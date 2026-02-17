Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je PR správa spoločnosti Across.
dnes 17. února 2026 v 15:35
Čas čtení 1:53
Sponzorovaný obsah

Na trhu je nová investičná digitálna platforma Across Wealth

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článek může obsahovat:
  • produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
  • sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
  • násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
mám nad 18 let (zobrazit obsah)
zpět na hlavní stránku Zpět

Spoločnosť Across Private Investments uvádza na trh novú digitálnu investičnú platformu Across Wealth.

Tá ako prvá na Slovensku prináša wealth management v modernej digitálnej forme, dostupný širšiemu okruhu investorov, ktorí nespadajú do kategórie privátneho bankovníctva. V Across Wealth je možné investovať bez ohľadu na výšku investície do profesionálmi zostavených stratégií, ktoré boli doposiaľ prístupné len pre úzky okruh privátnych klientov. 

Finančná spoločnosť Across Private Investments  prichádza s digitálnou investičnou platformou Across Wealth. Ako  prvá na Slovensku týmto sprístupňuje wealth management v modernej digitálnej forme aj klientom, ktorí sa veľkosťou svojho majetku zatiaľ neradia do segmentu privátneho bankovníctva.

Spoločnosť chce touto formou demokratizovať správu majetku a umožniť aj afluentnej klientele zaujímavo a efektívne zhodnocovať finančné prostriedky. Cieli pritom na ľudí, ktorí majú potenciál budovať bohatstvo a ktorí už majú s investovaním skúsenosť. Tým sa jasne vymedzuje voči robo-advisory platformám. 

Platforma Across Wealth umožňuje investovať už od 10 eur do investičných stratégií, ktoré boli doposiaľ prístupné len pre úzky okruh klientov. Záujemcovia si aktuálne môžu vybrať z piatich stratégií zostavených profesionálmi z Acrossu, ktoré sú postavené na investičných certifikátoch a vytvorené v spolupráci s renomovanou švajčiarskou spoločnosťou Vontobel.

 

Stratégie sa líšia pomerom akcií, dlhopisov a alternatívnych investícií. Je možné ich doplniť aj o sektorové ETF a prispôsobiť ich individuálnym preferenciám investora. Na platforme si môžu klienti otvoriť viacero účtov, nakúpiť či odpredať investíciu a presúvať medzi rôznymi stratégiami prostriedky.

Across
Zdroj: Across

Platforma Across Wealth sa bude postupne rozširovať. V najbližších týždňoch by mala v ponuke pribudnúť možnosť investovať do pripravovaného fondu krátkodobých investícií s nadštandardným očakávaným výnosom a vysokou likviditou. Neskôr by mala byť platforma doplnená o možnosť investovať aj do ďalších podielových fondov, crowdfundingu či zaistených produktov s variabilným výnosom. Cieľom je komfortne diverzifikovať portfólio a mať ucelený pohľad na svoj majetok na jednom mieste. 

 

„V Across sa snažíme demokratizovať prístup k budovaniu majetku. Vďaka kombinácii intuitívnej digitálnej platformy a hybridnej obsluhy dokážeme wealth management priniesť oveľa širšiemu okruhu klientov ako doteraz. Okrem privátnej klientely, ktorá zostáva pre nás kľúčová, chceme ponúknuť rovnakú kvalitu wealth managementu aj pre afluentných klientov. Kým doteraz bol wealth management prístupný len na základe osobného kontaktu, s Acrossom môžu investori odteraz získať prístup k atraktívnym investičným príležitostiam a individuálnym riešeniam aj digitálnou formou. Platforma Across Wealth je určená pre všetkých, ktorí vedia, že ponukou ETF sa svet investovania nekončí, ale sa ňou začína,“  hovorí Marek Šupa, Chief Strategy Officer Across Private Investments. 

Na vývoji platformy, ktorú sa podarilo dokončiť za deväť mesiacov, spolupracovali popredné slovenské technologické spoločnosti špecializujúce sa na fintech riešenia ako Vacuumlabs či Innovatrics, čo garantuje vysokú úroveň bezpečnosti a užívateľského komfortu. 

 

Across Wealth má zatiaľ podobu webovej aplikácie, no do konca roka by mala byť dostupná aj natívna mobilná aplikácia. Ako motiváciu pre nových investorov pripravil Across Private Investments aj špeciálnu uvádzaciu akciu. Každý klient, ktorý dokončí registráciu do platformy Across Wealth a zainvestuje do konca mája, bude na rok oslobodený od priebežného poplatku. Digitálnu platformu Across Wealth si môžete vyskúšať TU.  

Doporučeno
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ 16. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Storky
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Lifestyle news
VIDEO: Trailer na film s Baby Yodou a Pedro Pascalem je tu! Vrací se i legendární gangsteři
před 53 minutami
Spolupracoval s Bieberem a MGK. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
před 2 hodinami
Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování
před 3 hodinami
Oblíbená postava z Ulice končí po 18 letech. Fanoušci spekulují o důvodech
dnes v 13:49
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
dnes v 12:51
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
dnes v 10:35
Netflix ovládl seriál podle skutečné události. Příběh o otrávených dětech má nezvykle vysoké hodnocení
dnes v 08:19
Toxická romance s Margot Robbie táhne. Bouřlivé výšiny si připsaly nejlepší otvírák letošního roku
včera v 13:04
Zpravodajství
Petr Pavel Politika Andrej Babiš Extrémny počasí
Více
Polský prezident chce vlastní jaderné zbraně. Nawrocki vidí v Moskvě akutní hrozbu
před 47 minutami
Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru
dnes v 14:06
Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“
dnes v 12:30
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Oblíbená postava z Ulice končí po 18 letech. Fanoušci spekulují o důvodech
Oblíbená postava z Ulice končí po 18 letech. Fanoušci spekulují o důvodech
dnes v 13:49
Toxická romance s Margot Robbie táhne. Bouřlivé výšiny si připsaly nejlepší otvírák letošního roku
včera v 13:04
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl
Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl
před 12 minutami
Zatímco většina světa slavila Den svatého Valentýna, v New Yorku se slavila móda. New York Fashion Week patří mezi přední módní akce na světě a my jsme pro tebe vybrali nejlepší momenty, stejně jako značky, které stojí za to sledovat.
Spolupracoval s Bieberem a MGK. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
Spolupracoval s Bieberem a MGK. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
před 2 hodinami
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
dnes v 12:51
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
dnes v 10:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
dnes v 10:35
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 2 dny
1
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
dnes v 07:00
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
včera v 11:18
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
včera v 07:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 3 dny
Domů
Sdílet
Diskuse