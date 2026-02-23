Po tragickej smrti matky sa situácia v ZOO Bojnice postupne stabilizuje. Jedno z mláďat otvorilo oči a ukazuje prvé známky zlepšenia.
Zo ZOO Bojnice prišla radostná správa. Na Instagrame zoologická záhrada potvrdila, že jedno z mláďat medveďa hnedého otvorilo oči. Odborníci považujú tento krok za významný v jeho vývoji a ceste k prežitiu. Mláďatá prišli o matku, ktorá musela podstúpiť eutanáziu zastrelením, no tento pokrok dáva nádej, že sa ich stav postupne zlepšuje.
Bez matky zostali tri mláďatá, ktoré potrebovali nepretržitú starostlivosť. Ošetrovateľky ich kŕmili mliekom a masírovali bruško každé dve hodiny, pričom sa striedali aj počas noci. Starostlivosť si vyžadovala koordináciu a maximálne nasadenie celého tímu, informujú o tom v príspevkoch zoologickej záhrady.
Bohužiaľ, samček medvedice svoj boj o život prehral, no jeho dve sestry sa postupne stabilizujú. Začínajú prijímať väčší objem potravy a ich kondícia sa zlepšuje, čo dáva nádej, že sa im podarí úplne zotaviť.
„Týždeň bol veľmi náročný,“ priznala vedúca úseku šeliem v Bojnickej zoo. Odborníci museli zladiť intenzívnu starostlivosť o mláďatá s každodennými povinnosťami v zoologickej záhrade. Napriek tomu všetci s optimizmom sledujú pokrok, ktorý mláďatá dosiahli, a veria, že čoskoro budú úplne samostatné.