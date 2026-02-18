Vraciame randenie do offline priestoru. Vyplň dotazník a zúčastni sa prvého Refresher Speed Datingu

Do kalendára si zapíš 16. marec.
Zoznamky sú plné matchov, ktoré nikam nevedú, a small talk v správach často skončí skôr, než sa vôbec začne. Nájsť si v dnešnej rýchlej online dobe partnera, s ktorým ťa spája nielen podobný vibe, ale názory na život či záujmy, môže byť poriadne náročné.
Aby sme ti hľadanie uľahčili, rozhodli sme sa vrátiť randenie späť do offline priestoru a usporiadať prvý Refresher Speed Dating. Ten stavia na reálnych stretnutiach, dobrej atmosfére a ľuďoch, ktorí tam naozaj chcú byť.
Nemusíš sa obávať trápnych small talkov ani dlhých tichých páuz. Počas večera budeme totiž využívať našu novú kartovú hru Menučko, ktorá obsahuje množstvo deep aj zábavných otázok, ktoré rozhýbu každú konverzáciu a pomôžu uvoľniť atmosféru. Ak sa ti hra zapáči, priamo na mieste si ju budeš môcť aj zakúpiť a vziať domov.
📅 KDE: Kácečko
🪙 Vstupné: ženy 20 €, muži 25 €, v cene je welcome drink a snack
👉 Pre prihlásenie vyplň tento dotazník.
Refresher Speed Dating je kurátorovaný – to znamená, že účastníci nebudú vyberaní náhodne. Každý záujemca musí vyplniť krátky prihlasovací formulár, vďaka ktorému ho lepšie spoznáme. Na základe všetkých odpovedí vytvoríme skupinu, v ktorej majú ľudia najväčšiu šancu nájsť ten správny match.
Po odoslaní formulára sa každému ozveme s informáciou, či sa do aktuálnej skupiny hodí. Ak áno, následne od nás dostane link na kúpu lístka. Ak sa nám tentokrát nepodarí nájsť pre teba vhodnú kombináciu, neznamená to, že nie si „fit“ – len skladáme inú zostavu. V takom prípade ťa automaticky zaradíme na waiting list pre ďalší termín.
Prvé vydanie sa uskutoční 16. marca 2026 v Kácečku. Brány sa otvárajú o 18:00, samotný program štartuje o 18:30. Počas večera čaká účastníkov séria krátkych rande v príjemnom prostredí, welcome drink a snack v cene vstupenky a najmä šanca spoznať nových ľudí v offline priestore.