Stačily mu tři dny, aby rozluštil jeden z nejpropracovanějších easter eggů v GTA 6. Rockstar do hry ukryl portál, který tě vrátí do roku 2002 se vším všudy!
Od vydání GTA VI neuplynul ani týden a herní komunita už pomalu odhaluje veškerá tajemství, která vývojáři do hry ukryli. Jedno z nich objevil youtuber vystupující pod přezdívkou Memeio, který strávil tři dny sledováním elektrického vedení napříč herní mapou.
Postupně navštívil dvanáct elektrických rozvoden, kde pomocí ukrytých písmen rozluštil kód odkazující na jeden z původních cheatů v GTA: Vice City z roku 2002. Po aktivaci série tlačítek a páček se mu podařilo otevřít portál do minulosti.
Hra ho přenesla do ikonického Malibu Clubu v retro grafice připomínající původní Vice City. Objevila se v něm dokonce známá postava Kenta Paula, kterému opět propůjčil hlas britský herec Danny Dyer.
Po návratu do současnosti navíc získáš ikonickou havajskou košili a motorku Tommyho Vercettiho, hlavního protagonisty původní hry.
Memeio zveřejnil celou scénu na sociální síti X, zároveň ale ostatním doporučil, aby si tajemství zkusili odemknout sami.