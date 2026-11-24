Rasistický marketing v roce 2026? Firma GoldBee se za problematickou reklamu omluvila a stáhla ji.
Česká firma sídlící v Brně, která se podle svých slov zabývá ručně šitým oblečením, se během tradičního období slev absolutně netrefila do současných trendů a narazila na úplné dno marketingových kampaní.
Firma nahradila klasický koncept podzimních slev známý jako „Black Friday“ termínem „Žlutý Freitag“. V reklamách na sociálních sítích vystupuje muž, který s obličejem namalovaným žlutou barvou, zavřenýma očima a pokrývkou hlavy proti slunci, kterou ve Vietnamu nazývají „nón lá“, v Japonsku „sugegasa“ a v Číně „dǒulì“, jak si utahuje z asijských stereotypů a opírá se do menšin žijících nejen v Česku, přičemž paroduje výslovnost. V dalším videu dokonce předstírá, že pije moč.
Ostré reakce na sebe nenechaly dlouho čekat
„Jestli vám tenhle ‚humor‘ přijde legrační a pan autor si po natáčení řekl, že je borec a vytvořil skvělou reklamu, pak patříte mezi ty, kteří se nikdy nedokážou na věci podívat s nadhledem a z pohledu ostatních. A právě proto si nezasloužíte nic jiného než zpětnou kritiku za něco, co si sami dovolujete vůči ostatním, ale co byste si od nich sami nikdy nenechali líbit,“ píše jedna z komentujících příspěvku na sítích.
„Bože, tohle fakt nechápu, tohle můžou dělat jenom totálně vymletí lidé, co nikdy nevycestovali mimo Českou republiku a musejí vždy jen přes rasistické a debilní kecy útočit na jiné rasy! Příště se prosím aspoň naučte mluvit jako lidi z 21. století, ne jako opice z pravěku,“ píše další.
Své vyjádření nám poslala členka Asociace vietnamských studentů a mladých v Česku Cún Hà:
„Působilo to na mě nesmírně urážlivě a šokovalo mě, že vůbec někdo dokázal něco takového vytvořit a následně zveřejnit, a to ještě v České republice. Taková rasistická videa by vůbec neměla mít prostor ve veřejném prostoru, zvlášť když zde žije velký počet Vietnamců a vietnamská komunita je součástí české společnosti již desítky let a je dobře integrovaná. Už mi to připadalo jako zoufalý pokus získat sledovanost a nahnat si čísla na úkor důstojnosti a pocitů jiných lidí,“ říká.
Vyjádření firmy
O vyjádření jsme požádali i samotnou firmu GoldBee:
„O kritice, kterou naše reklama vyvolala, jsme se dozvěděli až dnes. Jakmile jsme ji zaznamenali a seznámili se s reakcemi veřejnosti, rozhodli jsme se okamžitě jednat a reklamu jsme stáhli,“ uvedl zástupce společnosti.
„Původním záměrem naší kampaně bylo využít humor, nadsázku a především sarkasmus. Základní myšlenka reklamy spočívala v záměrné výměně rolí – Evropan ztvárnil Vietnamce a Vietnamec naopak Evropana. Právě tato obrácená perspektiva byla podstatou celého vtipu.
Rozhodně nebylo naším cílem kohokoliv urážet, zesměšňovat na základě původu nebo podporovat jakékoliv rasistické postoje. Naopak jsme chtěli prostřednictvím netradičního humoru pracovat se zažitými stereotypy a ukázat je z trochu jiné perspektivy. Přestože původní záměr kampaně byl čistě humorný, uvědomujeme si, že výsledné vyznění mohlo být některými lidmi vnímáno jinak, než jsme zamýšleli.
Pokud se naše reklama kohokoliv dotkla, urazila ho nebo mu jakýmkoliv způsobem uškodila, upřímně se za to omlouváme. Rozhodně to nebylo naším úmyslem. Zpětnou vazbu veřejnosti bereme vážně a tuto zkušenost zohledníme při přípravě naší další komunikace. S láskou ke všem lidem. Jakékoli národnosti, náboženství, pohlaví i vzhledu,“ uzavírá ve své odpovědi firma GoldBee.
Takhle ne
Zneužívat rasové stereotypy, „yellow face“ a zesměšňovat menšiny, které jsou nedílnou součástí naší společnosti, není odvážný marketing ani recese – je to jen laciný kalkul a selhání základní empatie a hodnot člověka.
Snaha o virální dosah za každou cenu by nikdy neměla stát na ponižování druhých. Mikroagrese a normalizace podobného „humoru“ ve veřejném prostoru totiž nejsou jen neškodnou zábavou, ale legitimují předsudky, se kterými se členky a členové národnostních menšin v Česku stále potýkají. Zákazníci a zákaznice dnes naštěstí stále častěji hlasují svými peněženkami a dávají jasně najevo, že podobné praktiky do 21. století nepatří. Značka si tak místo úspěšné slevové akce vysloužila především ostudu, kterou žádný výprodej jen tak nesmaže.