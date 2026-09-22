Přechod ze střední školy na vysokou má své nástrahy. Je lepší tablet, nebo počítač? Jak přežít celý den přednášek? A jak oslovit někoho, kdo má před jménem doc. PhDr. Ing.? Připravili jsme pro tebe nejlepší tipy a triky, jak zvládnout první semestr.
Zorganizuj si kalendář
Dobrá organizace času je na vysoké naprosto zásadní věcí. Teď jsi totiž svým vlastním pánem a očekává se od tebe větší zodpovědnost. Některé přednášky a semináře nemusíš mít každý týden, rychle se ti mohou nakupit deadliny, a hlavně se ti může stát, že zapomeneš na nějaký důležitý termín, který se týká organizace roku – třeba termín zápisu ke zkouškám, nebo nedejbože zápis do předmětů.
Můžeš si vybrat buď cute papírový diář (kinda chic, ale po celém dni se ti v tašce pronese), nebo si zorganizuj čas s pomocí Google kalendáře, ať máš termíny vždycky po ruce na všech zařízeních.
Top tip: Jak si esteticky zorganizovat kalendář v počítači?
- Vytvoř si zvlášť kalendář pro každý typ události, kterou si budeš chtít zapisovat: například deadlines, práce, škola, termíny.
- U každého kalendáře si nastav barvu. V rozšířených možnostech si můžeš vybrat jakoukoliv barvu podle svého gusta, nejen základní.
- Až si budeš zapisovat nové termíny, vždy vyber příslušný kalendář. Díky barevnému rozlišení budeš vždycky na první pohled vědět, co tě kdy čeká.
Přejdi ve škole na online workspace
Při nástupu na výšku se ti vyplatí, pokud se naučíš od začátku pro práci používat online programy, jako třeba Google Workspace. Oproti klasickým offline office programům mají tři nesmírné výhody.
- Budeš si moct všechny školní materiály otevřít v mobilu. To se hodí, když se učíš za pochodu, a klidně cestou na seminář i doděláš zapomenutou prezentaci.
- Práce na skupinových projektech ti půjde mnohem rychleji. Můžete jednotlivé dokumenty editovat společně najednou a všichni budete mít automaticky poslední verzi.
- Nikdy se ti nestane, že by sis omylem smazal*a seminárku nebo si zapomněl*a uložit postup.
Navíc online programy používá většina vysokoškoláků a vysokoškolaček a veškeré skupinové projekty většinou dělají v nich, takže se ti bude hodit, když už na ně budeš zvyklý*á a budeš mít všechny materiály pohromadě.
Neříkej vyučujícím paní profesorko/pane profesore
Na rozdíl od střední školy se na vysoké totiž oslovujeme nejvyšším dosaženým akademickým titulem. Paní profesorko/pane profesore oslovujeme pouze vyučující, kteří mají před jménem Prof. U zbylých se musíš podívat na titul před jménem nebo za jménem.
Jak správně oslovit své vyučující? Podívej se na náš tahák:
doc. – oslovujeme paní docentko/pane docente
PhD., JUDr., MUDr., PhDr., RNDr a jakýkoliv další Dr. – oslovujeme paní doktorko/pane doktore
Mgr., MgA. – oslovujeme paní magistro/pane magistře.
Ing., Ing. arch. – oslovujeme paní inženýrko/pane inženýre. Inženýrský titul je na stejné úrovni jako magisterský titul. Pokud má tedy někdo před jménem napsáno Mgr. Ing., můžeme si vybrat, zda oslovíme paní inženýrko/pane inženýre nebo paní magistro/pane magistře.
Bc., DiS, MBA – titul nepoužíváme, oslovujeme paní/pane.
Vždy oslovuješ nejvyšším dosaženým titulem. To znamená, že pokud píšeme e–mail doc. PhDr. Ing. Alžbětě Novákové PhD., začneme ho „Vážená paní docentko“.
Nikdy nikoho na akademické půdě neoslovujeme slečno.
Tablet nebo počítač?
Na VŠ už většinou nemáš tolik učebnic jako na střední škole a materiály dostáváš spíš v elektronické formě. Většina studentů a studentek proto na vysoké používá pro veškerou práci notebook nebo tablet. Pokud nevíš, pro co se rozhodnout, zvaž svůj studijní obor a způsob učení.
Notebook
se ti bude hodit, když při škole budeš hodně psát seminární práce, tvořit prezentace nebo pracovat s tabulkami. Pokud studuješ obor, ve kterém potřebuješ rozjet jakékoliv programy pokročilejší než webový prohlížeč, třeba jestli tvoje škola vyžaduje práci se střihem, grafikou nebo programováním, určitě budeš potřebovat počítač. Obecně jsou notebooky praktičtější a vhodné pro rychlejší práci než tablety.
Tablet
je pro tebe vhodnější, pokud studuješ něco, co vyžaduje kreslení v poznámkách, třeba technické, umělecké nebo zdravotnické obory. Taky je lepší pro studentky a studenty, kteří si rádi kreslí myšlenkové mapy, anotují knihy nebo si píšou poznámky přímo do prezentací od profesorů nebo profesorek. Jeho velkou výhodou je také to, že je lehčí. I malý notebook se ti totiž po celém dni v tašce pronese.
Klávesnice k tabletu
Jedna věc, která ti může extrémně ulehčit život, pokud se rozhodneš školu absolvovat s tabletem, je obal s klávesnicí. Ten ti umožní psát si poznámky stejně rychle, jako bys to zvládl*a na počítači. Nemusíš myslet na to, že bys ji zapomněl*a. Klávesnice se pohodlně vejde do pouzdra i s tabletem a stylusem a magneticky se zaklapne. Pozor ale na Bluetooth připojení. Některé tablety při odpojení Bluetooth klávesnice obnovují otevřenou webovou stránku, což ti může udělat nepříjemnosti třeba při psaní testu v Moodlu, na který máš jeden pokus.
Obaly s klávesnicí najdeš třeba na Alze, kde máš navíc jako student*ka slevu na ISIC.
Zabal si svačinu
Ve škole budeš nejspíš trávit hodně času. Přednášky jsou oproti střední dlouhé, trvají mezi 80 a 120 minutami. Takže pokud máš za den tři předměty, může se ti to zdát jako málo, ale ve skutečnosti strávíš v hale klidně pět hodin a budeš mít jen pár krátkých desetiminutových přestávek. Je proto dobré mít s sebou vždycky dost jídla a pití (na VŠ můžeš klidně jíst i při vyučování). Praktické jsou proteinové tyčinky, hlavně v případě, že budeš mít třeba tělocviky. Pokud ti po několika hodinách soustředění dojde energie, může tě zachránit rychlý cukr ve formě proteinových cookies. Většina škol má kuchyňku, kde si můžeš ohřát jídlo z domu, doplnit vodu do lahve nebo udělat čaj. Navíc můžeš tímhle tipem ušetřit opravdu hodně peněz.
Co si vzít s sebou?
Na vysoké nejspíš vypiješ hodně kávy. Spoustu kávy. Většina škol má vlastní bufety s kavárnou přímo v areálu, nebo si nějakou možná koupíš v hezké kavárně jako odměnu za to, že jsi se dokopal*a dojít na přednášku v 9:30.
Ulehči planetě a pořiď si cute kelímek na kafe, který můžeš za den použít několikrát. Navíc ti kávička vydrží horká celou přednášku, což se na podzim a v zimě ve starých školních budovách určitě hodí. Nezapomeň ani lahev na vodu.
Širokou nabídku trendy Stanley cupů najdeš třeba na Bonami, heavy–duty hydroflask zase na Freshlabels.
Naprostý lifesaver ve zkouškovém období jsou gumovací zvýrazňovače. Díky nim si můžeš psát poznámky nebo zvýrazňovat pojmy přímo v učebnicích půjčených z knihovny. Potom stačí všechno jenom vygumovat a můžeš učebnici vrátit.
Hodit se ti bude také poutko, nebo malinká peněženka, do které si můžeš dát studentský průkaz a připnout si ji na tašku. S ním totiž projdeš do různých částí budovy školy a budeš ho neustále vytahovat.
Zásob se technologií
Na vysoké jsou jen dvě naprosté jistoty – že se ti vybije počítač zrovna když ho nejvíc potřebuješ, a přednáškový sál bude mít jen jednu zásuvku (na projektor). Zejména pokud je tvoje škola v historické budově, vyplatí se ti koupit si dlouhý nabíjecí kabel, který ti pohodlně dosáhne od stěny až do lavice.
Pokud víš, že máš notebook nabitý na max, ale tvému telefonu už rychle klesají procenta baterie, bude se ti určitě hodit i „kabelová chobotnice“, s pomocí které si nabiješ přístroje s nejrůznějšími porty.
Nutností je powerbanka. Super praktické jsou ty magnetické, které jen přiložíš k mobilu.
Flash disky se ti mohou zdát jako zastaralá technologie, na kterou nás nutili dávat prezentace ještě na základce. Ale až budeš poprvé prezentovat před stovkou spolužáků nebo spolužaček a docentkou se čtyřmi různými akademickými tituly, věř, že budeš radši, když nebudeš muset pět minut stát za katedrou a přihlašovat se přede všemi do mailu, kam sis včera poslal*a soubor.