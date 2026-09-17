Vyšetřovatelka paranormálních jevů nám v rozhovoru prozradila, jaké pocity v ní dům vzbuzoval, co nevysvětlitelné se jí během návštěvy stalo, ale i to, kolik za tento zážitek zaplatila.
Aneta navštívila místo činu jedné z největších kriminálních záhad americké historie. Se svou sestrou a kamarádem strávila noc v téměř dvousetletém domě ve městečku Fall River ve státě Massachusetts, který proslavily krvavé vraždy z roku 1892.
Neznámý pachatel zde sekerou brutálně zmasakroval Andrewa Bordena a jeho manželku Abby. Hlavní podezřelou se nakonec stala právě Andrewova dcera Lizzie. Ačkoliv ji porota před soudem zbavila viny, mnozí lidé jsou dodnes přesvědčeni, že zločin nemohl spáchat nikdo jiný. Pro množství nezodpovězených otázek se z dvojnásobné vraždy stala popkulturní legenda.
- Kolik Aneta zaplatila za noc v domě a zda v něm byli sami.
- Zda se tam nacházel původní nábytek a vybavení.
- Jaké pocity z místa měla a co nevysvětlitelné se jí tam stalo.
- Zda podle Anety skutečně spáchala vraždy Lizzie Borden.
- V jakém stavu byl hrob údajné vražedkyně, který Aneta navštívila.
- Proč je podle youtuberky nesprávné přirovnávat Lizzie Borden k Dahmerovi.
Lidé, kteří dům navštívili, tvrdí, že v něm straší. Aneta nám v rozhovoru prozradila, jaké pocity v ní ikonické sídlo hrůzy vzbuzovalo, kolik za tento mrazivý zážitek zaplatila, ale i to, zda se jim během pobytu stalo něco nevysvětlitelného.
„Nejsilnější moment přišel, když jsme se snažili od duší zjistit, kdo spáchal vraždy. Na okraj skříňky jsem nastražila pěnovou kostku, která sama od sebe spadla. Nikdy předtím se mi nic podobného nestalo. Když jsem později bouchala do skříňky, aby ji srazila, kostka už nespadla,“ vzpomíná Aneta.
Youtuberka a vyšetřovatelka paranormálních jevů nám také vysvětlila, jaké různé podivnosti případ Lizzie Borden provázely a proč má strach, že ji tvůrci připravovaného seriálu Monsters vykreslí jinak, než jaká byla ve skutečnosti:
„Bojím se, že z ní udělají vypočítavou šílenkyni, podobně jako předtím z Dahmera. Když tyto dva lidi porovnám, Lizzie mi nepřijde takto vypočítavá ani narušená – spíše mám pocit, že jednoduše neviděla jinou cestu ven ze své situace.“
Kdy jsi byla v domě Lizzie Borden a kde se přesně nachází?
Byli jsme tam ještě v roce 2024. V podstatě šlo o tu samou cestu, v rámci které jsme se sestrou a s naším kamarádem Portym navštívili i The Conjuring House. Dům se nachází ve městečku Fall River ve státě Massachusetts.
Bylo těžké se tam dostat? Kolik dopředu sis to rezervovala?
Co se dozvíš po odemčení?
- Kolik Aneta zaplatila za noc v domě a zda v něm byli sami.
- Zda se tam nacházel původní nábytek a vybavení.
- Jaké pocity z místa měla a co nevysvětlitelné se jí tam stalo.
- Zda podle Anety skutečně spáchala vraždy Lizzie Borden.
- V jakém stavu byl hrob údajné vražedkyně, který Aneta navštívila.
- Proč je podle youtuberky nesprávné přirovnávat Lizzie Borden k Dahmerovi.
Rezervovali jsme si to ještě na konci listopadu nebo začátkem prosince, tedy zhruba tři až čtyři měsíce dopředu. Jde o tzv. „bed and breakfast“ ubytování a můžeš si tam pronajmout buď pokoj, nebo celý objekt.
Původně jsme plánovali zabookovat celý dům, jenže v tom případě musíš zaplatit za každou místnost zvlášť a finančně se to vůbec nevyplatilo. Bylo by to ještě dražší než dům z The Conjuring – vycházelo to něco málo přes 30 tisíc českých korun (přibližně 1 200 eur, pozn. red.). Když jsme si zarezervovali pokoje jen pro nás tři, vyšlo nás to přibližně 13 tisíc korun (přibližně 550 eur, pozn. red.).
Kolik pokojů jste si tedy nakonec pronajali? Apartmán se dvěma pokoji.
Připadalo mi to, jako bych vstoupila do jiné doby. Všude byl původní nábytek, původní tapety.
Byli jste tam sami?
Ne. Bylo nás tam více hostů najednou. Přesný počet nevím, protože jsme se se všemi nesetkali, ale jednou k nám do apartmánu omylem vešli dva kluci. Další tři byli ve vedlejším pokoji, ve kterém zavraždili Abby. Na patře nad námi se ubytovalo taky vícero hostů, ale kolik jich bylo, to netuším.
Lizzie Borden House je mnohem dostupnější než například The Conjuring House, který navštěvují převážně jen vyšetřovatelé paranormálních jevů. Pravidelně se zde ubytovávají i běžní hosté, kteří chtějí nasát atmosféru domu a přespat v něm.
Funguje dům jen jako ubytování, nebo z něj udělali i muzeum?
Dělají v něm i prohlídky. Přes den – přibližně do páté hodiny odpoledne – chodí po domě návštěvníci a poslouchají výklad o jeho historii. Potom je check-in a na místo přicházejí lidé, kteří si ho zarezervovali jako ubytování na noc. Vzpomínám si, že hned ráno – krátce poté, co jsme se probudili, do domu naskočily uklízečky a připravovaly ho na prohlídky. Majitelé to tu využívají naplno.
Jaké jsi měla z domu pocity, když jsi tam vstoupila poprvé?
Úžasné. Vždy jsem měla ráda viktoriánské domy z filmů a toto byl vlastně první, ve kterém jsem byla. I přes to, co se tam kdysi stalo, jsem v něm cítila příjemnou energii. Sestra to například až tak pozitivně nevnímala, ale já jsem byla nadšená.
Připadalo mi to, jako bych vstoupila do jiné doby. Všude byl původní nábytek, původní tapety. Skutečně jsem měla pocit, že jsem prošla časovou kapslí někam úplně jinam.
Takže říkáš, že v domě zůstalo původní vybavení a nábytek rodiny Bordenových? Vypadalo to tak. Dům působí jako nedotčený – možná ho přemalovali, původně měl pravděpodobně jinou barvu, ale snaží se ho co nejvíce zachovat v původním stavu. Jediné, co bylo zjevně moderní, byl kávovar v kuchyni, jinak tam byly staré kamna, původní obrazy, komody i skříňky. Mělo to opravdu ten dobový vibe.
Měli jste možnost pohybovat se po celém domě, nebo jen po dvou pokojích, které jste si pronajali?
Po celém domě, i když my jsme většinu času strávili v našich dvou pokojích. Vzpomínám si, že když jsem dělala rezervaci, byly vedlejší místnosti označeny jako obsazené. Nakonec tam však nikdo nebyl a tak jsme si tyto pokoje propojili s těmi našimi.
Lizzie Borden House je specifický tím, že nemá téměř žádné chodby. Nachází se v něm přibližně 20 pokojů, přičemž přímo z pokojů přecházíš do dalších místností.
Nesledovala jsi náhodou ve videu, že jste nemohli jít do sklepa?
To je pravda, na to jsem úplně zapomněla. Původně jsem chtěla zarezervovat právě sklep, protože je tam údajně nejsilnější paranormální aktivita. Nakonec jsem si to však rozmyslela, protože tam není koupelna ani postele a museli bychom spát na zemi ve spacácích, což se mi upřímně velmi nechtělo. Raději jsme si tedy zarezervovali normální pokoje.
Ale ano, ve sklepě jsme vůbec nebyli. Po zbytku domu jsme se však mohli volně pohybovat.
Můžeš mi popsat stručnou historii domu?
Pokud se nemýlím, dům pochází z roku 1845 a je známý hlavně kvůli Lizzie Borden a vraždám, které se tam odehrály – jejího otce Andrewa a nevlastní matku Abby neznámý pachatel zavraždil sekerou. Nakonec z vražd obvinili Lizzie, která se později postavila i před soud, ale nikdy ji neusvědčili.
Ačkoliv mnozí lidé spekulovali, že se na vraždě mohla podílet i jejich služka Maggie, nikdy nikoho jiného kromě Lizzie oficiálně neobvinili. Dodnes jde o jednu z největších nevyřešených kriminálních záhad v Americe.
Jinak to byl běžný rodinný dům, jen o něco lépe zařízený, protože šlo o bohatší rodinu.
Kdo v domě zemřel?
Kromě Andrewa a Abby v domě údajně zemřela ještě Eliza Borden a její dvě děti. Šlo o jejich příbuznou, která v domě bydlela před nimi. Bohužel, na jméno si už nevzpomenu. Podle urbánních legend údajně utopila své děti ve sklepě a pak si vzala život.
Někteří místní si mysleli, že Lizzie po ní mohla zdědit nějakou psychickou poruchu, která ji podnítila k vraždě rodičů.
Hodně lidí ve městě jí pohrdalo, děti chodívaly kolem domu a zpívaly si o ní známou říkanku.
Návštěvníci domu říkají, že v něm straší. Myslíš si, že toto strašení souvisí s vraždami? Lidé si logicky spojují paranormální aktivitu v domě s vraždou Andrewa a Abby. Z toho, co jsem si nastudovala a zažila na vlastní kůži, si myslím, že duch Andrewa se v domě zjevuje dost často, při Abby si však až tak jistá nejsem.
Určitě se v domě vyskytují i nějaké dětské duše. Zda skutečně jde o duše dětí, které se v domě utopily, však s jistotou říci nevím.
A co Lizzie a služka Maggie?
Při Lizzie si nejsem jistá, zda tam vůbec je – později se totiž přestěhovala do jiného domu, takže si myslím, že její duše je spíše tam. Maggie se, naopak, zjevuje poměrně často a mám pocit, že se snaží obhájit své jméno a říct, jak se vraždy ve skutečnosti odehrály.
Někteří vyšetřovatelé mluví i o další, zlověstnější entitě. Předpokládají, že se v domě vytvořil jakýsi portál. Místa, na kterých se staly tragédie, totiž přitahují další energie.
Zažili jste v domě něco paranormálního i vy?
Jednoznačně. Paranormální aktivitu zachytila především naše kamera. Na záznamu jsme slyšeli kroky, které jsme však při filmování vůbec neslyšeli. Přesně v tom čase se z mobilní aplikace na komunikaci s duchy ozvalo: „Chodím okolo vás.“ Kromě toho jsme také zaznamenali několik hlasů.
Nejsilnější moment přišel, když jsme se snažili od duší zjistit, kdo spáchal vraždy. Na okraj skříňky jsem nastražila pěnovou kostku, která sama od sebe spadla. Nikdy předtím se mi nic podobného nestalo, takže jsem ani moc nevěřila, že se entity dokážou projevit takovouto formou fyzické aktivity. Když jsem později bouchala do skříňky, aby ji srazila, kostka už nespadla. Působilo to na mě, jako by tam byl s námi někdo, kdo se nám nejprve pokusil odpovědět, ale rozhněvalo ho, že se snažíme zjistit, kdo za vraždami stojí, a tak srazil kostku.
Nechci s jistotou tvrdit, že je opravdu spáchala. Pokud ano, určitě by to neudělala sama.
Vrátím se ještě k těm krokům, které jste slyšeli. Nemohli jste slyšet jen jiné návštěvníky, protože jich byl plný dům?
Jednou jsme v druhé místnosti slyšeli kroky, které jednoznačně přicházely shora – tehdy jsme si řekli, že tam asi někdo běhá po schodech a nijak jsme na to neupozorňovali. Zvuk, který zachytila kamera, zněl jako přímo z místnosti, ve které jsme se nacházeli, ale přesto jsme ho naživo neslyšeli. Právě proto jsme to vyhodnotili jako paranormální aktivitu.
Zmiňovala jsi, že se Lizzie později odstěhovala. Proč, a kam?
Logicky asi chtěla od toho všeho utéct, ačkoliv překvapivě zůstala ve stejném městě – přestěhovala se jen asi o míli dál, do domu Maplecroft, kde chvíli bydlela se sestrou Emmou. Později se pohádaly a přestaly se bavit, tak se Emma odstěhovala. Myslím si, že Lizzie v původním domě nikdy nechtěla žít – jednak kvůli tomu, co se tam stalo, ale i proto, že nikdy neměla dobrý vztah s otcem ani s nevlastní matkou.
Udivuje mě však hlavně to, že se přestěhovala pouze o kousek dál. Hodně lidí ve městě jí pohrdalo, děti chodívaly kolem domu a zpívaly si o ní známou říkanku. Po smrti rodičů dostala svobodu, po které toužila, otázkou však zůstává, zda jí to stálo za to.
Byl Maplecroft podle tebe v těch časech modernější a hezčí dům než dům jejího otce, který tak kritizovala?
Je možné, že byl na tu dobu o něco modernější. Pokud se nemýlím, v původním domě prý dokonce neměli ani toaletu, ačkoliv na ni měli peníze – Andrew byl lakomec a jednoduše ji nechtěl koupit.
Možná si chtěla koupit jiný dům a zařídit si ho po svém, ale myslím si, že pokud by je skutečně zavraždila, větší roli by sehrál špatný vztah s otcem. Lizzie se totiž bála, že nic nedostane z dědictví a všechno připadne nevlastní matce a její rodině.
Byla jsi u obou domů, který ti byl sympatičtější?
Maplecroft působil o něco moderněji a vznešeněji. I na fotografiích z interiéru vypadá větší a vzdušnější než dům, ve kterém se odehrály vraždy.
Bojím se, že z ní udělají vypočítavou šílenkyni, podobně jako předtím z Dahmera.
Byla jsi i na hřbitově, kde je Lizzie pochovaná? Jak se jmenuje a jak daleko je od zmíněných domů?
Jmenuje se Oak Grove Cemetery. Od obou domů se nachází možná 10 minut cesty autem. Všechna tato místa jsou poměrně blízko od sebe.
Stará se někdo o její hrob, nebo byl zanedbaný?Lizzie ještě před smrtí darovala městu 500 dolarů, aby se o rodinné hroby starali i po její smrti. Nevím, zda se o ně stále stará město nebo někdo jiný, ale rozhodně nepůsobí opuštěně. Pravidelně je navštěvují lidé z celého světa a nechávají tam na památku různé drobnosti, například mince.
Případ Lizzie Borden je dodnes plný otázek a existuje mnoho teorií, co se v domě v osudný den stalo. Někteří věří, že rodiče zavraždila ona, jiní ne. K jaké verzi se přikláníš ty?
Nechci s jistotou tvrdit, že je opravdu spáchala. Pokud ano, určitě by to neudělala sama.
Myslím si, že její sestra Emma s tím neměla nic společného, spíše podezřívám jejich strýce Johna, který byl v domě noc před vraždami. Šlo o bratra její vlastní matky, takže mohl chtít Lizzie s vraždami pomoci, případně získat část dědictví.
Nedokážu říci, zda se na nich podílela i služka Maggie. Možná ano, ale určitě si nemyslím, že záměrně. Když už, tak spíš jako svědek. Možná právě proto se snaží obhájit i po smrti.
Co byl podle tebe motiv vraždy?
Peníze a špatné rodinné vztahy. Myslím si, že jednoduše už toho měla dost.
Brzy vyjde nová série Monsters, která se bude věnovat případu Lizzie Borden. Psala jsi mi, že se obáváš, jak ji vykreslí. Proč?
Bojím se, že z ní udělají vypočítavou šílenkyni, podobně jako předtím z Dahmera. Když tyto dva lidi porovnám, Lizzie mi nepřijde takto vypočítavá ani narušená – spíše mám pocit, že jednoduše neviděla jinou cestu ven ze své situace. Způsob vraždy byl hrozný a fotografie jsou děsivé, ale nemyslím si, že věděla, co dělá, do té míry, jakou jí připisují.
Proč si myslíš, že nebyla tak vypočítavá jako jiní vrazi, které představili v seriálu? Udělala několik chyb. Například spálila zakrvácené šaty, při čemž ji přistihla služka Maggie. Když ji s tím před soudem konfrontovali, řekla, že byly od menstruační krve. Maggie tehdy proti ní dokonce svědčila.
Přesto ji porota uznala za nevinnou. Možná nevěřili, že by žena z lepší společnosti dokázala udělat něco tak hrozného. Co bylo velmi zvláštní, nakonec se celá porota vyfotila a Lizzie darovali tuto fotografii, jako by jí chtěli ukázat, že jim něco dluží.
Samozřejmě, šlo o velmi brutální a krvavé vraždy. Pokud to skutečně udělala, její činy vůbec neospravedlňuji. Na druhou stranu, porovnávat ji s někým jako Dahmer mi nepřijde správné.
Zde mi také přijde důležité zmínit, že později po vraždách se Lizzie zjevně snažila dělat dobré skutky. Měla ráda zvířata a místnímu útulku věnovala 3 tisíce dolarů (přibližně 2 500 eur, pozn. red.), svému služebnictvu zase odkázala drahé šperky. To na mě nepůsobí jako chování vypočítavého člověka.
Myslíš si, že Lizzie Borden našla klid?
V samotném domě, ve kterém se staly vraždy, jsem její přítomnost necítila. Na druhou stranu, duše se prý vracejí na místa, která měla rády, a ten dům si asi velmi neoblíbila, takže pokud někde je, spíše by to bylo v Maplecrofte. Zda její duše opravdu našla klid, si netroufám říci. Jsem tak půl napůl.
Píše v ní o nejznámějších místech, která navštívila – včetně The Conjuring House, či domu Lizzie Borden – přibližuje zákulisí paranormálního vyšetřování a popisuje, co všechno se jí stalo na nejstrašidelnějších místech světa po vypnutí kamer.