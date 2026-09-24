Po vlně obrovské kritiky za tajné natáčení na veřejnosti představila Meta nové chytré brýle Ray-Ban, které se zbavily kontroverzní kamery.
Chytré brýle od Mety čelily v poslední době obrovské kritice. Kvůli skryté kameře je někteří influenceři zneužívali k tajnému natáčení žen na veřejnosti, za což si vysloužily přezdívku „pervert glasses“. Meta teď ale dle BBC přichází s novým řešením.
Společnost Marka Zuckerberga představila nový model Ray-Ban Meta Audio. Jak už název napovídá, tyhle brýle se soustředí čistě na zvuk a neobsahují kameru. Mohou tak být alternativou reagující na rostoucí obavy o soukromí, kvůli kterým původní brýle s kamerou dostaly zákaz v řadě hospod, divadel, škol a dokonce i na Comic-Conu.
I bez kontroverzní kamery toho ale brýle umí víc než dost. Jsou vybaveny mikrofony a reproduktory pro poslech hudby, telefonování a komunikaci s umělou inteligencí společnosti a mají charakteristický design modelů Clubmaster nebo Burbank značky Ray-Ban. Nové verze jsou tenčí a lehčí než modely s kamerou, vydrží jejich baterie vydrží až 12 hodin, což je oproti původnímu modelu značné vylepšení. Stát by měly dle serveru The Guardian 319 liber (asi devět tisíc korun).
Kontroverzní brýle
Ačkoliv celé představení nových brýlí vypadá jako přímá reakce na nedávné skandály, Meta tvrdí, že na audio brýlích pracovala už dva roky. Analytici mezitím tento krok hodnotí jako chytrý „úkrok stranou“. Meta chce dát lidem čas zvyknout si na nošení chytrých brýlí, aniž by okolí mělo pocit, že je někdo neustále šmíruje.
Ty původní jsou totiž vybaveny blikající bílou LED diodou, která se rozsvítí, když je kamera aktivní, to ale není překážkou pro predátory. Ti totiž přišli na způsoby, jak brýle upravit, a světlo deaktivovat.
„Nikdy, nikdy neměly opustit laboratoř společnosti Meta,“ uvedla už dříve v souvislosti s „predátorskými brýlemi“ Liz Hunter, zakladatelka technologické firmy, která iniciovala petici volající po naléhavé nové regulaci těchto zařízení.. „Je to skutečná parodie na důvěru veřejnosti a na rovnost žen a přímo před našimi očima to omezilo naše práva na soukromí“.