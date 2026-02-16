Herec Paul Wesley, známy zo seriálu Upírske denníky, sa objavil na Štrbskom Plese. Na svojom Instagram profile zdieľal fotografiu s tatranským pozadím. Jeho návšteva vyvolala špekulácie, či ide o súkromný výlet alebo natáčanie filmu.
Slovenskí fanúšikovia herca pozorne sledujú na sociálnych sieťach. Ošiaľ spôsobila fotografia, ktorú uverejnil v piatok z Bratislavy, na ktorej jasne vidieť záber Dunaja. Na svojom profile teraz zverejnil fotku výhľadu práve na Štrbské pleso.
Americký herec, známy najmä zo seriálu Upírske denníky, tým vyvolal záujem fanúšikov a médií, či jeho návšteva súvisí s natáčaním filmu, alebo ide o súkromný výlet.
Hoci oficiálne nebolo potvrdené, že je súčasťou produkcie, jeho príspevky s tatranským pozadím naznačujú, že by sa mohol objaviť vo filme natáčanom priamo na Slovensku.
Špekulácie podporilo aj vyjadrenie obce Štrba, ktorá informovala o dočasnom uzavretí časti chodníka okolo plesa od hotela Solisko cez pamätník hrdinov SNP až k hotelu Patria. Práve kvôli filmovej produkcii, ktorá tu pracuje od 16. do 18. februára.
Zaujímavosťou je, že ešte v novembri 2025 oblasť navštívil aj herec a režisér Ben Stiller. Podľa hovorcu prevádzkovateľa horských stredísk, Mariána Galajdu, Stiller preskúmal okolie Popradského plesa a panoramatické výhľady zo Skalnatého Plesa, keď hľadal vhodné scenérie pre pripravovaný film plánovaný na rok 2027.
Vďaka návštevám hollywoodskych hercov a filmovým projektom sa Štrbské Pleso opäť dostáva do pozornosti medzinárodnej verejnosti a láka turistov, ktorí chcú nahliadnuť do zákulisia filmového sveta.