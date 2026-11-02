Feed Explore
Feed Explore Profil
ŽEBŘÍČEK: 10 nejžádanějších knih letošních Vánoc. Táhne hlavně fantasy
0
0
0
dnes 2. listopadu 2026 v 17:00
Čas čtení 1:51
Anna-Marie Hanzlíková

ŽEBŘÍČEK: 10 nejžádanějších knih letošních Vánoc. Táhne hlavně fantasy

ŽEBŘÍČEK: 10 nejžádanějších knih letošních Vánoc. Táhne hlavně fantasy
Zdroj: Cooboo / propagační materiál
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Máš ve svém okolí knihomola a už pomalu přemýšlíš, co mu letos pořídíš pod stromeček? Prolezli jsme za tebe žebříčky na Goodreads a přinášíme desítku knih, které si čtenáři* čtenářky přejí pod stromeček nejčastěji.

Vycházeli jsme z populárního seznamu, respektive „shelf“ s názvem Christmas Wishlist BooksTam si lidé veřejně ukládají knížky, které by si přáli k Vánocům. Jaké si tam letos zatím dávali vůbec nejvíckrát?

10. Božští rivalové

Kniha Božští rivalové získala v roce 2023 Goodreads Choice Awards 2023. Není proto divu, že ani po třech letech si ji uživatelstvo této sítě dává do svých dopisů Ježíškovi.

Božští rivalové
Zdroj: Fragment / propagační materiál

9. Tajná historie

Tajná historie vyšla už v roce 1992, i dnes si ji ale pod stromečkem přeje najít řada čtenářů*čtenářek. Považuje se totiž za první dílo literárního žánru dark academia, který čerpá z klasické literatury, estetiky starých kampusů a ponuré atmosféry.

tajná historie
Zdroj: Argo / propagační materiál

8. Zlodějský tanec

Dvojdílná minisérie Zlodějský tanec od Mary E. Pearson volně navazuje na její dřívější dílo Letopisy pozůstalých. Mísí se tu až detektivní mise hlavní hrdinky Kazi s tradičním young adult fantasy.

zlodějský tanec
Zdroj: Cooboo / propagační materiál

7. Zmije a křídla noci

Tahle série bývá často přirovnávaná k Hunger Games, jen ve světě upírů. Hlavní hrdinka Oraya se musí zúčastnit Kejari – vražedného turnaje, ve kterém sice musí bojovat, nevyhne se ale ani milostnému vzplanutí.

Zmije a křídla noci
Zdroj: Cooboo / propagační materiál
Čti na další straně
Článek pokračuje na další straně
Strana 1 z 3
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: goodreads.com
Náhledový obrázek: Cooboo / propagační materiál
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
DESIGN & ART & KULTURA KNIHY KNIŽNÍ TIPY
Doporučujeme
SYX - Web carousel (soutěž)
Sponzorovaný obsah
SYX - Web carousel (soutěž)
před 3 dny
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
Sponzorovaný obsah
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
před 2 dny
Milka Extra Fun
Sponzorovaný obsah
Milka Extra Fun
29. 10. 2026 18:35
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
včera v 10:00
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
ŽEBŘÍČEK: 10 nejžádanějších knih letošních Vánoc. Táhne hlavně fantasy
před 3 hodinami
Plánované vykácení parku v Bubenči narazilo. Rada schválila námitky vůči výstavbě
dnes v 15:30
Zemřel jeden za zakladatelů techna Juan Atkins. Bylo mu 64 let
dnes v 13:30
BBC píše o českém programátorovi. Oslavuje ho jako „nečekaného hrdinu“
dnes v 07:20
Zázračné samolepky na nehty proti drink spinkingu? Pozor, Instagramem se šíří falešná AI reklama
včera v 13:00
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
včera v 08:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
před 2 dny 15
VIDEO: Z kin zpátky na YouTube. Režisér hororu Obsession překvapil novým mrazivým snímkem
před 3 dny
Colours ohlašují tři nové interprety. Na festival se vrací jeden z nejlepších DJů světa
před 3 dny
Patrick Stewart, legendární kapitán Picard a Professor X, zemřel ve věku 86 let
před 4 dny
Zpravodajství
Duševní zdraví Praha Fyzické zdraví Ženské zdraví
Více
„Nechceme přijít o místo, kde jsme našly bezpečí.“ Ženy bez domova bojují za zachování pražské ubytovny
před 2 hodinami
Šijí oblečení pro západní značky, teď chtějí vydělávat alespoň 5 tisíc měsíčně. V Bangladéši vypukly protesty
před 3 hodinami
Zemřel Josef Mašín, člen slavné odbojové skupiny bratří Mašínů. Bylo mu 94 let
dnes v 15:04

Více z tématu Design & Art & Kultura

Všechno
„Nejméně jsem za sochu dostal nulu, nejvíc 2,5 milionu,“ říká sklář Lukáš Novák. Dá se řemeslem uživit bez kompromisů?
„Nejméně jsem za sochu dostal nulu, nejvíc 2,5 milionu,“ říká sklář Lukáš Novák. Dá se řemeslem uživit bez kompromisů?
23. 10. 2026 10:00
ČT art kvíz zná prvního finalistu. Gabi Heclovou zaskočila otázka na 50 odstínů šedi
ČT art kvíz zná prvního finalistu. Gabi Heclovou zaskočila otázka na 50 odstínů šedi
22. 10. 2026 11:30
Bystrík Klčo: Co je na umělecké scéně overrated a co underrated
Bystrík Klčo: Co je na umělecké scéně overrated a co underrated
17. 10. 2026 15:30
Nevíš za koho jít na Halloween? Inspiruj se popkulturními hity letošního roku 🦇
Nevíš za koho jít na Halloween? Inspiruj se popkulturními hity letošního roku 🦇
25. 10. 2026 11:00
WEEKEND RADAR: Ji.hlava, divadlo i festival kávy
WEEKEND RADAR: Ji.hlava, divadlo i festival kávy
23. 10. 2026 7:01
Pokémon a Fender slaví 30. výročí společnou limitovanou edicí kytar
Pokémon a Fender slaví 30. výročí společnou limitovanou edicí kytar
dnes v 15:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
včera v 08:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 měst s nejlepší veřejnou dopravou na světě. V jednom z nich tě sveze SMRT
18. 10. 2026 7:25
Nová pravidla Ryanairu ovlivní tisíce cestujících: Od listopadu se zkracuje čas na odevzdání zavazadel
před 2 dny
Více z tématu Beauty Všechno
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
PR zpráva
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
22. 7. 2026 13:30
Victoria’s Secret otevřela svou druhou pobočku v Česku. Kde ji najdeš?
31. 5. 2026 12:09
Nevyhazuj oblíbený parfém. Vůně i beauty produkty od Lancôme, CeraVe, a dalších značek koupíš v refill obalech
31. 7. 2026 10:15
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
Sponzorovaný obsah
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
17. 8. 2026 11:30
Kdy jsi naposledy strávil*a čas s babi a dědou? Těchto pět aktivit vás sblíží víc než obyčejná návštěva
23. 8. 2026 10:30
Bisexualita není trend ani přestupní stanice. K jejímu mezinárodnímu dni bouráme nejčastější mýty
23. 9. 2026 16:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Kultovní sci-fi natáčená v Praze nebo nový Pán prstenů. Tyto seriály a filmy dorazí v listopadu
Kultovní sci-fi natáčená v Praze nebo nový Pán prstenů. Tyto seriály a filmy dorazí v listopadu
před 2 hodinami
Pokémon a Fender slaví 30. výročí společnou limitovanou edicí kytar
Pokémon a Fender slaví 30. výročí společnou limitovanou edicí kytar
dnes v 15:00
„Nejlepší porota, kterou jsme mohli mít.“ Jak Leoš Mareš popisuje každého porotce SuperStar?
„Nejlepší porota, kterou jsme mohli mít.“ Jak Leoš Mareš popisuje každého porotce SuperStar?
dnes v 14:30
Podzim patří botám s charakterem. Novinky od Dr. Martens sází na výraznou kůži a robustní podrážky
PR zpráva
Podzim patří botám s charakterem. Novinky od Dr. Martens sází na výraznou kůži a robustní podrážky
dnes v 13:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
včera v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
před 2 dny
15
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
ŽEBŘÍČEK: Kde si nejvíce pochutnáš? Toto je 10 zemí s nejlepší gastronomií pro rok 2026
včera v 08:00
Zemřela virální italská babička Nonna Silvi. Na sociálních sítích její vaření sledovaly miliony lidí
Zemřela virální italská babička Nonna Silvi. Na sociálních sítích její vaření sledovaly miliony lidí
před 2 dny
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
28. 10. 2026 13:00
2
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
před 2 dny
15
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
včera v 10:00
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
28. 10. 2026 11:00
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
28. 10. 2026 13:00
2
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
před 2 dny
15
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2