Tento článok je PR správa Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.
dnes 17. února 2026 v 18:00
ePrihlášky sa osvedčili: Takmer 47-tisíc prihlášok na stredné školy je vyplnených elektronicky

ePrihlášky sa osvedčili: Takmer 47-tisíc prihlášok na stredné školy je vyplnených elektronicky
Zdroj: Dupephotos.com / Maria Beatriz Tavares Figueiredo, Dupephotos.com / Apoorva Sharma
Nový systém elektronických prihlášok na stredné školy využívajú desaťtisíce rodičov. Už takmer 47-tisíc vyplnení prebehlo digitálne a papierové prihlášky tvoria len malé percento. Ide o zásadný krok k férovejšiemu a prehľadnejšiemu prijímaciemu procesu.

Aktuálne údaje ukazujú, že približne 78 % prihlášok je podávaných cez systém ePrihlášky, necelých 17 % prostredníctvom iných školských informačných systémov (napríklad EduPage) a iba 5 % v papierovej podobe. Čísla potvrdzujú, že moderné digitálne riešenie si rodičia rýchlo osvojili a aktívne ho využívajú. Systém zaznamenal viac ako 116-tisíc používateľov a takmer dva milióny zobrazení stránok.

„Ide o úplne nový a komplexný systém, no už dnes vidíme, že funguje. Desaťtisíce rodičov a žiakov podali prihlášku bez komplikácií. Aj tento silný záujem ukazuje, že digitalizácia školstva má zmysel. Systém prinesie viac férovosti a pomôže deťom dostať sa na ich vysnívané školy,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

ministerstvo
Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Systém predstavuje významnú zmenu – po novom stačí jedna prihláška bez ohľadu na typ školy či odboru. Rodičia a žiaci si už pri jej podaní určia poradie škôl podľa priority. Ak je uchádzač prijatý na preferovanú školu, systém automaticky uvoľní ostatné miesta pre ďalších žiakov, čím zvyšuje férovosť prijímacieho procesu. Dôležité je preto nastaviť preferencie podľa skutočného záujmu a uviesť vysnívanú školu na prvé miesto.

„Nový systém prihlášok nie je iba technickým riešením. Je to zásadná zmena pre rodiny, ktorá nám umožňuje spravodlivejšie pomôcť deťom dostať sa na školy, ktoré túžia navštevovať,“ uviedol minister Drucker.

ministerstvo
Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Významnou výhodou je aj prepojenie prihlášok so zoznamom stredných škôl a ich odborov. Rodičia majú prvýkrát na jednom mieste prehľad o tom, ktoré programy školy reálne otvárajú. Tento krok podporuje budovanie kvalitnejšej a prehľadnejšej siete gymnázií aj odborných škôl a lepšie prepája ponuku odborov s potrebami regiónov a trhu práce.

Zavedenie systému bolo výsledkom intenzívnej dvojročnej analytickej, dizajnovej a vývojovej práce. Projekt bol realizovaný ako životná situácia v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Nasadeniu predchádzalo pilotné overovanie, opakované funkčné, integračné aj záťažové testovanie a používateľské testy s rodičmi aj riaditeľmi škôl.

„Je úplne prirodzené, že pri takto komplexnom projekte sa objavili aj technické problémy. Tie sa udiali najmä pri integrácii externých systémov a importe údajov ako napríklad nepredvyplnené známky, nesúlad údajov v registroch či duplicity pri importe. Väčšinu incidentov sa však podarilo odstrániť priebežne a bez potreby zásahu zo strany škôl alebo rodičov,“ povedal Martin Bezek, produktový manažér systému ePrihlášky rezortu školstva.

Výrazne bola posilnená aj používateľská podpora. Call centrum funguje v rozšírených časoch aj počas víkendov, v prvých dňoch po spustení vybavilo stovky až tisíce hovorov denne, pričom počet podnetov postupne klesá. Rodičom a školám je k dispozícii aj e-mailová podpora a chatbot Edo. Na školenia k systému sa prihlásilo viac ako 2 200 škôl, videonávody zaznamenali desiatky tisíc pozretí.

ePrihlášky prinášajú konkrétne prínosy pre všetkých účastníkov prijímacieho konania: menej administratívy pre rodičov, férovejší proces pre deti a prehľadnejšie spracovanie pre školy. Elektronické podanie, automatické predvyplnenie údajov zo štátnych registrov, sledovanie stavu prihlášky aj notifikácie o výsledku výrazne šetria čas aj náklady.

Minister školstva T. Drucker sa v závere poďakoval školám, zriaďovateľom aj rodičom za spoluprácu pri zavádzaní systému a verí, že to prinesie transparentnejší, modernejší a spravodlivejší prijímací proces.

VZDELANIE & KARIÉRA
