Feed Explore
Feed Explore Profil
Jdeš do prváku? Tohle jsou univerzitní tipy, které ti skutečně usnadní život
2
2
0
Článek vznikl ve spolupráci se společnostmi Alza, Bonami, Freshlabels Martinus.
dnes 22. září 2026 v 14:30
Čas čtení 5:00
Valentina Mihely

Jdeš do prváku? Tohle jsou univerzitní tipy, které ti skutečně usnadní život

Jdeš do prváku? Tohle jsou univerzitní tipy, které ti skutečně usnadní život
Zdroj: refresher / Valentina Mihely
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Přechod ze střední školy na vysokou má své nástrahy. Je lepší tablet, nebo počítač? Jak přežít celý den přednášek? A jak oslovit někoho, kdo má před jménem doc. PhDr. Ing.? Připravili jsme pro tebe nejlepší tipy a triky, jak zvládnout první semestr.

Zorganizuj si kalendář

Dobrá organizace času je na vysoké naprosto zásadní věcí. Teď jsi totiž svým vlastním pánem a očekává se od tebe větší zodpovědnost. Některé přednášky a semináře nemusíš mít každý týden, rychle se ti mohou nakupit deadliny, a hlavně se ti může stát, že zapomeneš na nějaký důležitý termín, který se týká organizace roku – třeba termín zápisu ke zkouškám, nebo nedejbože zápis do předmětů.

učení
Zdroj: Pinterest / @tabonkarryle, @themousehaus

Můžeš si vybrat buď cute papírový diář (kinda chic, ale po celém dni se ti v tašce pronese), nebo si zorganizuj čas s pomocí Google kalendáře, ať máš termíny vždycky po ruce na všech zařízeních.

Top tip: Jak si esteticky zorganizovat kalendář v počítači?

  • Vytvoř si zvlášť kalendář pro každý typ události, kterou si budeš chtít zapisovat: například deadlines, práce, škola, termíny.
  • U každého kalendáře si nastav barvu. V rozšířených možnostech si můžeš vybrat jakoukoliv barvu podle svého gusta, nejen základní.
  • Až si budeš zapisovat nové termíny, vždy vyber příslušný kalendář. Díky barevnému rozlišení budeš vždycky na první pohled vědět, co tě kdy čeká.
    Učení, škola
    Zdroj: Pinterest / @camilaquesadamorera, @syuzann_na, @hekssplace

Přejdi ve škole na online workspace

Při nástupu na výšku se ti vyplatí, pokud se naučíš od začátku pro práci používat online programy, jako třeba Google Workspace. Oproti klasickým offline office programům mají tři nesmírné výhody.

  • Budeš si moct všechny školní materiály otevřít v mobilu. To se hodí, když se učíš za pochodu, a klidně cestou na seminář i doděláš zapomenutou prezentaci.
  • Práce na skupinových projektech ti půjde mnohem rychleji. Můžete jednotlivé dokumenty editovat společně najednou a všichni budete mít automaticky poslední verzi.
  • Nikdy se ti nestane, že by sis omylem smazal*a seminárku nebo si zapomněl*a uložit postup.

Navíc online programy používá většina vysokoškoláků a vysokoškolaček a veškeré skupinové projekty většinou dělají v nich, takže se ti bude hodit, když už na ně budeš zvyklý*á a budeš mít všechny materiály pohromadě.

Top tip: Většina oborů má tajný Google disk, kam starší studenti a studentky nahrávají poznámky ze všech dříve absolvovaných předmětů. Má cenu zlata. Získáš ho nejčastěji od starších spolužáků nebo spolužaček, někdy i za odměnu za challenge na seznamovacích parties na začátku roku.
aesthetic
Zdroj: Blenin, dupe/Cora Pursley, Pinterest / @holmesetlinnea

Neříkej vyučujícím paní profesorko/pane profesore

Na rozdíl od střední školy se na vysoké totiž oslovujeme nejvyšším dosaženým akademickým titulem. Paní profesorko/pane profesore oslovujeme pouze vyučující, kteří mají před jménem Prof. U zbylých se musíš podívat na titul před jménem nebo za jménem.

Jak správně oslovit své vyučující? Podívej se na náš tahák:

Prof. – oslovujeme paní profesorko/pane profesore
doc. – oslovujeme paní docentko/pane docente
PhD., JUDr., MUDr., PhDr., RNDr a jakýkoliv další Dr. – oslovujeme paní doktorko/pane doktore
Mgr., MgA. – oslovujeme paní magistro/pane magistře.
Ing., Ing. arch. – oslovujeme paní inženýrko/pane inženýre. Inženýrský titul je na stejné úrovni jako magisterský titul. Pokud má tedy někdo před jménem napsáno Mgr. Ing., můžeme si vybrat, zda oslovíme paní inženýrko/pane inženýre nebo paní magistro/pane magistře.
Bc., DiS, MBA – titul nepoužíváme, oslovujeme paní/pane. 

Vždy oslovuješ nejvyšším dosaženým titulem. To znamená, že pokud píšeme e–mail doc. PhDr. Ing. Alžbětě Novákové PhD., začneme ho „Vážená paní docentko“.

Nikdy nikoho na akademické půdě neoslovujeme slečno. 
matcha, počítač, učení
Zdroj: Dupe / Hana Kennedy

Tablet nebo počítač?

Na VŠ už většinou nemáš tolik učebnic jako na střední škole a materiály dostáváš spíš v elektronické formě. Většina studentů a studentek proto na vysoké používá pro veškerou práci notebook nebo tablet. Pokud nevíš, pro co se rozhodnout, zvaž svůj studijní obor a způsob učení. 

Notebook

se ti bude hodit, když při škole budeš hodně psát seminární práce, tvořit prezentace nebo pracovat s tabulkami. Pokud studuješ obor, ve kterém potřebuješ rozjet jakékoliv programy pokročilejší než webový prohlížeč, třeba jestli tvoje škola vyžaduje práci se střihem, grafikou nebo programováním, určitě budeš potřebovat počítač. Obecně jsou notebooky praktičtější a vhodné pro rychlejší práci než tablety.

učení
Zdroj: Pinterest/@kimdouaa207, @haridianchouza

Tablet

je pro tebe vhodnější, pokud studuješ něco, co vyžaduje kreslení v poznámkách, třeba technické, umělecké nebo zdravotnické obory. Taky je lepší pro studentky a studenty, kteří si rádi kreslí myšlenkové mapy, anotují knihy nebo si píšou poznámky přímo do prezentací od profesorů nebo profesorek. Jeho velkou výhodou je také to, že je lehčí. I malý notebook se ti totiž po celém dni v tašce pronese.

Anketa:
Jsi tým tablet, nebo tým notebook?
Tablet
Notebook
Papír, hezky postaru
Tablet
0 %
Notebook
67 %
Papír, hezky postaru
33 %

Klávesnice k tabletu

Jedna věc, která ti může extrémně ulehčit život, pokud se rozhodneš školu absolvovat s tabletem, je obal s klávesnicí. Ten ti umožní psát si poznámky stejně rychle, jako bys to zvládl*a na počítači. Nemusíš myslet na to, že bys ji zapomněl*a. Klávesnice se pohodlně vejde do pouzdra i s tabletem a stylusem a magneticky se zaklapne. Pozor ale na Bluetooth připojení. Některé tablety při odpojení Bluetooth klávesnice obnovují otevřenou webovou stránku, což ti může udělat nepříjemnosti třeba při psaní testu v Moodlu, na který máš jeden pokus.

Obaly s klávesnicí najdeš třeba na Alze, kde máš navíc jako student*ka slevu na ISIC. 

Top tip: Vyber si obal s klávesnicí na magnet, která se dá od tabletu úplně oddělit. Můžeš s ní potom pohodlně psát v jakékoliv poloze nebo půjčit klávesnici spolužákovi nebo spolužačce.
Tablet
Zdroj: Alza / propagační materiál

Zabal si svačinu

Ve škole budeš nejspíš trávit hodně času. Přednášky jsou oproti střední dlouhé, trvají mezi 80 a 120 minutami. Takže pokud máš za den tři předměty, může se ti to zdát jako málo, ale ve skutečnosti strávíš v hale klidně pět hodin a budeš mít jen pár krátkých desetiminutových přestávek. Je proto dobré mít s sebou vždycky dost jídla a pití (na VŠ můžeš klidně jíst i při vyučování). Praktické jsou proteinové tyčinky, hlavně v případě, že budeš mít třeba tělocviky. Pokud ti po několika hodinách soustředění dojde energie, může tě zachránit rychlý cukr ve formě proteinových cookies. Většina škol má kuchyňku, kde si můžeš ohřát jídlo z domu, doplnit vodu do lahve nebo udělat čaj. Navíc můžeš tímhle tipem ušetřit opravdu hodně peněz.

stanleycup, meal prep, stanley cup, protein, cookie, tyčinka, jídlo
Zdroj: Bonami / Gym Beam, propagační materiály

Co si vzít s sebou?

Na vysoké nejspíš vypiješ hodně kávy. Spoustu kávy. Většina škol má vlastní bufety s kavárnou přímo v areálu, nebo si nějakou možná koupíš v hezké kavárně jako odměnu za to, že jsi se dokopal*a dojít na přednášku v 9:30.
Ulehči planetě a pořiď si cute kelímek na kafe, který můžeš za den použít několikrát. Navíc ti kávička vydrží horká celou přednášku, což se na podzim a v zimě ve starých školních budovách určitě hodí. Nezapomeň ani lahev na vodu.
Širokou nabídku trendy Stanley cupů najdeš třeba na Bonami, heavy–duty hydroflask zase na Freshlabels.

hrnek, lahev
Zdroj: Bonami / Freshlabels, propagační materiály

Naprostý lifesaver ve zkouškovém období jsou gumovací zvýrazňovače. Díky nim si můžeš psát poznámky nebo zvýrazňovat pojmy přímo v učebnicích půjčených z knihovny. Potom stačí všechno jenom vygumovat a můžeš učebnici vrátit.

Hodit se ti bude také poutko, nebo malinká peněženka, do které si můžeš dát studentský průkaz a připnout si ji na tašku. S ním totiž projdeš do různých částí budovy školy a budeš ho neustále vytahovat.

kabelka
Zdroj: Dupe / Keze

Zásob se technologií

Na vysoké jsou jen dvě naprosté jistoty – že se ti vybije počítač zrovna když ho nejvíc potřebuješ, a přednáškový sál bude mít jen jednu zásuvku (na projektor). Zejména pokud je tvoje škola v historické budově, vyplatí se ti koupit si dlouhý nabíjecí kabel, který ti pohodlně dosáhne od stěny až do lavice. 

Pokud víš, že máš notebook nabitý na max, ale tvému telefonu už rychle klesají procenta baterie, bude se ti určitě hodit i „kabelová chobotnice“, s pomocí které si nabiješ přístroje s nejrůznějšími porty. 

Nutností je powerbanka. Super praktické jsou ty magnetické, které jen přiložíš k mobilu. 

Flash disky se ti mohou zdát jako zastaralá technologie, na kterou nás nutili dávat prezentace ještě na základce. Ale až budeš poprvé prezentovat před stovkou spolužáků nebo spolužaček a docentkou se čtyřmi různými akademickými tituly, věř, že budeš radši, když nebudeš muset pět minut stát za katedrou a přihlašovat se přede všemi do mailu, kam sis včera poslal*a soubor.

Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí 20. září 2026 v 17:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Loď, bývalá továrna i útes nad mořem. Toto je top 10 hudebních klubů v Evropě podle místních ŽEBŘÍČEK: Loď, bývalá továrna i útes nad mořem. Toto je top 10 hudebních klubů v Evropě podle místních 14. září 2026 v 7:41
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Česko je mezi nimi také, první místo určitě netipneš ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Česko je mezi nimi také, první místo určitě netipneš 10. srpna 2026 v 7:34
Doporučil bys článek ostatním?
2
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: refresher / Valentina Mihely
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
CESTOVÁNÍ & VOLNÝ ČAS
Doporučujeme
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
18. 9. 2026 10:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Startuje 17. ročník Lunchmeatu, představí se rovnou na třech místech. Co si na festivalu nesmíš nechat ujít?
dnes v 15:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 2 dny 1
Ed Sheeran se vyjádřil ke kauze s Macklemorem ohledně podpory Palestiny. „Nechci zklamat své fanoušky,“ omlouvá se
před 2 dny
Seriálový Harry Potter přinese další velkou změnu. Hudba bude úplně odlišná než ve filmech, říká Hans Zimmer
před 3 dny
Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů
18. 9. 2026 18:15
Fanoušci a fanynky Seleny Gomez chtějí, aby vypadala jako v roce 2016. Zpěvačka jim poslala jasný vzkaz
18. 9. 2026 15:15
Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců
18. 9. 2026 14:15
Jak si uchovat vzpomínky a zpomalit vnímání času? Tohle doporučuje neurochirurg
17. 9. 2026 19:00
Dvojnice Jennifer Lopez skončila za mřížemi. Jejich podoba tě bude šokovat
17. 9. 2026 16:16
Zpravodajství
Petr Pavel Česko Praha Doprava
Více
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
před 3 hodinami
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
dnes v 18:00 1
O2 chystá kompenzaci za masivní výpadek internetu. Co zákazníci dostanou?
dnes v 17:13

Více z tématu Cestování & Volný čas

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejpozoruhodnějších přírodních úkazů světa. Nechce se věřit, že jsou reálné
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejpozoruhodnějších přírodních úkazů světa. Nechce se věřit, že jsou reálné
7. 9. 2026 7:36
„Člověk tomu musí dát všechno.“ Český pár si koupil a zrekonstruoval starý mlýn z 18. století
„Člověk tomu musí dát všechno.“ Český pár si koupil a zrekonstruoval starý mlýn z 18. století
6. 9. 2026 7:00
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejšťastnějších destinací na světě. Ani jedna z nich není v Evropě
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejšťastnějších destinací na světě. Ani jedna z nich není v Evropě
12. 9. 2026 7:34
V Praze právě přistál unikátní zlatý speciál od STARLUX Airlines. Vyvíjeli ho tři roky
V Praze právě přistál unikátní zlatý speciál od STARLUX Airlines. Vyvíjeli ho tři roky
1. 9. 2026 12:00
ŽEBŘÍČEK: Historický hrad v Irsku nebo brutalistická stavba uprostřed islandské přírody. Toto je 11 nejkrásnějších hotelů Evropy
ŽEBŘÍČEK: Historický hrad v Irsku nebo brutalistická stavba uprostřed islandské přírody. Toto je 11 nejkrásnějších hotelů Evropy
16. 9. 2026 7:33
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
Rozhodla se ukrást dítě, které se ještě nenarodilo. Dnes Taylor Parker čeká na popravu v cele smrti
Refresher Club
Rozhodla se ukrást dítě, které se ještě nenarodilo. Dnes Taylor Parker čeká na popravu v cele smrti
27. 6. 2026 7:00
Podvodníci, pašeráci, ale i 75letý vrah. Těchto 15 Čechů a Češek hledá Interpol
26. 8. 2026 8:17
Simona Monyová psala o toxických vztazích, ze kterých se těžko odchází. Sama takový nepřežila
9. 6. 2026 7:00
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
O2 má velký výpadek: Tisíce lidí v Česku hlásí nefunkční internet, na vině má být překopnutý kabel
O2 má velký výpadek: Tisíce lidí v Česku hlásí nefunkční internet, na vině má být překopnutý kabel
včera v 12:06
ChatGPT skrývá vlastní chyby. Společnost OpenAI o problému nyní promluvila
17. 9. 2026 15:15
VIDEO: Blizzard oznámil termín vydání Diablo V, střílečku Starcraft a nálož dalších novinek
13. 9. 2026 13:18
Více z tématu Sport Všechno
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
„Totální bombex!“ David Kratochvíl překonal vlastní světový rekord a stal se popáté mistrem Evropy
12. 9. 2026 13:14
OKTAGON 93 je za dveřmi. Podívej se na fotky z vážení bojovníků
11. 9. 2026 15:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Seriál Monstrum by mohl mít 10 sérií, prozradil tvůrce. V plánu byl i příběh Luigiho Mangioneho
Seriál Monstrum by mohl mít 10 sérií, prozradil tvůrce. V plánu byl i příběh Luigiho Mangioneho
dnes v 16:30
Influencer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění a podání omamné látky za účelem sexu
Influencer Clavicular čelí obvinění ze znásilnění a podání omamné látky za účelem sexu
dnes v 15:30
Jdeš do prváku? Tohle jsou univerzitní tipy, které ti skutečně usnadní život
Ve spolupráci
Jdeš do prváku? Tohle jsou univerzitní tipy, které ti skutečně usnadní život
dnes v 14:30
Stěhuješ se do prvního vlastního bytu? Těchto sedm dospěláckých návyků tě škola nenaučila
PR zpráva
Stěhuješ se do prvního vlastního bytu? Těchto sedm dospěláckých návyků tě škola nenaučila
dnes v 09:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 2 dny
1
Ve 27 letech zemřel syn Cindy Crawford a Rande Gerbera, Presley Gerber
Ve 27 letech zemřel syn Cindy Crawford a Rande Gerbera, Presley Gerber
včera v 10:27
Velký test nových škodovek: Obří Peaq je jako wellness na kolech, jak dopadla novinka Epiq?
Velký test nových škodovek: Obří Peaq je jako wellness na kolech, jak dopadla novinka Epiq?
včera v 07:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
Sponzorovaný obsah
Michala radí vedení největší české banky. „Nečekejte, až vám někdo potvrdí, že už jste dost dobré,“ říká
18. 9. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 2 dny
1
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
před 3 dny
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Refresher Club
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
17. 9. 2026 11:32
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
17. 9. 2026 10:20
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 2 dny
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
Z Česka k moři za necelých šest hodin. Tohle město tě nadchne a zároveň nezruinuje rozpočet
30. 8. 2026 13:00
2
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
Refresher Club
Andrea a Denisa přerušily kontakt s rodiči: Dětství bylo peklo, v Chorvatsku mě máma zmlátila a vyhodila nahou z apartmánu
27. 8. 2026 7:00