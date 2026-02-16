Hlavní témata
včera 16. února 2026 v 9:03
Čas čtení 0:54
Valentina Mihely/refresher.cz

REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?

REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
Zdroj: Alex Pantling/Getty Images
Zlatá medaila z olympiády prináša okrem uznania aj finančnú odmenu. Prinášame ti rebríček desiatich krajín, v ktorých olympionici dostanú za medaily najviac zaplatené.

Slováci a Slovenky by si za zlato v individuálnych športoch odniesli odmenu vo výške 60-tisíc eur. Strieborná medaila by znamenala odmenu 50-tisíc eur a bronz 40-tisíc eur.

Finančné odmeny by sa však nekončili pódiovým umiestnením. Za štvrté miesto by športovci získali 25-tisíc eur, za piate 18-tisíc eur a za šieste 12-tisíc eur. Siedma priečka by bola ohodnotená sumou 8-tisíc eur a ôsma 6-tisíc eur, píše Sportnet.

Kolektívne športy:
1. miesto: 18-tisíc eur
2. miesto: 16-tisíc eur
3. miesto: 14-tisíc eur
4. miesto: 12-tisíc eur
5. miesto: 8-tisíc eur
6. miesto - 5-tisíc eur

Slovensko sa do TOP 10 tesne nedostalo, Česi sú na tom lepšie

Finančné odmeny ale nie sú to jediné, čo môžu športovci a športovkyne za medailu získať. V niektorých krajinách môžu napríklad za výhru dostať byt, ktorého rozloha sa stupňuje podľa toho, či ide o zlato, striebro alebo bronz. O tých najbizarnejších odmenách si môžeš prečítať v našom staršom článku. O výške odmien naprieč krajinami informoval Forbes.

Petra Vlhová, slovensko, lyžovanie, ZOH 2022 v Pekingu, ZOH 2022
Zdroj: TASR/Martin Baumann

TOP 10 najvyšších odmien za zlato

Singapur 663 273 eur
Hongkong 647 363 eur
Poľsko 299 237 eur
Kazachstan 266 602 eur
Taliansko 179 527 eur
Cyprus 143 284 eur
Bulharsko 127 270 eur
Litva 112 099 eur
Kosovo 109 575 eur
Estónsko

99 461 eur

Ak ťa zaujíma, koľko by dostali Česi, v tabuľke sa nachádzajú hneď za Estónskom, teda na 11. mieste. Odmena za 1. miesto je u nich 98 000 eur.

ŠPORT
