Malawijské úrady pátrajú po skupine podozrivých, ktorí sa pokúsili prepašovať približne 30 vriec dreveného uhlia ukrytých v pohrebnom vozidle s prázdnou rakvou. Prípad z okresu Chikwawa poukazuje na nelegálny obchod s uhlím, ktorý je v krajine rozšírený.
V Malawi polícia a lesnícke orgány pátrajú po najmenej deviatich osobách. Tie sa pokúsili pašovať drevené uhlie pomocou falošnej pohrebnej procesie.
Podľa informácií agentúry Reuters sa muži snažili prepašovať väčšie množstvo uhlia ukrytého v pohrebnom vozidle, ktoré sprevádzali ako súčasť „pohrebného sprievodu“.
Lesnícki dôstojníci dostali tip, aby zastavili vozidlo na cestnej kontrole. Vnútri karavanu objavili prázdnu rakvu, pod ktorou bolo približne 30 veľkých vriec dreveného uhlia. Hodnota tohto tovaru bola odhadnutá na približne 3 milióny malawijských kwách (asi 1 460 eur).
V tejto oblasti je drevené uhlie bežným palivom na varenie, nakoľko sú tu časté výpadky elektriny, ktoré nútia miestnych obyvateľov spoliehať sa na lacné palivá.
Nelegálny obchod s uhlím prispieva k šíreniu odlesňovania, čo sa stáva vážnym environmentálnym problémom v krajine.
Podozriví boli krátko po čine zadržaní, no unikli z policajnej väzby, pričom nechali karavan za sebou. Polícia potvrdila, že zatiaľ neboli vznesené formálne obvinenia, ale zadržané osoby čelia dvom trestným oznámeniam, a to nelegálnemu vlastníctvu a preprave lesníckych produktov.
Ak by boli usvedčení, hrozí im až päť rokov väzenia alebo peňažná pokuta.