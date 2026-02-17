Chorvátske mesto Split zavádza od leta 2026 zákaz predaja alkoholu v obchodoch a supermarketoch medzi 20:00 a 06:00, aby obmedzilo hlučné a opité správanie turistov.
Chorvátske mesto Split plánuje zaviesť zákaz predaja alkoholu v obchodoch a supermarketoch medzi 20:00 a 06:00 počas letnej sezóny 2026. Chcú tak obmedziť nežiaduce správanie opitých turistov v centre mesta. Informuje portál DailyMail.
Táto novinka je súčasťou opatrení, ktoré prijali v snahe zlepšiť kvalitu života obyvateľov a turistickú skúsenosť najmä v historických častiach.
Rozhodnutie prijal primátor, ktorý označil strety s hlučnými a podguráženými návštevníkmi za „neprijateľné“. Zároveň potvrdil, že sa zákaz nebude vzťahovať na bary, kluby a reštaurácie. Tie budú môcť naďalej predávať a podávať alkohol svojim zákazníkom aj po 20:00.
Tento krok je súčasťou širšieho trendu posilňovania právomocí miestnych samospráv. Reformy v predaji alkoholu chce aplikovať celá Chorvátska republika v rámci zmien zákona o obchode.
Nové opatrenie odráža snahu zachovať kultúrnu identitu a pokoj v historickom centre Splitu, ktorý je jedným z najnavštevovanejších turistických cieľov. Diskusia o jeho rozšírení opatrení do iných častí mesta pokračuje.
Cieľom reformy je nájsť rovnováhu medzi nočným životom a každodenným pokojom miestnych obyvateľov.