dnes 17. února 2026 v 13:37
Čas čtení 0:52
Marcela Laura Mrvová

Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca

Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
Zdroj: Twitter/LiveStormChaser
Diskutovat
V utorok 17. februára 2026 nastane prstencové zatmenie Slnka, známe ako „Ring of Fire“. Unikátny astronomický úkaz bude najvýraznejší nad odľahlými oblasťami Antarktídy, zatiaľ čo niektoré časti Južnej Ameriky a Afriky uvidia aspoň jeho čiastočnú fázu.

Už 17. februára 2026 nastane jeden z prvých astronomických javov roka. Pôjde o prstencové zatmenie Slnka tohto roka, známe tiež ako „Ring of Fire“ (prsteň ohňa). Informuje o tom portál DailyMail.

Ide o špecifické zatmenie Slnka, pri ktorom Mesiac prejde pred Slnkom. Avšak vzhľadom na to, že je vtedy ďalej od Zeme, nezakryje ho úplne. Namiesto toho zostane tenký svetelný prsteň okolo Mesiaca, čo vytvára zaujímavý vizuálny úkaz.

Toto zatmenie bude najlepšie viditeľné vo veľmi odľahlých častiach Antarktídy. Pretože je tento úkaz taký vzácny, uvidí ho len malé množstvo výskumníkov a personálu polárnych staníc, ktorí budú mať priamy výhľad na tento úkaz.

Okolo 96 % slnečného disku bude zakrytého Mesiacom v čase maximálnej fázy, čo však nevyvolá úplnú tmu ako pri úplnom zatmení. Práve preto sa hovorí o prstencovom efekte.

zatmenie
Zdroj: Twitter/LiveStormChaser

Pre väčšinu obyvateľov sveta nebude priamy výhľad možný. Avšak v južných častiach Južnej Ameriky a v niektorých oblastiach južnej Afriky či ostrovoch ako Maurícius alebo Madagaskar bude možné pozorovať čiastočné zatmenie, kde Mesiac zakrýva len časť Slnka.

Astronómovia zdôrazňujú, že pri pozorovaní zatmenia je nevyhnutné používať certifikované okuliare na zatmenie alebo špeciálne filtre, pretože pozorovanie Slnka voľným okom je nebezpečné pre zrak.

Popri astronomickom význame má zatmenie Slnka aj symbolický rozmer, ktorý tradičná astrológia vníma ako silný moment zmeny. Ide o obdobie nových začiatkov a citlivejšieho vnímania životných tém.

ZAUJÍMAVOSTI
