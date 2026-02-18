Herca z Transformerov zadržala polícia. Údajne napadol dvoch mužov

V minulosti čelil obvineniu z fyzického aj psychického týrania zo strany jeho bývalej partnerky.
Amerického herca Shiu LaBeoufa zadržala polícia v New Orleans po tom, čo mal počas fašiangového karnevalu Mardi Gras fyzicky napadnúť dvoch mužov. Incident sa odohral v centre mesta. Herca zadržali policajti v historickej Francúzskej štvrti v New Orleans po tom, ako prijali oznámenie o násilnom správaní. Podľa miestnych úradov mal LaBeouf konflikt v jednom z hotelov, kde sa správal agresívne.
Zamestnanec hotela sa ho údajne pokúsil vyviesť z budovy. Situácia však vyústila do fyzickej potýčky. Herec mal muža pred hotelom niekoľkokrát udrieť. Podľa výpovedí svedkov sa neskôr na miesto vrátil a napadol ďalšieho muža, ktorého mal zasiahnuť do oblasti nosa.
Po zásahu polície ho previezli do nemocnice na ošetrenie bližšie nešpecifikovaných zranení. Následne bol oficiálne zadržaný a obvinený v súvislosti s dvoma prípadmi ublíženia na zdraví.
LaBeouf sa začiatkom milénia preslávil vďaka americkej televíznej stanici Disney Channel. Neskôr hral vo filmoch ako Železné srdce alebo Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky. V sérii Transformers hral tínedžera Sama Witwickyho.
Herec sa po roku 2020 takmer vytratil z hollywoodskeho sveta po tom, čo ho jeho bývalá partnerka a hudobníčka FKA Twigs obvinila z fyzického aj psychického týrania. Herec obvinenia poprel a vlani spor vyriešili mimosúdnou cestou.