Tahle česká komedie vládne Oneplay už téměř dva měsíce. Představila plejádu oblíbených herců

Někdo to rád v Plzni aneb nejsledovanější film na tuzemské streamovací platformě už 7 týdnů v kuse. Jak ji hodnotí diváci a divačky?
Film měl premiéru začátkem dubna a po čtyřech měsících zamířila na Oneplay. V posledních letech české komedie spíše pokulhávají, ale na Někdo to rád v Plzni se zašlo podívat podle webu Kinomaniak více než 140 tisíc diváků a divaček, což znamená, že se stala patnáctým nejsledovanějším snímkem roku. Z české kinematografie ji předskočily pouze Dream Team a Pět švestek. Snímek baví i na streamovací platformě, podle webu Flixpatrol už je 41 dní v TOP desítce na Oneplay.
Příběh se točí kolem hrdinů různých věků, povah, profesí a zálib. Hledají štěstí, jen každý jinde a s jiným výsledkem. Kamarádky z pivovaru se pokoušejí najít muže svých snů pomocí vzkazu v láhvi, zoufalému mladíkovi nasadí parohy vlastní bratr, dva samotáře propojí sprostý papoušek, svérázný vynálezce bojuje s osudovou věštbou, manžele s příchodem padesátky zaskočí nečekané sexuální fantazie, svůdník s talentem na plození dvojčat přivede do jiného stavu přítelkyni i milenku, dívka v nesnázích pronajímá dělohu bohatému páru, emigrant se vrací do vlasti hledat dávnou lásku.
Doplňuje je stoletý cyklista na cestě kolem světa, bachař, kterého si jeho „oblíbený“ vězeň najde i po propuštění, nebo vášnivý kuželkář a ještě vášnivější domácí nudista. Někdo z nich najde lásku, jiný nečekané přátelství, dalšímu nějaké překvapení přinese vychlazená dvanáctka nebo padající hvězda.
V hlavních rolích se představili Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Pavel Zedníček, Veronika Freimanová, Marek Taclík, Eva Leinweberová, Martin Pechlát, Klára Issová nebo Štěpán Kozub.
Co na film říká diváctvo?
Recenze však už nezní tak pozitivně. Na ČSFD obdržela komedie 55 procent. „To zas bylo něco, tuto. Drtivou většinu zápletek tvořila omletá klišé a od samého začátku bylo nad slunce jasnější, jaká bude jejich pointa (výtah, papoušek, maskovaná trojka atd.). Pokud jste ovšem Plzeňácí, nebo máte k západočeské metropoli blízko, klidně si přihoďte * navrch tak jako já,“ komentuje jeden z uživatelů.
„Panoptikum bizarních postaviček v české taškařici, která překypuje trapností v takovém množství, že i Eva Toulová si dělá poznámky. Čiré zlo, které bůh ví proč nalákalo celou řadu hereckých legend,“ zlobí se jiný. „Já se celkem bavila :D něco je dobré něco slabší... Každopádně v dnešní době převažujícího zla a temnoty dostatečně poslouží,“ zlepšuje celkové skóre recenzí další.