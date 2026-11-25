Vytvářet si vlastní finanční rezervu je prostě must-have. Ale jak na to?
„Teď je nejlepší čas investovat do zlata. A vlastně, víš co, AI segment ještě poroste, kup si ETF zaměřené na technologie. Pokud sleduješ zprávy, musíš rychle investovat do ropy – ideálně před víkendem. OMG, jak to, že ty ještě neinvestuješ?“
Tyhle věty slyšíš nejen na sociálních sítích, ale jistě i od svých kámošů a kámošek. Je sice super, že tě nabádají, aby sis nechal*a peníze zhodnocovat, ale zapomínají na dvě základní věci: Kolik peněz si opravdu můžeš dovolit investovat a kam. Nemluvě o tom, že žádná investiční rada není bez rizika.
Dobrá zpráva je, že investovat a zajistit si lepší finanční budoucnost může každý – ať už jsi broke student*ka, nebo nevíš, co se zbylými penězi.
V tom, jak si správně nastavit svou peněženku na investování, ti poradí Pavel Peterka – hlavní ekonom XTB pro Českou republiku a Slovensko, který se věnuje analýze trhu a komentuje ekonomická témata.
Nemít na investování je výmluva
Jak jsme už zmiňovali výše, i když je na tom tvoje peněženka občas bídně, přesto se můžeš pustit do investování. A podle Pavla je nedostatek peněz přesně ten důvod, proč začít a nečekat.
„Bohatý člověk s kontem, které za život nemá šanci utratit, nemusí řešit problémy běžného člověka – základ na hypotéku, finanční polštář na důchod či výdaje na rodinu. Kdo tuto rezervu nemá, musí si ji vybudovat. Čím dřív začne, tím dřív ji bude mít. Mladý člověk má navíc výhodu obrovského množství času, který mu hraje do karet díky složenému úročení,“ vysvětluje Pavel Peterka.
To, že si řekneš, že teď na investování peníze nemáš, ale v budoucnu je mít budeš, je ve většině případů mylné. Protože vždycky na něco utrácíš. Nemluvíme o životně důležitých výdajích, ale spíš o drobnostech, které ti požírají peněženku víc, než si myslíš – například matcha latté, rozvozy jídla či taxíky.
„Začít včas je hlavně o vybudování návyku. Odepřít si dnes drobnou spotřebu ve prospěch svého budoucího já je dovednost, kterou je třeba trénovat,“ dodává Pavel.
Investovat můžeš i s pár stovkami
Pavel tvrdí, že tvoje investiční cesta může začít se stovkami korun. Čím dřív začneš investovat, tím dřív budeš čerpat výhody složeného úročení – to znamená, že výnos nedostáváš jen z toho, co jsi vložil*a, ale i z výnosů, které jsi už předtím vydělal*a.
Jinými slovy, tvoje peníze tak vydělávají peníze, které pak vydělávají další peníze. 💸
„Když se podíváme na ilustrační příklad měsíční investice dva tisíce korun s výnosem osm procent ročně, tak se po 10 letech investování díváme na zhruba 360 tisíc korun. Z toho 240 tisíc korun dělají vklady a 120 tisíc korun předpokládaný výnos,“ říká Pavel Peterka.
Do čeho tedy investovat, pokud se ti nechce aktivně sledovat trh, ale chceš si jen vydělat na roky dopředu?
„Stačí ti ETF na široký akciový index. Buď na americký S&P 500, tedy 500 největších firem v USA, nebo na celosvětový index jako FTSE All-World, kde si jedním nákupem pořídíš kousek tisíců firem z celého světa. Nezapomínejme však na vytvoření rezervy na neočekávané výdaje rodinného rozpočtu,“ vysvětluje Pavel.
Pokud je tvým cílem mít například v šedesáti letech milion korun, Pavel shrnuje, kolik korun měsíčně investovat (při osmiprocentním výnosu):
👉🏼 Ve 25 letech stačí 470 korun měsíčně
👉🏼 Ve 35 letech potřebuješ 1 100 korun měsíčně
👉🏼 Ve 45 letech zhruba tři tisíce korun měsíčně
Při malých investičních částkách nemají služby s pevnými poplatky za nákup smysl. Pavel doporučuje moderního brokera, kde je nákup buď úplně zdarma (bez provize), nebo kde poplatek tvoří jen zanedbatelné procento z vložené částky (např. 0,1 procenta).
„Každý neinvestuje hned vysoké částky. Výhoda spočívá v tom, že investor*ka začne svou cestu dříve a těží z efektu složeného úročení víc, než kdyby čekal*a, až bude bohatý*á,“ zdůrazňuje Pavel.
Co když máš větší budget na investování?
Jednou z možností je odkládat peníze stranou (např. na spořicí účet) a začít investovat s větším kapitálem. Je podle Pavla tohle dobrá cesta?
„Záleží na investičním horizontu, tedy na jak dlouho investuji a kdy budu peníze potřebovat. Čím delší je horizont, tím víc si investor*ka může dovolit riskovat na akciovém trhu. Přesto by riziko nemělo být tak vysoké, že kvůli strachu o investice nespíš,“ vysvětluje.
Samozřejmě nezapomínej na svou skutečnou finanční situaci. Pokud by například třicetiprocentní propad portfolia znamenal zásadní problém s penězi v domácnosti, pak je vhodnější snížit míru rizika navzdory dlouhému horizontu.
„Naopak, čím kratší je horizont, tím méně je vhodné riskovat. Na scénu pak přicházejí spořicí produkty nebo státní dluhopisy, kde je obvykle nižší výnos, ale zároveň nižší míra rizika. Vysoké výnosy jsou teď lákavé,“ objasňuje Pavel.
Investiční plán je klíčový
Na jak dlouho musíš počítat s investováním, pokud odkládáš jen pár stovek korun měsíčně? A mění se tento časový horizont, když dokážeš investovat například 10 tisíc korun a více?
Podle Pavla platí stejná strategie. Tedy připravit si investiční plán, který stojí na širokých ETF pokrývajících světové akciové indexy, konkrétní sektory či komodity. A musíš si nastavit investiční cíl, kterého chceš dosáhnout.
„Příkladem může být třeba 30 let, kdy investor*ka plánuje odejít do důchodu a bude potřebovat finanční polštář z ekonomicky aktivního období. No a poté posoudit svou toleranci vůči riziku,“ říká Pavel Peterka.
Pokud chceš investovat vyšší částky, můžeš si rozšířit portfolio o konkrétní firmy, které znáš a sleduješ. Přehled je opravdu důležitý – díky tomu dokážeš lépe předvídat, zda konkrétní akcie může stoupnout, či klesnout.
Příklad: Pokud je pravděpodobné, že v nejbližší době nastane významná geopolitická událost (například válka), výrazně to ovlivní ropný a energetický sektor. „Dá se pak například 10 až 30 procent pravidelné měsíční investice směřovat do stock pickingu, tedy výběru konkrétních akcií. Je ale třeba zdůraznit, že taková strategie vyžaduje hlubší znalosti a přináší vyšší míru rizika,“ dodává Pavel.
Mnoho začínajících investorů a investorek první investice odkládá, protože se vždy najde nějaký jiný výdaj – ať už jde o koníčky, dárky k narozeninám nebo koncert tvé oblíbené kapely.
Nejjednodušší cesta, jak pravidelně investovat, je nastavit si investiční plán. Jednoduše si zautomatizuješ celý proces a nemusíš na nic myslet. Peníze se ti ukládají, postupně zhodnocují a na konci dne ti tvoje budoucí já poděkuje.
Intuitivní rozhraní Investičních plánů XTB ti usnadní vytváření a správu portfolia – ať už si vytvoříš vlastní investiční strategii, nebo si vybereš připravený investiční plán. Díky více než 3 400 akciím a 1 900 ETF můžeš investovat do různých sektorů, odvětví a zemí. Investiční plán si vytvoříš už od 350 korun. ✨