dnes 17. února 2026 v 11:00
Čas čtení 0:16

KVÍZ: Fakt alebo mýtus? Otestuj sa, či ovládaš základné znalosti o ľudskom tele, ktoré by mal vedieť každý

KVÍZ: Fakt alebo mýtus? Otestuj sa, či ovládaš základné znalosti o ľudskom tele, ktoré by mal vedieť každý
Zdroj: Refresher, UNSPLASH, PEXELS
Hana Divišová
Hana Divišová
V tomto kvíze zistíš, či veríš populárnym mýtom alebo sa v anatómii a biológii vyznáš lepšie, než si myslíš.

S vlastným telom žijeme každý deň, no napriek tomu o ňom často vieme menej, než si myslíme. Si si naozaj istý, že dokážeš rozlíšiť, čo je vedecký fakt a čo len mýtus, ktorému ľudia stále veria?

Naozaj sa kostra každých desať rokov „vymení“? Čím je ľudské telo skutočne výnimočné? Pripravili sme si pre teba 10 tvrdení o ľudskom tele. Tvoja úloha je jednoduchá – rozhodni, či ide o pravdu, alebo mýtus.

Kvíz
KVÍZ: Myslíš si, že poznáš svoje telo? Prever si, či ovládaš fakty, ktoré by mal vedieť každý
V oku je jediná časť tela, ktorá nemá vlastné krvné cievy.
Zdroj: Pexels / Andrea Piacquadio
1 10
V oku je jediná časť tela, ktorá nemá vlastné krvné cievy.
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Pravda — rohovka dostáva kyslík priamo zo vzduchu a nemá krvný obeh.
Svetlé vlasy rastú rýchlejšie ako tmavé.
Zdroj: Archív/Monika Kalická
2 10
Svetlé vlasy rastú rýchlejšie ako tmavé.
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Mýtus — rýchlosť rastu vlasov závisí najmä od genetiky, hormonálnych faktorov a zdravia, nie od farby vlasov.
Ľudské telo dýcha rovnomerne oboma nosnými dierkami.
Zdroj: Unsplash.com
3 10
Ľudské telo dýcha rovnomerne oboma nosnými dierkami.
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Mýtus — človek väčšinu času dýcha primárne jednou dierkou, ktorá sa strieda v cykle.
Brada, ako ju poznáme, je anatomická zvláštnosť typická len pre človeka.
Zdroj: Unsplash/Jakob Owens
4 10
Brada, ako ju poznáme, je anatomická zvláštnosť typická len pre človeka.
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Pravda— z evolučného hľadiska je jedinečná medzi živočíchmi.
Keď človek kýcha, jeho srdce sa na chvíľu zastaví.
Zdroj: Unsplash/Towfiqu barbhuiya
5 10
Keď človek kýcha, jeho srdce sa na chvíľu zastaví.
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Mýtus — nastane len zmena tlaku, ale srdce nezastavuje.
Každý človek má vlastný „druhý mozog“ v tráviacom trakte, ktorý funguje nezávisle.
Zdroj: Wikimedia Commons/John Campbell
6 10
Každý človek má vlastný „druhý mozog“ v tráviacom trakte, ktorý funguje nezávisle.
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Pravda — črevo má vlastný nervový systém (tzv. enterický nervový systém), ktorý funguje do značnej miery nezávisle. 
Žuvačka zostáva v žalúdku 7 rokov, ak ju prehltneš.
Zdroj: Flickr / Limarie Cabrera
7 10
Žuvačka zostáva v žalúdku 7 rokov, ak ju prehltneš.
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Mýtus — žalúdok ju jednoducho nestrávi, ale neostáva tam roky. 
Ušné zvukovody produkujú typ potu (ušný maz).
Zdroj: Unsplash / Sam Badmaeva
8 10
Ušné zvukovody produkujú typ potu (ušný maz).
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Pravda — ušný maz je skutočne zmesou mazových a potných žliaz. 
Mozog necíti bolesť.
Zdroj: Pexels
9 10
Mozog necíti bolesť.
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Pravda – mozgové tkanivo nemá receptory bolesti.
Ľudská kostra sa každých 10 rokov úplne vymení.
Zdroj: Unsplash/Mathew Schwartz
10 10
Ľudská kostra sa každých 10 rokov úplne vymení.
Pravda
Mýtus
Vysvětlení
Mýtus – kosti sa neustále remodelujú, ale nie všetky časti sa kompletne „vymenia“ naraz.
Vyhodnotit kvíz
