V rozhovore prezradila, ako sa dostala k americkému agentovi, ako vníma chémiu s Tomášom Maštalírom a čo pre ňu znamená intimita pred kamerou.
Gabika momentálne prežíva svoj „prime time“. Vidieť ju môžeme v seriáloch Pán profesor aj Sľub a už začiatkom marca odštartuje obľúbená tanečná šou Let’s Dance, kde sa predstaví ako jedna zo súťažiacich.
V rozhovore sme sa rozprávali o jej hereckých začiatkoch, o tom, že mala našliapnuté na zahraničnú kariéru a dokonca aj amerického agenta – prezradila nám, ako sa k nemu dostala a čo jej táto skúsenosť priniesla.
Otvorili sme aj tému aktuálnych projektov, chémie medzi ňou a Tomášom Maštalírom a porozprávali sme sa aj o tom, ako vníma intimitu na pľaci a čo je pre ňu pri natáčaní dôležité.