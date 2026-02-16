Na tento let ostatní pasažieri len tak nezabudnú. Na palube vznikla hromadná bitka, ktorá prinútila pilotov predčasne pristáť. Dvoch pasažierov odviedla polícia.
Let z tureckého letoviska do Veľkej Británie prerušil incident medzi cestujúcimi, ktorý prerástol až do fyzickej potýčky. Posádka musela požiadať o asistenciu a lietadlo následne neplánovane pristálo v Belgicku.
Lietadlo smerovalo z Antalye do Manchestru, no približne po troch hodinách letu muselo zmeniť trasu. Podľa dostupných informácií sa spor začal medzi dvoma mužmi, pričom napätie rýchlo eskalovalo a do bitky sa zapojili aj ďalší pasažieri. Ulička medzi sedadlami zostala zablokovaná a situácia si vyžiadala zásah palubného personálu, píše o incidente The New York Times.
Na internete sa objavili videá zachytávajúce túto hádku. Na jednom z nich sa dvaja muži začnú biť, kým sa do toho nezapoja ďalší cestujúci. Na videu je počuť, ako mnohí mužov vyzývajú, aby prestali.
A Turkish flight bound for the UK was diverted to Belgium, after a violent altercation erupted between passengers. pic.twitter.com/2VLPme4EPa— Storyful (@Storyful) February 13, 2026
Svedkovia na sociálnych sieťach opísali, že problémy sa začali krátko po štarte, informuje The Sun. „Práve som sa vrátil domov z hrozného letu a stále som otrasený, rovnako ako mnohí ďalší pasažieri. Hneď na začiatku letu začal pasažier sediaci za nami robiť rasistické poznámky, ktoré boli dosť tiché, aby ich ostatní jasne nepočuli, ale dosť hlasné, aby sme ich počuli my,“ prezradil svedok.
Situácia sa ešte viac vyhrotila po tom, čo mu posádka odmietla predať cigarety. Následne sa mal začať správať agresívne.
Napätie vyústilo do fyzického konfliktu, počas ktorého padali údery a niektorí cestujúci sa snažili účastníkov od seba oddeliť. Jedna z letušiek dokonca vystúpila na sedadlo a vyzývala ľudí, aby sa upokojili. Podľa výpovedí svedkov držal jeden z mužov druhého pod krkom.
Ku vzniknutej situácii sa vyjadrila aj letecká spoločnosť: „Obaja boli v Bruseli vyvedení políciou a let pokračoval do Manchestru. Môžeme potvrdiť, že týmto dvom rušivým pasažierom bude natrvalo zakázané lietať s nami a budeme sa tiež dôrazne domáhať náhrady nákladov, ktoré nám v dôsledku tejto odklonenej trasy vznikli.“