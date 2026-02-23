Strata kamarátky môže bolieť viac než rozchod s partnerom. Stela a Marianna otvorene opísali svoje skúsenosti so zradou a náhlym ghostingom, ktoré ich životy zasiahli viac, než čakali. Psychologička vysvetľuje, ako sa s týmito koncami vyrovnať.
O tom, ako prežiť rozchod s partnerom, existuje milión tutoriálov, kníh či terapeutických príručiek. Keď ti však zo života zmizne kamarát alebo kamarátka, ktorý o tebe vedel všetko a často s tebou prežil väčšiu časť života ako partner, máš sa s tým vyrovnať s ľahkosťou a posunúť sa ďalej? Strata priateľa môže byť rovnako bolestivá ako rozchod s partnerom. Na rozdiel od partnerského rozchodu sa však tieto vzťahy nekončia delením majetku a často ani stanovením si pravidiel.
Prečo nás rozchod s kamarátom či kamarátkou dokáže niekedy psychicky paralyzovať viac ako koniec partnerskej lásky? Rozprávali sme sa s Mariannou, ktorá zažila postupné vytratenie sa zo života svojej kamarátky, a so Stelou, ktorá zo strany priateľky zažila zradu. Problematiku rozchodov priateľských vzťahov vysvetlila aj psychologička Barbora Brzáková Krelová, ktorá pôsobí na platforme K Sebe.
Kamarátka dva roky kryla neveru Stelinho partnera
Stela žila v neúprimnom priateľskom vzťahu dva roky. Všetko sa začalo nevinne – cez vtedajšiu známu sa spoznala s mužom, ktorý sa jej neskôr zapáčil. „Spoznali sme sa cez ňu. Raz mi zavolala a dala mi ho k telefónu. On so mnou začal cez mobil flirtovať. Hovoril, že videl moje fotky a že sa mu páčim,“ spomína Stela.
Táto známa sa postupne stala jej najbližšou kamarátkou. Trávili spolu väčšinu voľného času a vo štvorici sa stretávali aj so svojimi partnermi. Rovnako ako spolu zdieľali pekné chvíle, nemali problém sa jedna druhej zdôveriť aj s osobnejšími problémami, ktoré ich v partnerských vzťahoch trápili.
Kamarátka trávila čas so Stelou aj s druhou partnerkou jej priateľa
Po dvoch rokoch však Stela zistila, že ju priateľ podvádza. Nešlo o chvíľkovú neveru, no počas celého vzťahu súbežne randil aj s ďalšou ženou. Keď sa po prevalení nevery s jeho druhou partnerkou Stela stretla, dozvedela sa ďalšiu nepríjemnú informáciu. O jeho dvojitom živote jej kamarátka celý čas vedela. „Chodili sa zabávať a žúrovať aj s touto mojou kamarátkou, ktorá ma s ním zoznámila,“ spomína.
Jej vtedajšia najlepšia kamarátka Stelinho priateľa teda celý čas kryla a so Stelou ho zoznámila v čase, keď mal už mesiac inú partnerku. Hneď ako sa to dozvedela, kamarátku si zablokovala a nechcela s ňou situáciu riešiť. O celom incidente sa porozprávali až o štyri roky neskôr.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa Stela dozvedela, že najlepšia kamarátka dva roky kryla neveru jej partnera.
- Prečo Mariannu ghostla jej kamarátka, s ktorou plánovala spoločné podnikanie.
- Ako negatívne skúsenosti s neúprimnými priateľstvami ovplyvnili ich ďalšie kamarátstva.
- Prečo podľa psychologičky končí veľa priateľstiev v dospelosti.
- Akú úlohu hrajú priateľstvá v našom živote a prečo by sme ich nemali podceňovať.
„Povedala mi: Čo som mala robiť? Obaja ste boli moji kamaráti a ja som si medzi vami nemohla vybrať,“ spomína Stela na argument, už dnes bývalej najlepšej kamarátky.
Zrada zo strany blízkej priateľky v nej zanechala trvalú stopu a ako hovorí, dnes už o blízke priateľstvá nemá záujem, pretože to nebola jej prvá ani posledná skúsenosť s podrazom. V čase, keď sa o zrade dozvedela, sa Stela cítila naivná. „Ja som jej bola verná kamarátka a naše priateľstvo mi bolo vždy prednejšie ako môj vzťah. Mnohokrát som ju uprednostnila pred mojím bývalým,“ spomína to, aké silné priateľstvo na prvý pohľad mali.
Marianna chcela v priateľstve nastaviť hranice a skončila nepochopená
Mariannino priateľstvo sa neskončilo žiadnou zradou ani klamstvom. S jej vtedajšou kamarátkou sa rozhodla otvoriť tému hraníc, ktoré si chcela nastaviť. „Bolo to vtedy, keď som komunikovala hranice a pomenovala som, čo sa mi nepáči. Cieľom bolo posunúť kamarátstvo na level, keď si vieme povedať na rovinu, ak niekomu niečo vadí,“ vysvetľuje Marianna.
S kamarátkou mali pritom veľké spoločné vízie, dokonca aj podnikateľské plány, z ktorých bola Marianna nadšená. Verila, že spolu budujú niečo trvalé a perspektívne, no potom, čo otvorila tému svojich potrieb a nespokojnosti, nenastala hádka ani porozumenie, ale ghosting.
Jej okolie nechápalo, že ju strata kamarátky veľmi mrzí
„Finálna debata neprebehla. Jednoducho to šlo do úzadia potom, čo som povedala, čo sa mi nepáči,“ vysvetľuje. Marianna priznáva, že okolie jej stratu podceňovalo. Nechápali, že ju to tak mrzí a často jej pocity porovnávali s klasickým rozchodom, ktorý je spoločensky viac akceptovaný.
„Kamoška pozná každú moju verziu, nielen tú vo vzťahu, ale aj tú predtým. Na rozpad kamarátstva nie je žiadny ‚zaručený recept‘, zatiaľ čo na rozchod s partnerom podľa mňa áno,“ hovorí. Spoločnosť si často myslí, že rozchody s kamarátmi sú nič oproti rozchodom s partnerom, no pre Mariannu táto strata znamenala stratu človeka, ktorý ju videl rásť a ktorý s ňou budoval budúcnosť.
Marianna sa s koncom priateľstva napokon zmierila a verí, že podnikateľské plány sa jej podarí uskutočniť s niekým iným. Vysvetľuje, že pribúdajúcim vekom a skúsenosťami si začína uvedomovať, koľko ľudí je reálne prajných. „Je veľmi málo ľudí, ktorých skutočne zaujímate, úprimne sa tešia z vašich úspechov a sú tu pre vás bez ohľadu na to, aké máte vy alebo oni obdobie. Spočítam ich na jednej ruke a verím, že sú na celý život,“ hovorí Marianna o aktuálnom pohľade na priateľstvo.
Prečo sa priateľstvá lámu v dospelosti?
Odborníčka vysvetľuje, že ak priateľstvo končí v dospelosti, nejde vždy len o hádky a drámu, ale o prirodzenú evolúciu.
2. Životné míľniky: Svadba, dieťa či sťahovanie. „Veľké zmeny preverujú flexibilitu vzťahu. Objavuje sa aj nevyslovený smútok, žiarlivosť či pocit opustenia, o ktorých sa nehovorí. A to, čo sa nepovie, sa prejaví odstupom.“
3. Spoločenská ignorácia smútku: „Pri priateľstvách často chýba spoločenské uznanie smútku, čo bolesť ešte prehlbuje,“ dodáva psychologička. Akoby sme nemali právo plakať za niekým, s kým sme nezdieľali posteľ či hypotéku.
Ako prežiť spoločnú sociálnu bublinu?
Najväčším špecifikom rozchodov kamarátov často býva to, že s „ex-kamarátom“ zostávate v rovnakej partii. Psychologička radí, ako to ustáť s chladnou hlavou:
-
Daj si vnútorné povolenie nebyť OK: Nemusíš sa hneď tváriť, že je všetko v poriadku.
-
Nastav si hranice: Ujasni si, koľko kontaktu je pre teba znesiteľné. Je v poriadku byť zdvorilý, ale nie blízky.
-
Starostlivosť o seba má prednosť: „Je v poriadku niektoré podujatia vynechať, kým je bolesť čerstvá. Starostlivosť o seba má prednosť pred spoločenskou etikou,“ prízvukuje odborníčka.
Priateľstvo nie je druhoradý vzťah
Psychologička Brzáková Krelová vysvetľuje, že romantické vzťahy nemusia byť najdôležitejšími v živote človka.
„Z psychologického hľadiska je dôležitosť priateľského vzťahu rovnaká ako partnerského. Kvalitné priateľstvá sú jedným z najsilnejších ochranných faktorov duševného zdravia. Možno je čas prestať deliť vzťahy na hlavné a vedľajšie a začať ich vnímať podľa toho, ako nás vyživujú.“ Rozpad priateľstva podľa nej neznamená, že vzťah zlyhal. Často len splnil svoju úlohu v určitej fáze života.
Ak práve prechádzaš stratou priateľa, dovoľ si smútiť a netlač na seba. Nie všetci ľudia majú byť v našich životoch navždy – niektorí nás prišli len naučiť, kde sú naše hranice a akú hodnotu má skutočná úprimnosť. Aj keď to možno bolí, určite tá skúsenosť stála za to.