Oblíbený porotce, který s humorem sobě vlastním každý přenos komentuje tance soutěžících, tentokrát nedorazí. Co za tím stojí?
StarDance se během osmého kola bude muset obejít bez herce a komika Richarda Genzera. Místo něj se v porotcovském křesle objeví herec a tanečník Jan Révai, kterému soutěž vůbec není cizí. Přesně na tomto místě totiž seděl v letech 2012 až 2016, tedy ještě předtím, než ho nahradil na jednu řadu tanečník Václav Kuneš a hned po něm právě Geňa.
Náhlá informace o bavičově nepřítomnosti v pořadu však není zas tak náhlá. Česká televize o tom věděla s předstihem. Genzer má totiž už dlouho dopředu na tento den naplánované natáčení Partičky, improvizační show, v níž řadu let vystupuje ještě s Michalem Suchánkem, Danielem Dangem, Jakubem Kohákem a Michalem Novotným.
„Během osmého večera letošní řady StarDance v porotě výjimečně nezasedne Richard Genzer, a to kvůli jeho dříve naplánovaným pracovním povinnostem. Porota bude ale i tento týden hodnotit taneční páry v plném počtu. Diváci se mohou těšit na herce a tanečníka Jana Révaie. Pro něj rozhodně nejde o novou roli,“ prozradil deníku Blesk PR koordinátor StarDance Josef Ducký.
Jak myslíš, že sobotní večer dopadne? Kdo podle tebe postoupí do dalšího kola a komu se brány semifinále uzavřou? Nejhorší skóre v posledních dílech obdržela herečka Sara Sandeva, na sítích se však rozjela debata, že jsou na ni porotci výrazně přísnější. Osudy známých osobností a tanečníků jsou ale v rukou diváctva, tak schválně, jak tentokrát rozhodne.