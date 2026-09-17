Singapurská národní knihovna nasadila netradiční zbraň proti digitální roztěkanosti a bezduchému scrollování. Spustila systém, který uživatelstvo odměňuje za pravidelné čtení delších textů.
Asijský stát zvolil tuto strategii pro boj proti doomscrollingu. Cílem je vylepšit kritické myšlení, soustředění a představivost lidí. Systém je postavený na využívání herních prvků. Informuje o tom CNN či The Guardian.
Jak to funguje? Čtenářstvo sbírá body, které poté může vyměnit za peníze. Nejde ale o žádné vysoké částky. Pro získání jednoho singapurského dolaru (zhruba 17 korun) musí uživatelstvo zaznamenat 50 čtenářských aktivit na oficiální vládní web.
Za patnáct minut čtení uživatelstvo dostane dvacet virtuálních mincí. Pro výplatu jednoho dolaru je třeba nasbírat 1 000 mincí. Každý den je povolená pouze jedna aktivita.
„Zatímco krátké formáty obsahu nám pomáhají udržovat si přehled, čtení rozsáhlejších textů posiluje pozornost, kritické myšlení a představivost,“ uvedla Melissa Tam, ředitelka organizace National Library Board.
„Naším konečným cílem je vytvořit národ čtenářstva, které je zvídavé, přemýšlivé, má schopnost rozlišovat podstatné a je připravené orientovat se ve stále složitějším světě,“ dodala.