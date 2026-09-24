Feed Explore
Feed Explore Profil
Už žádné šmírování. Meta představuje nové smart brýle bez kamery
0
0
0
dnes 24. září 2026 v 10:30
Čas čtení 1:12
Anna-Marie Vondráková

Už žádné šmírování. Meta představuje nové smart brýle bez kamery

Už žádné šmírování. Meta představuje nové smart brýle bez kamery
Zdroj: Meta/propagační materiál
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Po vlně obrovské kritiky za tajné natáčení na veřejnosti představila Meta nové chytré brýle Ray-Ban, které se zbavily kontroverzní kamery.

Chytré brýle od Mety čelily v poslední době obrovské kritice. Kvůli skryté kameře je někteří influenceři zneužívali k tajnému natáčení žen na veřejnosti, za což si vysloužily přezdívku „pervert glasses“. Meta teď ale dle BBC přichází s novým řešením.

Společnost Marka Zuckerberga představila nový model Ray-Ban Meta Audio. Jak už název napovídá, tyhle brýle se soustředí čistě na zvuk a neobsahují kameru. Mohou tak být alternativou reagující na rostoucí obavy o soukromí, kvůli kterým původní brýle s kamerou dostaly zákaz v řadě hospod, divadel, škol a dokonce i na Comic-Conu.

I bez kontroverzní kamery toho ale brýle umí víc než dost. Jsou vybaveny mikrofony a reproduktory pro poslech hudby, telefonování a komunikaci s umělou inteligencí společnosti a mají charakteristický design modelů Clubmaster nebo Burbank značky Ray-Ban. Nové verze jsou tenčí a lehčí než modely s kamerou, vydrží jejich baterie vydrží až 12 hodin, což je oproti původnímu modelu značné vylepšení. Stát by měly dle serveru The Guardian 319 liber (asi devět tisíc korun).

Kontroverzní brýle

Ačkoliv celé představení nových brýlí vypadá jako přímá reakce na nedávné skandály, Meta tvrdí, že na audio brýlích pracovala už dva roky. Analytici mezitím tento krok hodnotí jako chytrý „úkrok stranou“. Meta chce dát lidem čas zvyknout si na nošení chytrých brýlí, aniž by okolí mělo pocit, že je někdo neustále šmíruje.

Ty původní jsou totiž vybaveny blikající bílou LED diodou, která se rozsvítí, když je kamera aktivní, to ale není překážkou pro predátory. Ti totiž přišli na způsoby, jak brýle upravit, a světlo deaktivovat.

„Nikdy, nikdy neměly opustit laboratoř společnosti Meta,“ uvedla už dříve v souvislosti s „predátorskými brýlemi“ Liz Hunter, zakladatelka technologické firmy, která iniciovala petici volající po naléhavé nové regulaci těchto zařízení.. „Je to skutečná parodie na důvěru veřejnosti a na rovnost žen a přímo před našimi očima to omezilo naše práva na soukromí“.

Doporučeno
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem 24. září 2026 v 9:15
Doporučeno
Batohy na břiše nebo denimová kolekce adidas Originals. Tyhle čtyři fashion novinky ovládnou podzim Batohy na břiše nebo denimová kolekce adidas Originals. Tyhle čtyři fashion novinky ovládnou podzim 23. září 2026 v 13:30
Doporučeno
„Nikdy jsem tě nemiloval,“ měl říct Charles princezně Dianě. Její bratr v memoárech popisuje zákulisí královské rodiny „Nikdy jsem tě nemiloval,“ měl říct Charles princezně Dianě. Její bratr v memoárech popisuje zákulisí královské rodiny 23. září 2026 v 11:35
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: bbc.com, theguardian.com, ibtimes.com
Náhledový obrázek: Meta/propagační materiál
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAHRANIČÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA
Doporučujeme
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
18. 9. 2026 10:30
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
Sponzorovaný obsah
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
včera v 10:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Zapomeň na mikroskop, vědě teď pomůže tvůj mobil. Stačí vyfotit zvíře u oběda
před 12 minutami
Už žádné šmírování. Meta představuje nové smart brýle bez kamery
před 2 hodinami
Do práce kraulem? Švýcarský ajťák každé ráno plave a po cestě sbírá vajgly
včera v 14:00
Pouštíš si v MHD hudbu nahlas? V Singapuru za to nově hrozí pokuta až 500 dolarů
včera v 13:15
„Nikdy jsem tě nemiloval,“ měl říct Charles princezně Dianě. Její bratr v memoárech popisuje zákulisí královské rodiny
včera v 11:35
Bonnie Blue nechala cizí lidi rozhodnout o jménu svého dítěte. Online casino za něj v aukci zaplatilo přes milion dolarů
včera v 11:15
Třináct lidí uvízne na ostrově a mezi nimi je vrah. Španělská detektivka inspirovaná Sherlockem Holmesem míří na Netflix
včera v 08:29
Startuje 17. ročník Lunchmeatu, představí se rovnou na třech místech. Co si na festivalu nesmíš nechat ujít?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 4 dny 1
Ed Sheeran se vyjádřil ke kauze s Macklemorem ohledně podpory Palestiny. „Nechci zklamat své fanoušky,“ omlouvá se
20. 9. 2026 10:51
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Petr Pavel Válka na Ukrajině Rusko
Více
Vládní web poprvé napadl agent umělé inteligence. OpenAI to australské vládě oznámila e-mailem
před 42 minutami
USA a Čína prodloužily obchodní mír: Trump osobně vítal Si Ťin-pchinga na letišti, čelí tvrdé kritice svých straníků
před hodinou
Při nočním útoku na Kyjev zemřeli dva lidé, nejméně šest bylo zraněno. Rakety zasáhly i porodnici
před 2 hodinami

Více z tématu Zahraničí

Všechno
Ruský vojenský vrtulník vletěl do polského vzdušného prostoru. Polsko okamžitě vyslalo stíhačky
Ruský vojenský vrtulník vletěl do polského vzdušného prostoru. Polsko okamžitě vyslalo stíhačky
včera v 15:26
V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé
V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé
před 4 dny
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
20. 9. 2026 12:02
1
Kadyrov překonal vlastní rekord. Ve „volbách“ v Čečensku ho podpořilo 99,85 procenta voličů
Kadyrov překonal vlastní rekord. Ve „volbách“ v Čečensku ho podpořilo 99,85 procenta voličů
před 3 dny
El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii
včera v 10:25
Svatební dar od Putinova člověka: Trumpův syn vrátil stovky tisíc dolarů ruskému oligarchovi
Svatební dar od Putinova člověka: Trumpův syn vrátil stovky tisíc dolarů ruskému oligarchovi
před 4 dny
Více z tématu Design & Art & Kultura Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
16. 9. 2026 9:00
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
19. 9. 2026 11:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejpozoruhodnějších přírodních úkazů světa. Nechce se věřit, že jsou reálné
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejpozoruhodnějších přírodních úkazů světa. Nechce se věřit, že jsou reálné
7. 9. 2026 7:36
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
včera v 07:00
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejšťastnějších destinací na světě. Ani jedna z nich není v Evropě
12. 9. 2026 7:34
Více z tématu Sport Všechno
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
Petr Pavel se byl v New Yorku i proběhnout
včera v 15:30
„Totální bombex!“ David Kratochvíl překonal vlastní světový rekord a stal se popáté mistrem Evropy
12. 9. 2026 13:14

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Adéla slaví další obrovský úspěch: Píseň Nicole Kidman je na Spotify v USA na 1. místě
Adéla slaví další obrovský úspěch: Píseň Nicole Kidman je na Spotify v USA na 1. místě
před hodinou
Apple otevře v Londýně koncertní prostor v bývalé elektrárně. V zemi se přitom zavírají tři nezávislé kluby týdně
Apple otevře v Londýně koncertní prostor v bývalé elektrárně. V zemi se přitom zavírají tři nezávislé kluby týdně
dnes v 08:30
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
před 3 hodinami
WEEKEND RADAR: Lunchmeat Festival, Pickle nebo Dub FX
WEEKEND RADAR: Lunchmeat Festival, Pickle nebo Dub FX
dnes v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
před 3 hodinami
Batohy na břiše nebo denimová kolekce adidas Originals. Tyhle čtyři fashion novinky ovládnou podzim
Ve spolupráci
Batohy na břiše nebo denimová kolekce adidas Originals. Tyhle čtyři fashion novinky ovládnou podzim
včera v 13:30
„Nikdy jsem tě nemiloval,“ měl říct Charles princezně Dianě. Její bratr v memoárech popisuje zákulisí královské rodiny
„Nikdy jsem tě nemiloval,“ měl říct Charles princezně Dianě. Její bratr v memoárech popisuje zákulisí královské rodiny
včera v 11:35
Petr Pavel se byl v New Yorku i proběhnout
Petr Pavel se byl v New Yorku i proběhnout
včera v 15:30
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 4 dny
1
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
19. 9. 2026 11:00
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
před 3 hodinami
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
17. 9. 2026 11:32
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 4 dny
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
2
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
Refresher Club
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
27. 8. 2026 7:00