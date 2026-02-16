S online hejtom sa stretlo až 80 % mladých. Extrémizmus a radikalizácia tínedžerov začína vo feede

To, čo mladí denne scrollujú, mení ich pohľad na svet. Nenápadne a potichu.
Online svet, v ktorom dnešní tínedžeri vyrastajú, už dávno nie je len priestorom zábavy, memečiek a kontaktu s kamarátmi. Čoraz častejšie sa mení na miesto, kde sa nenápadne šíria nenávistné názory, manipulácia a extrémizmus. A práve mladí sú v tomto prostredí tou najľahšou korisťou.
Podľa aktuálnych dát (vychádzajúcich z prieskumu realizovaného spoločnosťou 2muse pre Orange Slovensko) sa s online hejtom stretlo až 80 % mladých – viac ako polovica ho zažila priamo na vlastnej koži.
Nenávistné prejavy pritom mnohí už ani nevnímajú ako problém. Takmer 80 % narazilo na mizogýnne naratívy a viac ako polovica mladých nad 16 rokov sa stretla s prejavmi pravicového extrémizmu. Pre väčšinu z nich je to však len „vtip“ alebo póza, nie reálna hrozba.
Psychológ Marek Madro z IPčka upozorňuje, že mladí často nedokážu správne čítať obsah, ktorý konzumujú. „Mladí ľudia nevedia vyhodnocovať, o čom je daný obsah. Berú ho ako humor alebo zábavu,“ hovorí. Práve táto normalizácia je podľa odborníkov najnebezpečnejšia.
Radikalizácia dnes neprichádza hlasno. Nezačína sa manifestom ani výzvou k násiliu. Začína memečkom, krátkym videom alebo influencerom, ktorý „hovorí veci na rovinu“. Algoritmy postupne podsúvajú obsah, ktorý polarizuje, zjednodušuje svet na dobrých a zlých a ponúka rýchle odpovede na zložité otázky. Pre mladého človeka, ktorý sa cíti pod tlakom, nepochopený alebo osamelý, môže byť takýto svet až príliš lákavý.
„Za radikalizáciou je často frustrácia z toho, že svet nefunguje tak, ako mladí očakávajú,“ dodáva Madro.
Keď chceš niekam patriť
Ako ľahko sa dá do takejto špirály spadnúť, opisuje aj Matej Jurášek, známy ako Rarach. „V puberte som túžil niekam patriť, zapadnúť. Vďaka sociálnym sieťam som sa ľahko zradikalizoval, mal som extrémistické názory a veril som konšpiráciám. Našiel som svoje miesto v prostredí, kde sa tieto myšlienky považovali za normálne,“ hovorí otvorene.
Zmena prišla až vtedy, keď sa dostal mimo online bubliny. „Už som viac nemal potrebu skrývať svoju neistotu za hnev a nenávisť,“ priznáva dnes, keď je otcom dvoch detí a chce im ukazovať svet v celej jeho rôznorodosti.
Radikalizácia ako tichý proces
Odborníci upozorňujú, že extrémne postoje sa k mladým nedostávajú cez otvorenú propagandu, ale cez každodenný obsah. Hejt, výsmech a agresivita sa postupne stávajú normou. Tretina mladých zároveň priznáva, že sa online správa inak než v realite – sú útočnejší a ľahšie ovplyvniteľní. Digitálny priestor tak funguje ako zosilňovač frustrácie, v ktorom sa dezinformácie a toxické komunity šíria rýchlejšie než fakty.
Reakcia: Spolu nie sme bezbranní
Na alarmujúce zistenia reaguje Orange Slovensko spolu s Nadáciou Orange novou iniciatívou Spolu nie sme bezbranní. Tá prepája tému radikalizácie s dlhodobým programom beznastrah.online. Ten sa systematicky venuje digitálnej bezpečnosti detí a mladých v online priestore, popritom podáva pomocnú ruku v podobe bezplatnej online poradne.
Ambíciou nie je len upozorňovať na riziká, ale prinášať konkrétne riešenia. Vzdelávať školy, rodičov a komunitných pracovníkov, posilňovať kritické myslenie a pomáhať mladým orientovať sa v online svete skôr, než sa stanú terčom manipulácie.
Súčasťou iniciatívy je aj nový ročník Grantového programu beznastrah.online. Podporí školy, neziskové organizácie a komunitné centrá, ktoré sa venujú prevencii radikalizácie, práci s mládežou, rozvoju kritického myslenia a digitálnej bezpečnosti. Na jeden projekt je možné získať až 2 500 EUR, celková alokácia programu je 80 000 EUR. Projekty je možné podávať do 10. marca 2026 prostredníctvom stránky nadaciaorange.sk.
„Online svet je pre mladých prirodzený, no čoraz častejšie v ňom narážajú na hejt, manipuláciu a extrémne názory. Grantovým programom chceme školám a organizáciám pomôcť hľadať riešenia, ako tomuto trendu predchádzať,“ vysvetľuje Andrea Ungvölgyi z Nadácie Orange.
Radikalizácia mladých nie je problém niekoho iného. Deje sa tu a teraz – v mobiloch, algoritmoch a feedoch. O to dôležitejšie je, aby mladí vedeli, že v tom nie sú sami.