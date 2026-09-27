PRŮZKUM: Jaké mají Češi a Češky nároky na práci? Zapoj se a získej poukaz v hodnotě dva tisíce korun

Trh práce se neustále mění a spolu s ním i očekávání zaměstnanců.
Pro někoho je klíčový vysoký plat/mzda, pro jiného flexibilita, možnost pracovat z domova nebo dobrá firemní kultura. Jaké jsou však skutečné preference Čechů při výběru práce?
Připravili jsme krátký průzkum, ve kterém nás bude zajímat například to, jaký pracovní režim preferuješ, jaké benefity jsou pro tebe nezbytné nebo co by tě přesvědčilo změnit zaměstnání. Podíváme se také na tvé platové očekávání, ochotu přestěhovat se kvůli práci či zkušenosti s využíváním umělé inteligence v pracovním prostředí.
👉🏻 Dotazník můžeš vyplnit kliknutím na tento odkaz nebo modré tlačítko na konci článku.
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Termín losování: 29. 9. 2026
Nezapomeň ve formuláři správně vyplnit svou e-mailovou adresu – v případě výhry tě budeme kontaktovat e-mailem.