Máš ve svém okolí knihomola a už pomalu přemýšlíš, co mu letos pořídíš pod stromeček? Prolezli jsme za tebe žebříčky na Goodreads a přinášíme desítku knih, které si čtenáři* čtenářky přejí pod stromeček nejčastěji.
Vycházeli jsme z populárního seznamu, respektive „shelf“ s názvem Christmas Wishlist Books. Tam si lidé veřejně ukládají knížky, které by si přáli k Vánocům. Jaké si tam letos zatím dávali vůbec nejvíckrát?
10. Božští rivalové
Kniha Božští rivalové získala v roce 2023 Goodreads Choice Awards 2023. Není proto divu, že ani po třech letech si ji uživatelstvo této sítě dává do svých dopisů Ježíškovi.
9. Tajná historie
Tajná historie vyšla už v roce 1992, i dnes si ji ale pod stromečkem přeje najít řada čtenářů*čtenářek. Považuje se totiž za první dílo literárního žánru dark academia, který čerpá z klasické literatury, estetiky starých kampusů a ponuré atmosféry.
8. Zlodějský tanec
Dvojdílná minisérie Zlodějský tanec od Mary E. Pearson volně navazuje na její dřívější dílo Letopisy pozůstalých. Mísí se tu až detektivní mise hlavní hrdinky Kazi s tradičním young adult fantasy.
7. Zmije a křídla noci
Tahle série bývá často přirovnávaná k Hunger Games, jen ve světě upírů. Hlavní hrdinka Oraya se musí zúčastnit Kejari – vražedného turnaje, ve kterém sice musí bojovat, nevyhne se ale ani milostnému vzplanutí.