značku na veľké plátna režisér McG. Herečky Cameron Diaz, Lucy Liu a Drew Barrymore predviedli výkony, ktoré prvému filmu zarobili 264 miliónov dolárov. Nasledujúce pokračovanie s podtitulom Na plný plyn upevnilo pozíciu franšízy v prestížnej hollywoodskej „A-čkovej“ lige.
Posledný pokus a nová nádej
Najnovšia verzia pod taktovkou režisérky Elizabeth Banks stavila na modernejší a feministickejší prístup s obsadením Kristen Stewart, Naomi Scott a Ella Balinska. Napriek snahe o nadviazanie kontinuity s predošlými filmami však projekt v kinách narazil. Celosvetový zisk 73 miliónov dolárov znamenal pre štúdio sklamanie.