Dát si před prací místo nudy v MHD pořádnou rozcvičku? Přesně takhle vypadá začátek dne Mischi Gurova. Ajťák z Curychu totiž každé ráno do práce plave.
Když mu počasí přeje, dojede jen do centra, kde nahodí plavecký gear a zbytek cesty jednoduše doplave. Do vody obvykle skáče v okolí promenády Schanzengraben a cestou do práce urazí 1 350 metrů, píší Euronews.
„Je to ten nejlepší způsob, jak začít pracovní den,“ řekl Mischa redaktorům zmíněného serveru. „Někdy před plaváním pozoruju východ slunce u jezera nebo sleduji labutě, jak se ráno koupou. Jindy se mnou několik ryb plave dlouhé metry – je to opravdu výjimečný pocit harmonie,“ dodal.
Mischa ale své vodní rutině přidává ještě další rozměr. Bere si s sebou totiž podvodní kameru, díky které pozoruje ryby, staré kamenné zdi i části města, které z ulice jen tak neuvidíš.
„Uvědomil jsem si, že příroda nemusí být nutně někde daleko v oceánu, deštném pralese nebo v horách. Někdy existuje celý svět, který žije téměř nepozorovaně pod mostem, přes který lidé každý den přecházejí,“ říká muž původem z Ruska.
Podařilo se mu dokonce vyfotografovat rybu, kterou později s pomocí odborníků identifikoval jako pstruha obecného, jenž je v Curychu vzácný.
Kromě ryb ale při plavání naráží i na mnohem méně vítané společníky – odpadky. Nejčastěji jde o cigaretové nedopalky. Podle statistik citovaných Euronews se jich každoročně do přírody vyhodí přes šest miliard, přičemž náklady na jejich úklid dosahují odhadem 53 milionů franků (asi 1,38 miliardy korun).
Během své zářijové akce, kterou chtěl na problém upozornit, jich Mischa za pouhou půlhodinu posbíral více než 500, a to na úseku dlouhém jen 30 metrů. Informoval o tom také na svém webu. Když může, sbírá je i při svých rutinních cestách. Zároveň volá po přísnějších pravidlech. Podle něj by pomohly vyšší pokuty za odhazování odpadků mimo koše. Už nyní se v Curychu pohybují mezi 80 a 250 franky, tedy přibližně dvěma až šesti a půl tisíci korun.