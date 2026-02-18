Zimná túra v Tatrách sa pre poľského turistu takmer skončila tragicky.
Krátka pauza pod vrcholom sa zmenila na nekontrolovaný pád. Skúsený turista sa rozhodol zdolať poľské Rysy aj v zimných podmienkach, no nečakal, aké krušné chvíle mu tento výstup prinesie. O incidente informoval poľský web Tvn24.pl.
Ako neskôr ukázal na sociálnej sieti, stačilo len pár sekúnd a situácia sa z pokojného výstupu dramaticky zmenila na boj o prežitie. Tesne pod vrcholom, vo výške približne 2 450 metrov nad morom, si chcel na chvíľu oddýchnuť, no začal padať.
„Ľadový sekáč sa vôbec nedotýkal zeme, takže brzdenie ním nemalo žiadny účinok. Jediné, čo som mohol urobiť, bolo zdvihnúť mačky a dúfať v to najlepšie,“ napísal. Skĺzol až sto metrov po svahu, kým sa mu podarilo zastať.
V kritickej chvíli mu neostávalo nič iné, len sa snažiť udržať výstroj nad povrchom a veriť, že sa pád skončí bez vážnych následkov. Napokon mal obrovské šťastie. Hoci situácia vyzerala dramaticky, vyviazol bez vážnych zranení a nikomu z ďalších turistov sa nič nestalo.