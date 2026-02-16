Hlavní témata
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
včera 16. února 2026 v 17:00
Čas čtení 4:01
Richard Balog

Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet

Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
Zdroj: Footshop
Vyber si svojho favorita a nezabudni použiť náš zľavový kód, vďaka ktorému ušetríš desiatky eur.

Biele tenisky sú jarnou istotou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť – nadčasové, ľahko kombinovateľné a vždy fresh. V našom TOP 10 nájdeš modely, ktoré spájajú pohodlie, aktuálne trendy aj kultový status.

Nech už hľadáš minimalistický kúsok k džínsom, Y2K runnery alebo limitovanú edíciu so zberateľským potenciálom, v zozname si vyberieš tenisky, s ktorými na jar rozhodne zaboduješ.

Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. 

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+, a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Asics Gel-1130 99 €

Tenisky Asics sú vďaka svojmu športovému vzhľadu, ktorý odráža súčasnú lifestyle estetiku, a neuveriteľnému pohodliu našou pravidelnou voľbou na každodenné nosenie, pričom model Gel-1130 považujeme za „vstupnú bránu“ do sveta japonskej značky s bohatou tradíciou. 

Vyhotovenie s podtitulom „Pure Silver“ má biely sieťovinový základ a syntetické prekrytia v metalickej striebornej. Ľahká konštrukcia stojí na pružnej gumovej podrážke, ktorá vo svojom strede ukrýva patentovanú technológiu Gel™ pre mäkký a stabilný krok.

Model Asics Gel-1130 je k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach. Cena s naším zľavovým kódom 13RF je 86 eur. 

Asics Gel-1130
Zdroj: Footshop

Nike Air Force 1 '07 119,99 €

Ikona, ktorú určite poznáš. Model Nike Air Force 1 v nízkom vyhotovení v bielej koži patrí z nášho pohľadu medzi 10 najznámejších tenisiek v histórii. 

Pôvodne basketbalové tenisky, ktoré boli v roku 1982 priekopníkom technológie Nike Air na ihrisku, sú dnes kultúrnym symbolom a must have kúskom v každom šatníku. Verzia '07 je verná odkazu originálu, ale pridáva moderné detaily – ako napríklad kožený zvršok s čisto strihanými okrajmi a charakteristickú kovovú pracku „AF1“ na šnúrkach. 

Takto vyzerajú tenisky, ktoré prežili všetky sezónne trendy a zostali relevantné bez ohľadu na to, aká estetika práve vládne uliciam.

Nike Air Force 1 '07
Zdroj: Footshop

New Balance 740 120 €

V redakcii milujeme tenisky s podpisom New Balance a model s označením 740 nie je výnimkou. 

Ide o lifestyle kúsok inšpirovaný bežeckými líniami zo začiatku tisícročia, ktorý je vyzbrojený najnovšími technológiami. Priedušný zvršok zo sieťoviny, syntetické prekrytia a výrazné proporcie reagujú na estetiku Y2K, zatiaľ čo pohodlie zabezpečuje odpruženie ABZORB® v medzipodrážke. Minimalistická schéma s bielym základom a sivými, respektíve metalickými striebornými detailmi, teniskám pristane. 

Cena s naším zľavovým kódom 13RF je približne 105 eur. 

New Balance 740
Zdroj: Footshop

New Balance 2002RS 170 €

Tvoju pozornosť si zaslúži aj ďalší model s podpisom značky New Balance, a to 2002RS z roku 2010, ktorý je dielom návrhára Tetsuya Shono, a bude ozdobou tvojich každodenných outfitov.

V ponuke online obchodu Footshop nás oslovilo vyhotovenie s dekonštruovaným zvrškom, ktoré má biely sieťovinový základ doplnený o semišové prekrytia v béžovom odtieni a svetlosivé kožené panely s ochrannou membránou Gore-Tex®. Samozrejmosťou sú tiež gumová podrážka Ndurance® a odpruženie N-ergy.

New Balance 2002RS
Zdroj: Footshop

Reebok Workout OG x Hed Mayner 176 €

Tenisky Reebok Workout OG s podpisom Heda Maynera sme predstavili v minulotýždňovom článku, ale vynechať ich nemôžeme ani v zozname TOP bielych vyhotovení. 

Ikonický vintage model dostal nový odvážny vzhľad so známkami opotrebovania s jasným rukopisom uznávaného izraelského návrhára, ktorý je známy svojimi nadrozmernými proporciami a čistými líniami. Novinka kombinuje prémiové materiály, pohodlné odpruženie a charakteristickú podrážku Reebok, ktorá zaručuje stabilitu a pohodlie pri celodennom nosení. 

Takto si predstavujeme nenútené spojenie športu a high fashion. Cena tenisiek s naším zľavovým kódom 13RF je 153 eur. 

Reebok Workout OG, Hed Mayner
Zdroj: Footshop

Salomon XT-4 190 €

Salomon XT-4 sú tenisky, ktoré sú určené na trailový beh a dlhé vzdialenosti v outdoorovom prostredí, ale v posledných rokoch ovládli tiež ulice a titulné strany módnych magazínov. 

Nie kvôli funkčnosti, ktorá je nepopierateľná vďaka podrážke Contagrip, rýchlošnúrovaciemu systému či odolnému zvršku zo syntetiky, ale najmä pre vzhľad. Model Salomon XT-4 dokonale zapadol do trendu spojenia streetwearu a outdooru, pričom v bielom vyhotovení s označením „Lunar Rock“ vyzerá naozaj božsky. Skombinuj ho so širokými džínsami alebo nohavicami a vyhral/-a si.

Salomon XT-4
Zdroj: Footshop

Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ 209,99 €

V portfóliu online obchodu Footshop nájdeš aj limitované vydania tenisiek Air Jordan. Najnovšie „pristál“ v ponuke model Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ s jednoduchým, ale veľmi atraktívnym farebným blokovaním. 

Novinka, ktorá vychádza z originálu z roku 1989, je vybavená kvalitným koženým zvrškom a typickými plastovými krídelkami po bokoch pre lepšiu stabilitu. Nechýba viditeľná vzduchová jednotka Nike Air v päte ani ikonické detaily Jordan Brand.

Model Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ spája retro basketbalovú estetiku s modernou streetwear atmosférou.

Air Jordan 4 Retro „Flight Club“
Zdroj: Footshop

Represent Low-Pro 249 €

Miesto v zozname TOP bielych tenisiek v aktuálnej ponuke si získal tiež model Low-Pro od britskej značky Represent, ktorá postupne dobíja trh nielen v Európe. 

Nízkoprofilové tenisky s rafinovaným, minimalistickým vzhľadom, majú elegantný strih a sú vyrobené z prémiových materiálov. Zvršok je z hladkej kože a má jemné detaily s mäkkou štruktúrou, ktorá sa pohodlne prispôsobí nohe. Tonálne šnúrky a gumová podrážka dodávajú modelu Low-Pro šmrnc, zatiaľ čo vyšité logo Represent pridáva luxusný nádych. 

Použi náš zľavový kód 13RF a ušetríš viac ako 32 eur. 

Represent Low-Pro
Zdroj: Footshop

Maison Mihara Yasuhiro Peterson Low 330 €

Ak rád/rada vyčnievaš z davu a si ochotný/-á minúť 300 eur za tenisky, zbystri pozornosť. V online obchode Footshop sú v predaji modely od japonskej high-end značky Maison Mihara Yasuhiro. 

Spomedzi bielych vyhotovení nás najviac oslovil model Paterson Low s textilným zvrškom a gumovým špicom. Avantgardný kúsok s výraznými proporciami v oblasti tvarovanej podrážky ľahko zladíš s džínsami aj nohavicami. 

Maison Mihara Yasuhiro Peterson Low
Zdroj: Footshop

Off-White™ OoO 490 €

Tenisky Off-White™ OoO (Out of Office, pozn. redakcie) predstavujú moderný pohľad na klasickú basketbalovú obuv z 90. rokov. 

Vyhotovenie z prémiovej teľacej kože má čistý vzhľad, ktorý pôsobí minimalisticky a zároveň luxusne. Typické detaily značky, ako napríklad šípka na boku, nápis „Shoe Laces“ alebo zip-tie, dodávajú modelu nezameniteľný charakter, zatiaľ čo polstrovaná konštrukcia a odolná gumová podrážka sú zárukou pohodlia. 

Cena s naším zľavovým kódom 13RF je presne 426,30 eur. 

Off-White™ OoO
Zdroj: Footshop
FASHION
