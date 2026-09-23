Podzim přináší nové siluety, nečekaná spojení i několik jmen, která se letos objevují v módních kampaních.
Září znamená restart a v módě tomu není jinak. Lehké materiály vystřídají vlněné svetry a na fashion scénu nastupují spolupráce, které udávají směr pro celou sezonu. Letos se do popředí dostává denim, výrazné šperky, ikonické tenisky i jeden poměrně neobvyklý způsob nošení batohu. Tohle jsou čtyři novinky, které stojí za pozornost.
Batoh se přesouvá dopředu
Freshlabels rozjíždí kampaň, která obrací tradiční způsob nošení batohu a přesouvá ho ze zad na přední stranu těla. Městský batoh se tak z praktického doplňku stává na první pohled viditelnou součástí outfitu.
Brand má ve své nabídce řadu modelů od značek jako Rains, Fjällräven nebo Sandqvist. V kampani se objevily třeba i modely značky Patagonia. Zapojil se do ní dabér Richard Wágner nebo Standa Štěpánek ze Survivoru.
Ayo Edebiri nosí New Balance 574
New Balance do svého ambasadorského týmu přidává Ayo Edebiri. Rodilá Bostončanka, herečka a komička známá především ze seriálu The Bear se nově objevuje po boku značky, která je s Bostonem dlouhodobě spojená.
První společná kampaň vznikla přímo v Edebiriině rodném městě. Fotograf Tyler Mitchell ji zachytil v ulicích Dorchesteru, na místních ikonických místech i během každodenních momentů. Styling připravila Danielle Goldberg a hlavní roli v kampani dostal model New Balance 574.
„Když jsem vyrůstala v Bostonu, New Balance bylo jednoduše součástí příběhu tohoto města, takže naše spolupráce působí naprosto přirozeně,“ říká Edebiri. „Na značce New Balance obdivuji, že dokáže vyprávět tolik různých příběhů a pracovat s nejrůznějšími styly, a přitom zůstává věrná tomu, kým ve své podstatě je.“
Značka si talentovanou herečku zvolila hlavně díky její autenticitě a smyslu pro kreativitu. Spolupráce bude pokračovat také v dalších kampaních, kreativních projektech a kulturních momentech.
Swarovski servíruje novou kolekci šperků
Swarovski na podzim představuje novou kolekci s názvem Classica. Pod kreativním vedením Giovanny Engelbert vzniklo 29 šperků, mezi nimiž najdeš náušnice, prsteny, náramky i přívěsky. Jsou vyrobené ze stříbra z recyklovaných zdrojů s prvky osmnáctikarátové zlaté povrchové úpravy a třpyt jim dodávají zirkonie Swarovski Zirconia.
Inspirací se tentokrát stal květ kala. Jeho charakteristický tvar se v kolekci objevuje v podobě plynulých linií, organických siluet a jemně modelovaných detailů. Classica tak pracuje s motivem květiny bez toho, aby jednotlivé šperky působily jako doslovná interpretace jejího tvaru.
Globální tváří kolekce je Ariana Grande, která jako ambasadorka Swarovski představuje Classica v nové kampani. Kolekce je od září dostupná ve vybraných prodejnách Swarovski a na webu značky.
Denim a adidas Originals – spojení, které jsme potřebovali
Značka adidas Originals na podzim přichází s kolekcí postavenou kolem denimu. Džínovina se dostává i na ikonické siluety včetně řady Firebird.
Denim jakožto základ kolekce doplňují úplety a známé sportovní modely. Firebird se objevuje v nové podobě a klasická tepláková estetika se tak potkává s materiálem, který má v módě výrazně civilnější historii.
Celá kolekce staví na jednom výrazném denimovém kousku, kolem kterého se dají vrstvit další prvky šatníku. Kombinuje baggy džíny s pleteným svetrem, retro mikinou nebo sportovní bundou. Ukazuje tak, že kousky adidas Originals fungují stejně dobře na ranní kávu, do práce i na večeři.