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Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
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dnes 28. září 2026 v 13:00
Čas čtení 6:02

Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko

Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Zdroj: Česká televize/ archiv
Markéta Princová
Markéta Princová
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Až díky všímavosti primáře se podařilo odhalit, že za úmrtími pacientů nestály běžné komplikace.

Píše se září 2006 a primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě, Pavel Longin, řeší problém. Na jeho oddělení se dějí věci, které nikomu z lékařů, lékařek ani ostatního personálu nedávají smysl.

Pacienti začínají bez zjevné příčiny krvácet. Krev prosakuje z operačních ran, míst po vpichu nebo drénů a u některých se rozjíždí i vnitřní krvácení. U části z nich jsou komplikace natolik vážné, že končí smrtí. Jenže jde o ARO, místo, kam se dostávají lidé ve vážném stavu, často po těžkých operacích nebo úrazech. Krvácení proto nemusí na první pohled působit jako něco neobvyklého. Postupně je ale podobných případů nevídaně mnoho.

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Primář proto začíná hledat příčinu. Nejprve čistě medicínskou. Jednotlivé případy znovu rozebírá a snaží se zjistit, jestli za problémy nestojí zdravotní stav pacientů, komplikace po operacích nebo chyba v léčbě. Radí se dokonce s kolegy*kolegyněmi z jiných nemocnic. Jenže ani oni v jednotlivých případech zpočátku nevidí nic mimořádného.

Při hledání společného jmenovatele se Longin postupně začne zabývat i možností, že za krvácením stojí lék na ředění krve. Jeho pozornost se nakonec stočí k heparinu. Klíčový důkaz přichází na konci září, kdy nechá u jednoho z pacientů s nevysvětlitelným krvácením udělat speciální rozbor krve. Výsledek jeho podezření potvrdí. V krvi se skutečně nachází heparin. Má to jeden zásadní problém. Pacient ho vůbec neměl dostat, nikdo z ošetřujících mu ho totiž nepředepsal.

Longin se proto vrací k předchozím případům a porovnává je s rozpisy služeb. A tehdy si všimne další věci. U všech třiadvaceti případů nevysvětlitelných poruch srážlivosti krve byl v práci stejný člověk – Petr Zelenka.

Heparínový vrah
Zdroj: ČT/reprofoto, Wikimedia/Wesalius (Creative Commons)
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  • Kdy se primář rozhodl Petra Zelenku konfrontovat?
  • Jak reagoval Zelenka na první obvinění?
  • Jak dlouho trvalo, než Zelenku obvinila policie?
  • Kolik času potřeboval na zabíjení?
  • Jaký měl motiv?
  • Kdy se dostane na svobodu?
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Zdroj: novinky.cz/clanek/krimi-vysetrovani-nemocnicnich-vrazd-urychlil-primar-40142591, tribune.cz, denik.cz
Náhledový obrázek: Česká televize / volně k užití / vygenerováno AI
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