Zemřela bývalá fotbalistka Slovácka. Byla těhotná

Kayla Saager-Beckley zemřela ve 30 letech náhle během těhotenství. S asistentem trenéra amerického fotbalu čekali první dítě.
Bývalá útočnice americké univerzitní fotbalové ligy a rodačka z Long Islandu, která v sezóně 2019/20 hrála za Slovácko, zemřela v době těhotenství. Informoval o tom Tre Lamb, trenér fotbalového týmu univerzity v Tulse. „Kayla si přišla zacvičit, pak ji ale našli v bezvědomí a poté byla lékaři na místě prohlášena za mrtvou,“ uvedl.
Saager-Beckley se nedávno provdala za Lambova asistenta Johna Beckleyho. Nenarozenou holčičku chtěli manželé pojmenovat Sawyer.
Když ukončila studium na univerzitě, nastoupila do Slovácka. Po jedné sezóně v české ženské fotbalové lize se však vrátila zpět do USA, kde hledala talenty pro univerzitní fotbalové týmy. V NCAA byla považována za hvězdnou hráčku.