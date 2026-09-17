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Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
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17. září 2026 v 11:32
Čas čtení 9:40
Lukáš Čelka/refresher.sk

Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil

Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil
Zdroj: Archív/AnyOli/se svolením
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Vyšetřovatelka paranormálních jevů nám v rozhovoru prozradila, jaké pocity v ní dům vzbuzoval, co nevysvětlitelné se jí během návštěvy stalo, ale i to, kolik za tento zážitek zaplatila.

Aneta navštívila místo činu jedné z největších kriminálních záhad americké historie. Se svou sestrou a kamarádem strávila noc v téměř dvousetletém domě ve městečku Fall River ve státě Massachusetts, který proslavily krvavé vraždy z roku 1892.

Neznámý pachatel zde sekerou brutálně zmasakroval Andrewa Bordena a jeho manželku Abby. Hlavní podezřelou se nakonec stala právě Andrewova dcera Lizzie. Ačkoliv ji porota před soudem zbavila viny, mnozí lidé jsou dodnes přesvědčeni, že zločin nemohl spáchat nikdo jiný. Pro množství nezodpovězených otázek se z dvojnásobné vraždy stala popkulturní legenda.

V tomto článku si přečteš:
  • Kolik Aneta zaplatila za noc v domě a zda v něm byli sami.
  • Zda se tam nacházel původní nábytek a vybavení.
  • Jaké pocity z místa měla a co nevysvětlitelné se jí tam stalo.
  • Zda podle Anety skutečně spáchala vraždy Lizzie Borden.
  • V jakém stavu byl hrob údajné vražedkyně, který Aneta navštívila.
  • Proč je podle youtuberky nesprávné přirovnávat Lizzie Borden k Dahmerovi.

Lidé, kteří dům navštívili, tvrdí, že v něm straší. Aneta nám v rozhovoru prozradila, jaké pocity v ní ikonické sídlo hrůzy vzbuzovalo, kolik za tento mrazivý zážitek zaplatila, ale i to, zda se jim během pobytu stalo něco nevysvětlitelného.

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„Nejsilnější moment přišel, když jsme se snažili od duší zjistit, kdo spáchal vraždy. Na okraj skříňky jsem nastražila pěnovou kostku, která sama od sebe spadla. Nikdy předtím se mi nic podobného nestalo. Když jsem později bouchala do skříňky, aby ji srazila, kostka už nespadla,“ vzpomíná Aneta. 

lizzie borden house Dům Lizzie Bordenové. lizzie borden house lizzie borden house
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Youtuberka a vyšetřovatelka paranormálních jevů nám také vysvětlila, jaké různé podivnosti případ Lizzie Borden provázely a proč má strach, že ji tvůrci připravovaného seriálu Monsters vykreslí jinak, než jaká byla ve skutečnosti:

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„Bojím se, že z ní udělají vypočítavou šílenkyni, podobně jako předtím z Dahmera. Když tyto dva lidi porovnám, Lizzie mi nepřijde takto vypočítavá ani narušená – spíše mám pocit, že jednoduše neviděla jinou cestu ven ze své situace.“

Kdy jsi byla v domě Lizzie Borden a kde se přesně nachází?

Byli jsme tam ještě v roce 2024. V podstatě šlo o tu samou cestu, v rámci které jsme se sestrou a s naším kamarádem Portym navštívili i The Conjuring House. Dům se nachází ve městečku Fall River ve státě Massachusetts. 

Dům Lizzie Bordenové.
Dům Lizzie Bordenové. Zdroj: Archív/AnyOli

Bylo těžké se tam dostat? Kolik dopředu sis to rezervovala?

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Co se dozvíš po odemčení?

  • Kolik Aneta zaplatila za noc v domě a zda v něm byli sami.
  • Zda se tam nacházel původní nábytek a vybavení.
  • Jaké pocity z místa měla a co nevysvětlitelné se jí tam stalo.
  • Zda podle Anety skutečně spáchala vraždy Lizzie Borden.
  • V jakém stavu byl hrob údajné vražedkyně, který Aneta navštívila.
  • Proč je podle youtuberky nesprávné přirovnávat Lizzie Borden k Dahmerovi.
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Lukáš Čelka/refresher.sk
Náhledový obrázek: Archív/AnyOli/se svolením
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