Streamovací služby nabízejí tisíce titulů, a přesto v prosinci skončíme u filmů, které známe nazpaměť. Za touhle tradicí nestojí lenost, ale nostalgie, potřeba klidu a síla rituálů. Podívali jsme se, co o tom říkají vědecké studie.
Každý prosinec se opakuje stejný scénář. Projedeš nabídku streamovacích služeb, pustíš si pár trailerů, ale nakonec stejně skončíš u filmu, který už znáš, a u kterého už víš, kdy se zasměješ a kdy ti ukápne slza. Připadá ti, že jsi zaseklý*á? Buď v klidu – nejsi v tom sám*sama.
Odpověď na to, proč nás stejné filmy baví i po desátém shlédnutí a proč pro spoustu lidí patří Sám doma k Vánocům stejně jako cukroví a stromeček, nabízí psychologie.
Nostalgie ti zvedne náladu
Vánoční film z dětství tě na dvě hodiny vrátí do doby, kdy jsi nemusel*a řešit účty ani deadliny. A to ti prospívá. Psychologové z University of Southampton v roce 2006 zjistili, že vzpomínání na minulost zlepšuje náladu, posiluje sebevědomí a pocit, že k někomu patříš. Navazující studie ukázala, že nostalgie dodává životu i pocit smyslu.
Známý příběh šetří energii
Prosinec je hektický: dárky, večírky, uzávěrky v práci. Mozek pak ocení něco, co ho nic nestojí. Studie z roku 2013 v časopise Social Psychological and Personality Science ukázala, že návrat do známého fiktivního světa, třeba k oblíbenému seriálu, pomáhá lidem načerpat síly, když jsou vyčerpaní. U nového filmu musíš sledovat zápletku a seznamovat se s postavami. U toho starého můžeš prostě vypnout.
Všichni víme, že nejlíp se vypíná a chilluje spolu s komfortním jídlem – a co je víc komfortnější než McDonald's. Pokud se tedy letos k filmu Sám doma vrátíš i ty, můžeš si kousek nostalgie dopřát i na talíři. McDonald's má totiž v nabídce limitované Sám Doma Menu, které si můžeš sestavit z Chicken McNuggets nebo svého oblíbeného burgeru (na výběr je Big Mac, Double Cheeseburger a McChicken), přílohy a velkého nápoje.
Ke každému menu navíc dostaneš sběratelské ponožky, které ti navodí cozy atmosféru během vánočních večerů. Ideální kombo k tomu, aby sis mohl*a vychutnat film naplno a aktivovat aspoň na chvilku svého vnitřního Kevina.
Konec znáš, a právě proto tě baví
Spoilery mají špatnou pověst, ale věda je trochu rehabilituje. Psychologové z Kalifornské univerzity v San Diegu nechali lidi číst povídky a části z nich předem prozradili konec. Ti, kdo věděli, jak příběh dopadne, si ho užili víc. Když nemusíš řešit, co bude dál, můžeš si vychutnat detaily, vtipy i atmosféru.
Opakované sledování má ještě jeden rozměr. Výzkum o tom, proč se lidé vracejí ke stejným knihám, filmům nebo místům, popisuje, že při každém návratu objevujeme nové detaily. A zároveň si uvědomujeme, jak jsme se od minule změnili my.
Film jako rituál
Pustit si stejný film v předvánočním týdnu nebo na Štědrý den je pro spoustu rodin tradice. A rituály mají sílu. Studie z roku 2013 v časopise Psychological Science zjistila, že když lidé před jídlem provedou krátký rituál, víc si ho pak vychutnají a víc jim chutná.
Podobně může fungovat i vánoční filmový večer: deka, zhasnuto, oblíbené jídlo a film, který znáš od dětství. Díky opakování má celý večer větší kouzlo. A když si k tomu dáš Sám Doma Menu, máš o atmosféru postaráno. Uznej, je něco víc iconic než Kevin, který křičí: „Dělám si McFlurry, pojďte mi to zakázat“?