Prísne limitovaný model, z ktorého padá sánka.
Nemecký úpravca luxusných automobilov NOVITEC s takmer 40-ročnými skúsenosťami opäť dokázal, že aj dokonalý taliansky superšport dokáže premeniť na ešte niečo výnimočnejšie.
Pod označením N-LARGO, ktoré od roku 2013 patrí najdivokejším limitovaným projektom pre automobilových fajnšmekrov, najnovšie predstavil radikálne rozšírenú verziu modelu Ferrari 12Cilindri.
Na vzhľade karosérie pracoval dlhoročný dvorný dizajnér Vittorio Strosek a výsledná práca prináša čistú agresivitu a perfektnú aerodynamiku. Všetky nové diely sú vyrobené z ľahkého, ale extrémne odolného karbónu a testované priamo v aerodynamickom tuneli. Dokonale tvarované blatníky pridali autu na šírke 7 centimetrov vpredu a masívnych 13 centimetrov vzadu.
Do rozšírených podbehov skvelo zapasovali kované disky NOVITEC NF12 N-LARGO, ktoré vznikli v spolupráci so značkou Vossen. Majú päť lúčov v tvare písmena „Y“, upravenú centrálnu maticu a brutálne rozmery – vpredu 21 palcov (pneumatiky 275/35 ZR 21) a vzadu 22 palcov (pneumatiky 325/30 ZR 22). V kombinácii so športovými pružinami, ktoré poslali auto o 30 milimetrov bližšie k ceste, pôsobí dvanásťvalec ako prilepený k ceste.
Dizajnových úprav z pohľadového karbónu je na novom Ferrari 12Cilindri nespočetne veľa. Predné blatníky dostali „žiabre“ na odvod horúceho vzduchu od bŕzd, predná kapota zasa karbónový výduch, cez ktorý sú viditeľné dve červené nasávacie potrubia atmosférického motora V12. Zadnej časti dominuje trojdielny spojler typu „ducktail“ a difúzor, ktorý zvyšuje prítlak pri vysokej rýchlosti.
Zvukový zážitok zabezpečuje prietokový výfukový systém s klapkami, ovládateľnými priamo z miesta jazdca. Ak ti nehrdzavejúca oceľ nestačí, NOVITEC ponúka verziu pokovovanú rýdzim zlatom, ktorá nielen skvele vyzerá, ale ešte lepšie odvádza teplo. V kombinácii so športovými katalyzátormi navyše vylepšuje výkon dvanásťvalcového motora.
Interiér si môžu majitelia nechať prečalúniť do posledného detailu podľa vlastného vkusu. NOVITEC postaví N-LARGO ako kompletné auto na kľúč, ale ak už máš Ferrari 12Cilindri v garáži, nemeckí špecialisti ti ho bez problémov upravia.
NOVITEC v oficiálnej tlačovej správe zatiaľ presný limit neuviedol, hovorí iba o prísne limitovanej edícii.
Čo sa týka ceny, štandardné Ferrari 12Cilindri stojí približne 395 000 eur a rozsiahle karbónové prestavby série N-LARGO s kovanými diskami a zlatým výfukom sa pohybujú v stovkách tisíc eur navyše. Finálna cena kompletného auta môže byť na úrovni 650 000 až 800 000 eur.