Tento článok je PR správa spoločnosti Coop Jednota.
dnes 17. února 2026 v 15:21
Čas čtení 2:26
Sponzorovaný obsah

COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek, z toho 96 % od slovenských dodávateľov

COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek, z toho 96 % od slovenských dodávateľov
Zdroj: Coop Jednota
Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek.

Dôraz kladie na spoluprácu so slovenskými dodávateľmi. COOP Jednota dlhodobo stavia na poctivom pôvode potravín a priaznivej cene, pričom tieto hodnoty premieta aj do rozvoja svojich vlastných značiek, ktoré sú už roky symbolom istoty pre zákazníkov po celom Slovensku. Vo februári sieť túto dôveru ocení cashbackovou aktivitou, vďaka ktorej môžu zákazníci získať bonus vo forme zľavy 10 % na ďalší nákup.

Vlastné značky COOP Jednota sú dlhodobo stabilnou a spoľahlivou súčasťou ponuky najväčšej domácej maloobchodnej siete. Ich portfólio zahŕňa stovky výrobkov naprieč rôznymi kategóriami – od základných potravín dennej spotreby až po špeciality pre zákazníkov s vyššími nárokmi či špecifickými výživovými potrebami.

Práve dlhodobá dôvera zákazníkov vo vlastné značky je dôvodom, prečo sa COOP Jednota rozhodla vo februári podporiť ich nákup cashbackovou aktivitou. Vďaka nej môžu zákazníci pri nákupe vlastných značiek získať bonus vo forme zľavy 10 % na ďalší nákup.

Široké portfólio pre každodenný nákup

V sieti takmer 2 000 predajní COOP Jednota nájdu zákazníci široké portfólio vlastných značiek, ktoré reflektujú rôzne chute, životné štýly aj výživové potreby. Všetky produkty spája dôsledná kontrola kvality, bezpečnosť a overený pôvod surovín pri zachovaní priaznivého pomeru ceny a hodnoty. Samozrejmosťou je ich pravidelné preverovanie v rámci systému Garancia COOP kvality, ktorý zákazníkom prináša istotu pri každodennom nákupe.

Coop Jednota
Zdroj: Coop Jednota

Každý si nájde to svoje

Značka Tradičná kvalita ponúka výrobky s overenou receptúrou a dôrazom na poctivé suroviny. Zákazníci v nej nájdu potraviny dennej spotreby, ako sú mliečne a mäsové výrobky, ryža či cukrovinky, ktoré vychádzajú z osvedčených chutí a tradícií slovenských regiónov.

 

Mamičkine dobroty stavajú na emócii domova a rodinnej kuchyne. Bryndzové pirohy, halušky, hydina slovenského pôvodu či rezance do polievky prinášajú autentické chute, ktoré evokujú spomienky na domáce varenie.

Na potreby zákazníkov so špeciálnymi výživovými preferenciami reaguje vlastná značka TOMU VER. Jej portfólio zahŕňa alternatívne potraviny pre ľudí s intoleranciou na lepok či laktózu, ako aj výrobky pre zákazníkov, ktorí dbajú na vyváženú a racionálnu stravu.

V sortimente TOMU VER nájdu zákazníci kvalitné bezlaktózové jogurty, smotany, mlieko a maslo s plnou chuťou, ako aj široký výber bezlepkových výrobkov – od chlebíčkov a krekrov až po keksíky či piškóty vhodné pre ľudí s celiakiou.

Súčasťou značky je aj ponuka racionálnych potravín, ako sú červená šošovica či jačmenné krúpy, a najnovšie aj proteínové výrobky, ktoré ocenia najmä aktívni zákazníci.

Značka Dobrá cena je určená pre zákazníkov, ktorí hľadajú cenovo dostupné riešenia bez kompromisov v kvalite. Ponúka široký sortiment základných potravín aj vybraných nepotravinových výrobkov každodennej spotreby.

 

Pre náročnejších zákazníkov je určená značka COOP Premium, ktorá zahŕňa výnimočné produkty, ako sú gazdovské kurča a kačka welfare kvality, vajíčka z voľného výbehu, exkluzívne maslo, čokolády s vysokým podielom kakaa či prémiové orechové zmesi.

Coop Jednota
Zdroj: Coop Jednota

Zvýhodnený nákup ako poďakovanie zákazníkom

Vo februári COOP Jednota podporí nákup vlastných značiek cashbackovou aktivitou, vďaka ktorej zákazníci získajú bonus vo forme zľavy 10 % na ďalší nákup. Do akcie sú zapojené všetky vlastné značky COOP Jednota.

„Ako najväčšia domáca maloobchodná sieť prepájame tradície s inováciami a systematicky rozširujeme portfólio výrobkov vlastnej značky podľa potrieb zákazníkov. Vlani sme do ponuky zaradili značku TOMU VER pre zákazníkov so špeciálnymi výživovými potrebami a aj v tomto roku plánujeme priniesť ďalšie novinky a redizajn viacerých produktových radov. Najväčším ocenením pre nás zostáva dôvera zákazníkov, a práve preto sme sa rozhodli podporiť nákup vlastných značiek februárovým cashbackom ako poďakovanie za ich vernosť,“ uviedla Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete COOP Jednota Slovensko.

 

COOP Jednota prostredníctvom vlastných značiek spája regionálnosť, poctivý pôvod a dostupnosť v každej časti Slovenska. Vďaka širokej sieti predajní a rozmanitému portfóliu výrobkov sú vlastné značky prirodzenou súčasťou každodenného nákupu mnohých zákazníkov. Cashbacková aktivita vo februári ešte posilňuje túto blízkosť k zákazníkom a prináša im konkrétnu výhodu pri ďalšom nákupe.

Viac informácií o vlastných značkách a aktuálnych aktivitách nájdete na www.coop.sk.

