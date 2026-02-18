Three Cents rozširuje svoje portfólio. Značka predstavila dve výrazné novinky, ktoré reflektujú súčasné barové trendy

- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
Tajomstvo dokonalého gin tonicu sa skrýva v prémiovom mixéri od Three Cents.
Na svetovej barovej scéne dnes patrí Three Cents medzi značky, ktoré trendy nielen sledujú, ale aktívne ich formujú. Podľa Drinks International – Brands Report 2025 ide o najrýchlejšie rastúcu značku mixérov v najlepších baroch sveta a zároveň jednu z najčastejšie zastúpených značiek v top baroch globálnej barovej scény. Three Cents je voľbou barmanov, ktorí chcú byť o krok vpredu – nielen držať tempo.
Zatiaľ čo iné značky nasledujú zavedené vzorce, Three Cents udáva tempo prémiovej barovej kultúre, pracuje s chuťami, ktoré sa neboja vybočiť z klasiky a menia rolu mixéra na plnohodnotný chuťový zážitok. Prémiový mixér už dávno nie je len doplnok. Je to podpis baru. A niekedy aj dôvod, prečo sa hosť vracia.
Three Cents: keď bubliny píšu príbeh
Značka Three Cents vznikla v roku 2014 v Grécku z iniciatívy štyroch priateľov, z ktorých traja boli profesionálni barmani. Ich cieľom bolo vytvoriť prémiové sódové nápoje, ktoré budú rešpektovať remeslo, pracovať s čerstvými surovinami a ponúknu perlivosť, ktorá vydrží až do posledného dúšku. Inšpiráciou im bola kultúra sodabarov z konca 19. storočia.
Dnes patrí Three Cents medzi najrešpektovanejších mixérov na svetovej barovej scéne. Nápoje sú vyrábané bez konzervantov, šetrnými výrobnými postupmi a výhradne v sklenených fľašiach, ktoré najlepšie uchovávajú ich typickú, dlhotrvajúcu perlivosť.
Značka je súčasťou portfólia Coca-Cola HBC a postupne sa dostáva aj do najlepších barov v Česku a na Slovensku.
Dve novinky, ktoré posúvajú aperitivo moment
Portfólio Three Cents sa teraz rozširuje o dve výrazné novinky, ktoré reflektujú súčasné barové trendy aj rastúci dôraz na kvalitu mixérov.
Three Cents Tonic Water – je tonik navrhnutý tak, aby dal maximálny priestor samotnému ginu. Kombinuje pramenitú vodu, kvalitný prírodný chinín a minimum aróm. Vďaka vysokému tlaku sýtenia si zachováva jemné, dlhotrvajúce bubliny, ktoré udržia drink svieži až do posledného dúšku. Ideálny základ pre dokonale vyvážený gin & tonic – doma aj v tých najlepších baroch.
Three Cents Fig Leaf Soda – prináša do sveta nealkoholických nápojov aj modernej mixológie nečakaný chuťový rozmer. Vyrába sa z ručne zbieraných figových listov z chránených oblastí gréckych ostrovov a ponúka jemnú, sviežu arómu s ľahko bylinným charakterom. Funguje samostatne aj ako sofistikovaný mixér pre aperitívne a nízkoalkoholické koktaily.
Tip na drink: Fig Leaf Americano
Klasický koktail Americano dostáva vďaka Fig Leaf Soda svieži stredomorský twist. Elegantný, ľahký aperitív, ktorý ukazuje, ako môže správne zvolený mixér zmeniť celý drink.
Ingrediencie:
- 30 ml Martini Bitter
- 30 ml Martini Rosso
- 120 ml Three Cents Fig Leaf Soda
Postup prípravy:
Do vychladeného vysokého pohára naplň kocky ľadu. Prilej Martini Bitter a Martini Rosso, jemne premiešaj a potom opatrne dolej Three Cents Fig Leaf Soda. Ozdob malým figovým listom.