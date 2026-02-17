Návštevníci obľúbenej pláže v anglickom Dorsete sa v uplynulých dňoch stali svedkami scény, ktorá pripomínala skôr natáčanie sci-fi filmu než pokojnú zimnú prechádzku.
Pobrežie Studland Bay doslova obsadili stovky podivne vyzerajúcich mäkkýšov s mäsitými výbežkami, informuje Daily Mail. Hoci na prvý pohľad evokujú monštrá z kultového seriálu Stranger Things či z lovecraftovského univerza, realita je prozaickejšia, no nemenej fascinujúca.
Za týmto nezvyčajným vizuálnym divadlom stoja lastúrniky, ktoré sú typické svojimi oválnymi schránkami, z ktorých im často vyčnievajú dlhé mäsité sifóny. Práve tie im dodávajú takmer mimozemský vzhľad, ktorý medzi miestnymi vyvolal vlnu zvedavosti. Bežný smrteľník sa s nimi stretne len zriedka. Svoj život totiž trávia hlboko zahrabané v piesčitom morskom dne, kde pomocou svojich orgánov filtrujú planktón a riasy.
Dôvodom ich hromadného „vylodenia“ nie je záhadná migrácia, ale neúprosná fyzika prírody. Podľa odborníkov z organizácie National Trust Purbeck Countryside spôsobili nedávne búrky a silné východné vetry extrémne vlnobitie. To doslova preoralo morské dno a živočíchy násilne vytrhlo z ich prirodzených úkrytov. Podobný fenomén bol v tejto oblasti zaznamenaný naposledy v roku 2018, pričom populácia sa odvtedy stihla zregenerovať.
Hoci je úkaz pre prírodovedcov dôkazom bohatého života v zálive, pre samotné mäkkýše má fatálne následky. Väčšina z nich transport na breh neprežila a ani preživšie jedince nemajú podľa expertov šancu na návrat do mora.
Morskí biológovia z Dorset Wildlife Trust na základe rastových prstencov na schránkach odhadli, že tieto konkrétne exempláre mali približne sedem rokov. Návštevníkom tak zostal len zvláštny pohľad a pripomienka sily zimných živlov.