Na trhu je nová investičná digitálna platforma Across Wealth

Spoločnosť Across Private Investments uvádza na trh novú digitálnu investičnú platformu Across Wealth.
Tá ako prvá na Slovensku prináša wealth management v modernej digitálnej forme, dostupný širšiemu okruhu investorov, ktorí nespadajú do kategórie privátneho bankovníctva. V Across Wealth je možné investovať bez ohľadu na výšku investície do profesionálmi zostavených stratégií, ktoré boli doposiaľ prístupné len pre úzky okruh privátnych klientov.
Finančná spoločnosť Across Private Investments prichádza s digitálnou investičnou platformou Across Wealth. Ako prvá na Slovensku týmto sprístupňuje wealth management v modernej digitálnej forme aj klientom, ktorí sa veľkosťou svojho majetku zatiaľ neradia do segmentu privátneho bankovníctva.
Spoločnosť chce touto formou demokratizovať správu majetku a umožniť aj afluentnej klientele zaujímavo a efektívne zhodnocovať finančné prostriedky. Cieli pritom na ľudí, ktorí majú potenciál budovať bohatstvo a ktorí už majú s investovaním skúsenosť. Tým sa jasne vymedzuje voči robo-advisory platformám.
Platforma Across Wealth umožňuje investovať už od 10 eur do investičných stratégií, ktoré boli doposiaľ prístupné len pre úzky okruh klientov. Záujemcovia si aktuálne môžu vybrať z piatich stratégií zostavených profesionálmi z Acrossu, ktoré sú postavené na investičných certifikátoch a vytvorené v spolupráci s renomovanou švajčiarskou spoločnosťou Vontobel.
Stratégie sa líšia pomerom akcií, dlhopisov a alternatívnych investícií. Je možné ich doplniť aj o sektorové ETF a prispôsobiť ich individuálnym preferenciám investora. Na platforme si môžu klienti otvoriť viacero účtov, nakúpiť či odpredať investíciu a presúvať medzi rôznymi stratégiami prostriedky.
Platforma Across Wealth sa bude postupne rozširovať. V najbližších týždňoch by mala v ponuke pribudnúť možnosť investovať do pripravovaného fondu krátkodobých investícií s nadštandardným očakávaným výnosom a vysokou likviditou. Neskôr by mala byť platforma doplnená o možnosť investovať aj do ďalších podielových fondov, crowdfundingu či zaistených produktov s variabilným výnosom. Cieľom je komfortne diverzifikovať portfólio a mať ucelený pohľad na svoj majetok na jednom mieste.
„V Across sa snažíme demokratizovať prístup k budovaniu majetku. Vďaka kombinácii intuitívnej digitálnej platformy a hybridnej obsluhy dokážeme wealth management priniesť oveľa širšiemu okruhu klientov ako doteraz. Okrem privátnej klientely, ktorá zostáva pre nás kľúčová, chceme ponúknuť rovnakú kvalitu wealth managementu aj pre afluentných klientov. Kým doteraz bol wealth management prístupný len na základe osobného kontaktu, s Acrossom môžu investori odteraz získať prístup k atraktívnym investičným príležitostiam a individuálnym riešeniam aj digitálnou formou. Platforma Across Wealth je určená pre všetkých, ktorí vedia, že ponukou ETF sa svet investovania nekončí, ale sa ňou začína,“ hovorí Marek Šupa, Chief Strategy Officer Across Private Investments.
Na vývoji platformy, ktorú sa podarilo dokončiť za deväť mesiacov, spolupracovali popredné slovenské technologické spoločnosti špecializujúce sa na fintech riešenia ako Vacuumlabs či Innovatrics, čo garantuje vysokú úroveň bezpečnosti a užívateľského komfortu.
Across Wealth má zatiaľ podobu webovej aplikácie, no do konca roka by mala byť dostupná aj natívna mobilná aplikácia. Ako motiváciu pre nových investorov pripravil Across Private Investments aj špeciálnu uvádzaciu akciu. Každý klient, ktorý dokončí registráciu do platformy Across Wealth a zainvestuje do konca mája, bude na rok oslobodený od priebežného poplatku. Digitálnu platformu Across Wealth si môžete vyskúšať TU.